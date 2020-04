Le 22 attrici più belle del mondo

Venezia 2019: una foto di Scarlett Johansson al photocall di Storia di un matrimonio

Le vediamo sul grande schermo: belle, desiderabili, ammalianti, versatili e dal grande carisma. Attrici che diventano icone, che portano sul grande schermo le tante diverse sfumature femminili, che si allontanano dagli stereotipi e che sbandierano orgogliose la loro femminilità, in qualsiasi modo questa venga espressa.

Attrici che prima di essere chiamate a svolgere il loro lavoro sono donne che hanno deciso di vivere la loro vita liberamente e a 360°, che si sono battute contro costrizioni, limiti e luoghi comuni, che hanno interpretato con orgoglio ruoli non convenzionali, che hanno dato vita a personaggi ben più profondi di ciò che si possa pensare. Così, abbiamo deciso di proporvi le donne che, secondo noi, rientrano nella classifica delle attrici più belle del mondo che continuano a dominare il panorama cinematografico e rimangono nell'immaginario collettivo.

22. Diane Lane

Diane Lane è Adrianne nel film Nights in Rodanthe

Se le giovani generazioni conoscono Diane Lane per aver interpretato la madre di Superman in L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League , le generazioni più vecchie la ricordano in film come I ragazzi della 56a strada, Rusty il selvaggio, Charlot e La tempesta perfetta. In ogni caso, Diane Lane, con i suoi 55 anni compiuti da poco, dimostra di essere un'attrice in gamba, versatile, padrona di un fascino d'altri tempi, contenuto ma sbalorditivo, espresso da uno sguardo dai lineamenti morbidi e gentili. Un'attrice sempre eccellente, una donna che con la sua semplicità e la sua dolcezza rimane una delle più belle attrici dello star system.

21. Jennifer Connelly

Una splendida Jennifer Connelly in una scena di Requiem for a Dream

Capelli corvini, sguardo dai tratti dolci e precisi, viso di porcellana. Definizioni che non possono che essere riconducibili a Jennifer Connelly. Un nome che fa scattare alla mente immediati collegamenti a film come C'era una volta in America e Labyrinth - Dove tutto è possibile, ma non solo. Perché Jennifer Connelly, che ha iniziato a lavorare nel mondo della pubblicità quando era bambina, è una di quelle attrici che è riuscita a transitare dall'adolescenza all'età adulta senza problemi dal punto di vista lavorativo. Un passaggio che l'ha aiutata ad acquisire la giusta maturità per interpretare ruoli complessi in film come Requiem for a Dream, Pollock, fino a vincere un Oscar per la Miglior attrice non protagonista in A Beautiful Mind. Da qui in avanti, la sua è stata una carriera in continua ascesa, lavorando in film come Blood Diamond - Diamanti di sangue, La verità è che non gli piaci abbastanza e Noah. La vedremo presto sui grandi schermi in Top Gun: Maverick, seguito di Top Gun.

20. Sharon Stone

Sharon Stone in Basic Instinct

Se c'è un'attrice a cui basta un accavallamento di gambe per entrare di diritto le lista delle più sexy del mondo, quell'attrice è senza dubbio Sharon Stone. Classe 1958, il passare degli anni non la sfiora nemmeno e basta aprire il suo profilo Instagram per rendersene conto. Grande ammiratrice del nostro paese, l'attrice è entrata nell'immaginario collettivo non solo grazie alla sua interpretazione in Basic Instinct, ma anche per aver partecipato a film quali Casinò, La dea del successo e Basta guardare il cielo.

19. Michelle Pfeiffer

una splendida Michelle Pfeiffer in una scena di SCARFACE

I sessanta sono i nuovi 20? Probabilmente sì, perché dopo Sharon Stone c'è un mostro sacro del cinema hollywoodiano che sembra aver fermato il tempo tantissimi anni fa e, ovviamente, il riferimento non può essere che a Michelle Pfeiffer. Capelli biondi e occhi azzurri, il suo è sempre stato uno sguardo glaciale e altamente seduttivo, fatto di sguardi inconsapevolmente ammiccanti. Una bellezza, la sua, che si unisce ad un grande talento recitativo che l'ha portata a recitare in film come Scarface, Le streghe di Eastwick, Le relazioni pericolose e Batman - il ritorno, senza dimenticare le sue ultime apparizioni in Madre!, Assassinio sull'Orient Express, Ant-Man and the Wasp e Maleficent: Signora del male.

