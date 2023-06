Ana de Armas, i migliori film dell'attrice di Blonde e Ghosted

È uno dei talenti più cristallini della propria generazione: parliamo di Ana Celia de Armas Caso, più semplicemente Ana de Armas, l'attrice cubana recentemente candidata al Premio Oscar per la sua sensazionale interpretazione di Marilyn Monroe in Blonde.

Nata a L'Avana nel 1988, Ana de Armas si appassionò alla recitazione nell'adolescenza, quando attorno ai quattordici anni superò un'audizione per entrare a far parte del Teatro Nacional di Cuba. Ma le ristrettezze che ogni cubano deve affrontare e le limitazioni dettate dallo Stato le impedivano di spiccare il volo nella propria terra d'origine. Così, compiuti i diciotto anni, Ana si trasferì a Madrid, in Spagna, per intraprendere la carriera di attrice.

In terra iberica, la de Armas intraprese numerosi progetti, spaziando tra i generi cinematografici e collaborando con numerosi registi. A regalarle la ribalta furono in particolare la serie televisiva El Internado e la commedia Grosse bugie (2009). Ma Ana non si accontentò, aspirando a ottenere qualcosa di più. Così, dopo un periodo a New York, nel 2014 decise di volare verso Los Angeles, per tentare di trovare la propria strada a Hollywood. Come primo passo perfezionò il proprio inglese, intendendo ottenere ruoli non soltanto destinati alle attrici di origine latina. La grande occasione arrivò nel 2015, quando la giovane Ana venne scelta per il film Knock Knock, dove avrebbe recitato accanto a Keanu Reeves. Sarebbe stato l'inizio di un'ascesa inarrestabile.

Andiamo dunque alla riscoperta del percorso artistico di Ana de Armas, attraverso i suoi migliori film e le sue migliori interpretazioni. È l'occasione per celebrare un'attrice di eccezionale bravura, oltre che di rara bellezza, e tra le più in vista sul panorama internazionale.

1. Knock Knock (2015)

L'architetto Evan Webber vive in una lussuosa villa insieme ai figli e alla moglie Karen. Un giorno, dopo essere rimasto da solo in casa per terminare un lavoro, durante un diluvio riceve una visita inaspettata: sono due giovani donne, le affascinanti Genesis e Bel. Entrambe dicono di essere in cerca di un'abitazione dove si svolgerebbe una festa e affermano di avere i telefoni inutilizzabili, così Evan le accoglie per consentire loro di riorganizzarsi.

Quando arriverà il taxi che hanno chiamato, Evan non vede le due ragazze, che si sono attardate in bagno. Qui le trova completamente svestite, ed entrambe lo convincono ad intrattenersi con loro per consumare un rapporto sessuale. Nonostante l'indignazione iniziale, Evan non resisterà al fascino di Genesis e Bel, e trascorrerà con loro tutta la notte. Al mattino, però, la situazione verrà completamente stravolta...

Diretto da Eli Roth e scritto dal regista con Nicolás López e Guillermo Amoedo, Knock Knock è il remake del film Death Game del 1977. Una versione completamente rinnovata che punta su un trio di protagonisti assolutamente esplosivo: accanto a Keanu Reeves appaiono infatti Lorenza Izzo e Ana de Armas, qui al suo primo ruolo americano (sebbene il film sia in co-produzione cilena, ndr). Un ruolo particolare per l'attrice cubana, che dimostrò subito la propria versatilità recitativa.

2. Nell'ombra di un delitto (2016)

Il detective Scott Galban (Keanu Reeves) deve indagare sul misterioso omicidio del collega Cullen, trovato ucciso in un sottopassaggio della metropolitana. Per arrivare alla verità, Galban indirizza le ricerche nell'ambiente dello spaccio della droga, ma questo metterà in apprensione sua moglie Janine (Mira Sorvino) e il luogotenente Galway (Christopher McDonald), che temono per le conseguenze delle rivelazioni cui Scott potrebbe andare incontro. A doppio filo con la vicenda di Cullen sembra essere legata anche la giovane Isabel (Ana de Armas), una ragazza che sostiene di aver avuto la visione di "angeli" e che potrebbe essere in pericolo a causa di questa oscura storia...

Diretto e scritto da Gee Malik Linton, Nell'ombra di un delitto è un thriller di buona riuscita che fece ritrovare sul set Keanu Reeves (qui anche produttore) e Ana de Armas, nuovamente co-protagonista come nel precedente Knock Knock.

3. Trafficanti (2016)

Nel 2005, il massaggiatore David Packouz (Miles Teller) decide di investire tutti i suoi soldi in un affare che si rivelerà un fallimento. Un giorno incontra un suo amico, Ephraim Diveroli (Jonah Hill), il quale gli propone un lavoro nella sua azienda Aey, specializzata nel vendere armi al governo statunitense per la campagna in Iraq. Inizialmente dubbioso, David accetterà dopo aver saputo che la fidanzata Iz (Ana de Armas) è in dolce attesa, ma non le dirà nulla del tipo di impiego che ha intrapreso. Nel frattempo, Ephraim gli fa sapere che l'imprenditore Ralph Slutzky (Kevin Pollak) li sta finanziando, sebbene egli creda che le armi che vendono siano destinate alla protezione di Israele.

La situazione si farà più complicata quando un carico di migliaia di pistole Beretta finirà in Giordania, anziché a Baghdad alla polizia irachena. Così, David ed Ephraim saranno costretti a recarsi fino a lì per sistemare la situazione, ma non riusciranno a risolverla senza corrompere qualcuno. Per recuperare il carico, i due dovranno affrontare ulteriori pericoli, senza quasi rendersi conto del rischio che correranno...

Diretto da Todd Phillips e scritto dal regista con Stephen Chin e Jason Smilovic, Trafficanti vede Ana de Armas impegnata in un ruolo da non protagonista, ma la sua presenza è estremamente preziosa nello sviluppo narrativo. Questo film rappresentò la prima grossa produzione statunitense alla quale l'attrice prese parte.

4. Blade Runner 2049 (2017)

In seguito ad alcune rivolte provocate nell'anno 2020, i replicanti della Tyrell sono stati banditi dall'utilizzo. Proprio in quello stesso periodo, un grave blackout internazionale e dei tragici cambiamenti climatici hanno causato effetti a catena su tutto il pianeta, con la sopravvivenza che è stata possibile soltanto grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società guidata da un misterioso personaggio che, con i profitti ricavati durante la crisi, ha realizzato una nuova serie di replicanti perfettamente funzionanti e ubbidienti.

A distanza di qualche anno, nel 2049, a Los Angeles regna ormai una calma apparente, nonostante molto della città sia cambiato rispetto al passato. In questo contesto si muove l'Agente K