18. Monica Bellucci

Venezia 2016: uno scatto di Monica Bellucci sul tappeto rosso di Sulla via lattea

Con al sua bellezza mediterranea, Monica Bellucci ha letteralmente conquistato, non solo il nostro Paese, ma tutto il mondo, diventando una delle attrici italiane più ammirate e richieste nel panorama cinematografico internazionale. Quel corpo formoso, quelle labbra carnose e quei lunghi capelli castani hanno bucato lo schermo più e più volte, a partire da Dracula di Bram Stoker e L'appartamento, per arrivare a Malèna, gli ultimi due capitoli di Matrix e La passione di Cristo, senza dimenticare la sua apparizione, al fianco di Daniel Craig, in 007 Spectre.

17. Catherine Zeta-Jones

Chicago: Catherine Zeta-Jones in una scena

Lunghi capelli mori e sangue gallese nelle vene, Catherine Zeta-Jones ha sempre dimostrato di avere un fascino magnetico, unico ed inimitabile, e non è esattamente un caso che sia stata spesso eletta come una delle attrici più belle al mondo nel corso degli anni. Ma non solo, perché l'attrice vanta una carriera di tutto rispetto, da film come La maschera di Zorro ed Entrapment, per poi proseguire con titoli di un certo rilievo come Traffic, Chicago, Houdini - L'ultimo mago, Rock of Ages ed Effetti Collaterali.

16. Amber Heard

Aquaman: Amber Heard in un'immagine

Forse conosciuta più per il suo matrimonio con Johnny Depp e soprattutto per le vicende che ne hanno caratterizzato prima la separazione e poi il divorzio, Amber Heard è considerata una delle donne più hot del pianeta. Capelli color del grano e volto dai lineamenti gentili che ricordano le femme fatale degli anni '50, Amber Heard è nata come modella ed è sbarcata al cinema nel 2004 con Friday Night Lights, per poi apparire in Alpha Dog, Strafumati, Benvenuti a Zombieland, Machete Kills, The Danish Girl e Aquaman.

15. Léa Seydoux

Spectre: l'attrice Léa Seydoux interpreta Madeline

Attuale Bond Girl, vista in Spectre e nel film di prossima uscita No Time to Die, non è un caso che Léa Seydoux venga considerata come una delle attrici più belle del mondo. Il suo viso pulito e i suoi intensi occhi azzurri emanano dolcezza e sensualità che, unite al tuo talento nel mondo della recitazione, danno praticamente vita ad una dea terrena. Vista in piccoli ruoli in film come Bastardi senza gloria e Midnight in Paris, negli ultimi anni l'attrice francese ha cominciato ad imporsi in produzioni importanti, come La vita di Adele, Grand Budapest Hotel e The Lobster.

14. Natalie Portman

Vox Lux: un primo piano di Natalie Portman

Nata e cresciuta per i primi anni della sua vita a Gerusalemme, Natalie Portman è rimasta nell'immaginario collettivo grazie alle sue innumerevoli ed indimenticabili interpretazioni in film come Leon, la seconda trilogia di Star Wars, Closer, V per Vendetta, Il cigno nero e Thor. Ma non solo: perché grazie alla sua bellezza acqua e sapone e alla sua semplicità, è stata scelta diverse volte come testimonial di famosi marchi di cosmetica e profumeria.

13. Penelope Cruz

The Counselor - Il procuratore: Penelope Cruz in un primo piano tratto dal film

Sangue spagnolo nelle vene, lunghi capelli mori, occhi scuri e un sorriso gentile. Inutile dire che si sta parlando di Penelope Cruz, considerata come una delle attrici più sexy e più talentuose che ci siano in circolazione. Conosciuta per essere la musa di Pedro Almodóvar, regista spagnolo con cui ha girato ben 6 film, l'attrice è stata protagonista anche di pellicole come Vanilla Sky, Bandidas, Nine, The Counselor - Il procuratore, Vicky Cristina Barcelona (con cui ha vinto un Oscar per la migliore attrice non protagonista), oltre aver girato due film diretti da Sergio Castellitto, Non ti muovere e Venuto al mondo.

12. Jennifer Aniston

Wallpaper di Jennifer Aniston con un cappello

C'è chi, almeno una volta nella vita, è andata dal parrucchiere e ha chiesto il famoso taglio scalato alla Jennifer Aniston, e chi mente. Il volto radioso, gli occhi celesti e la chioma dal taglio così semplice e perfetto l'hanno resa una delle donne più irresistibili del mondo, senza considerare il fatto che più passano gli anni più sembra che questi non abbiano alcun effetto su di lei. Protagonista di uno dei gossip più chiacchierati di Hollywood (e non solo) che la insegue praticamente dai primi anni Duemila, Jennifer Aniston ha sempre dimostrato di non aver bisogno di nessuno per realizzarsi in quando donna e in quanto attrice. Versatile e carismatica, l'attrice ha espresso il suo talento sia nelle arti comiche che drammatiche, sia in film come Una settimana da Dio, ... e alla fine arriva Polly e Cake, per non parlare delle serie, da Friends alla più recente The Morning Show.

11. Charlize Theron

Atomica bionda: Charlize Theron alla prima berlinese del suo film

Sudafricana e con ascendenze europee, di Charlize Theron non si può che ammirare praticamente tutto. Statuaria, uno sguardo deciso ma gentile, occhi sì ammiccanti ma che hanno anche visto un'infanzia e un'adolescenza difficile, e tanto talento da vendere: poche parole per trarre l'identikit di una delle donne più belle del mondo. Ma oltre il suo aspetto esteriore, di lei bisogna soprattutto ammirare i valori e il suo sostegno per i diritti delle donne e degli animali, senza dimenticare il talento artistico. Dal mondo della moda a quello del cinema il passo non è stato proprio breve, ma sicuramente formativo, portandola a recitare in film a partire da L'avvocato del diavolo e Sweet November - Dolce novembre a Monster (per cui ha ricevuto l'Oscar alla migliore attrice protagonista) e Biancaneve e il cacciatore, senza dimenticare Fast & Furious 8 e Atomica bionda.

10. Jennifer Lopez

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez in una scena del film

Domanda: c'è qualcosa che Jennifer Lopez non sappia fare? Risposta: no. Sono svariati anni che JLo ci dimostra che al suo talento non c'è proprio fine e basta fare un rapido recap per rendersene conto: ballerina eccellente, cantante trascinatrice di folle e capace di rendere ogni hit un successo planetario, attrice versatile e sempre capace di rubare la scena ai suoi colleghi. A ciò si aggiungono le sue capacità imprenditoriali, l'impegno in difesa dei diritti umani, la sua influenza nel mondo della moda (basti pensare che Google Immagini nacque proprio grazie al Jungle Dress realizzato per lei da Donatella Versace nel 2000) e la sua capacità di rinnovarsi nel corso degli anni, riuscendo a spopolare sempre più tra i giovani di oggi. Insomma, frutti derivati da suoi impegni, anni e anni di lavoro per diventare la persona che è adesso e che, nonostante tutto, rimane Jenny from the block.

9. Angelina Jolie

Angelina Jolie in una scena dell'action Wanted

Nel corso degli anni si è forse parlato più della sua vita sentimentale, del suo passato turbolento, del rapporto incrinato con il padre, che del suo talento di attrice, del suo impegno per la difesa dei diritti umani e della sua innegabile bellezza. Occhi verdi come due smeraldi e labbra carnose che le hanno più volte regalato il titolo di attrice più sexy del mondo, Angelina Jolie ha partecipato con talento a numerosi film, da Il collezionista di ossa a Ragazze Interrotte (che le ha fruttato un Oscar alla miglior attrice protagonista), per non dimenticare il successo ottenuto grazie a Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith, Wanted - Scegli il tuo destino e Maleficent.

8. Blake Lively

Una splendida Blake Lively

Con la sua interpretazione di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, Blake Lively è riuscita a rimanere nell'immaginario collettivo, conquistando una larga fetta di pubblico. Spettatori che l'hanno seguita e sostenuta anche per i film a cui l'attrice ha preso parte negli anni, come 4 amiche e un paio di jeans, The Town, Le belve, Café Society e Un piccolo favore. Ma al di là del suo indiscusso talento recitativo, ciò che colpisce subito di lei è la bellezza di una dea greca, contraddistinta da un fisico perfetto, uno sguardo solare, lunghi e folti capelli biondi. E poco importa che si tratti di un red carpet o di una sua interpretazione, perché Blake Lively riesce sempre a rubare la scena a tutti, anche a suo marito Ryan Reynolds.

7. Ana de Armas

Overdrive: Ana de Armas in una scena del film

È il suo fascino cubano a rendere Ana de Armas veramente unica nel panorama attoriale del momento. Cresciuta a L'Avana, dopo diversi anni di studio, a soli diciotto anni, è riuscita a coltivare veramente il sogno di diventare attrice, per poi ammaliare il pubblico mondiale, dopo nemmeno dieci anni dal suo debutto, grazie alle sue interpretazioni in film americani come Knock Knock e Blade Runner 2049. Ritenuta una delle attrici più belle e sexy del mondo ormai da qualche tempo e dopo la conferma del suo talento nella recitazione in Cena con delitto - Knives Out, Ana de Armas tornerà ad stregare il pubblico con il suo fascino magnetico in No Time to Die.

6. Gal Gadot

Batman v Superman: Dawn of Justice, Gal Gadot in una scena del film

Dire che Gal Gadot sia una delle attrici più belle del mondo sarebbe come affermare l'ovvio. Nata e cresciuta in Israele, Gal Gadot ha un passato da reginetta di bellezza, tanto da riuscire a conquistare il titolo di Miss Israele e a partecipare alla finale di Miss Universo nel 2004. Ciò che forse le si ammira di più è il fatto di essere una commistione di elementi che vanno al di là della bellezza esteriore: grande sportiva, un passato da soldatessa nell'esercito israeliano, un'approfondita conoscenza nelle armi e nel combattimento e il talento di attrice. Così, se i suoi primi passi nel mondo del cinema li deve a Justin Lin per Fast and Furious - Solo parti originali, in seguito è diventata l'attrice perfetta per interpretare Diana Prince in Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Justice League e nel film di prossima uscita Wonder Woman 1984.

5. Margot Robbie

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in un'immagine del teaser trailer

Capelli biondi, occhi color del cielo e sangue australiano, Margot Robbie è considerata una tra le attrici più belle che dominano il mondo della recitazione. Una dote che si unisce a tante altre, tra cui l'essere un'attrice fuori dagli schemi, dimostrandolo in film come The Wolf of Wall Street, Tonya, Maria Regina di Scozia, C'era una volta a... Hollywood e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Un mostro di talento, bravura e simpatia che non passa di certo inosservata.

4. Jessica Chastain

La bella Jessica Chastain in una scena di The Tree of Life

"Brace d'inverno, i capelli tuoi, dove il mio cuore brucia". Una frase che sembra sia stata pensata più per Jessica Chastain che per uno dei personaggi da lei (non proprio casualmente) interpretati. I suoi lineamenti e la sua avvenenza l'hanno proclamata una delle attrici più belle del mondo e anche una delle più brave. D'altra parte ha dimostrato spesso al pubblico il suo talento di attrice, a partire da film come The Tree of Life e The Help, passando per Zero Dark Thirty e La scomparsa di Eleanor Rigby, fino a Crimson Peak, Miss Sloane - Giochi di potere e It: Capitolo 2.

3. Scarlett Johansson

Avengers: Age of Ultron - Un'immagine di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow

In A proposito di niente, l'autobiografia di Woody Allen da noi uscito grazie alla casa editrice La nave di Teseo, l'autore newyorkese ha descritto la prima impressione che gli aveva fatto Scarlett Johannson: "Aveva solo 19 anni, ma era già tutta lì: un'attrice emozionante, una star del cinema naturale, di spiccata intelligenza, spigliata e divertente. Quando la incontri devi combattere con i feromoni. Non era solo dotata e bella, ma era sessualmente radioattiva". Non servirebbero altre parole così dirette e oneste per descrivere la 'divina Scarlett', vera e propria diva del cinema odierno, in grado di ammaliare il pubblico non solo con il suo aspetto fisico, ma anche con il suo talento artistico. Protagonista di film più o meno commerciali e in grado di passare in maniera eccellente dall'adolescenza all'età adulta, l'attrice è entrata nell'immaginario collettivo grazie a film come L'uomo che sussurrava ai cavalli, La ragazza con l'orecchino di perla, Match Point, Vicky Cristina Barcelona, The Avengers e il recente Storia di un matrimonio.

2. Kate Winslet

Kate Winslet agli Academy Awards 2016

Viso espressivo, corpo formoso e tanto talento da vendere. Tre descrizioni che non possono che corrispondere a Kate Winslet, colei che continua ad incantare il mondo con il suo fascino, il suo portamento innato, il suo essere sempre in prima linea per sostenere i diritti umanitari e animali. Ma non solo: oltre a farci sognare grazie al suo stretto rapporto di amicizia con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet ha dimostrato di essere un mostro di bravura, non solo in Titanic, ma anche in pellicole come Se mi lasci ti cancello, The Reader - A voce alta, Carnage e Revolutionary Road, giusto per citarne alcune.

1. Cate Blanchett

Venezia 2018: uno scatto di Cate Blanchett sul red carpet di A Star is Born

Se la regina degli dei avesse residenza sulla Terra, quella persona sarebbe Cate Blanchett. Che sia effettivamente mortale, poi, è tutto da chiarire. Solare da mozzare il fiato, maestra di classe e portamento, attivista, simpatica, ironica e dal talento indiscusso. Trovarle un difetto sarebbe come cercare un ago inesistente in un pagliaio. Dalla lunga e prolifera carriera, sono molti i film in cui si è imposta, a partire da Elizabeth, passando per la trilogia de Il signore degli Anelli, arrivando a Il curioso caso di Benjamin Button, Carol e Song to Song, per non parlare dei film con cui ha vinto ben due Oscar, uno per la Miglior attrice non protagonista in The Aviator e uno per la Miglior attrice protagonista per Blue Jasmine.

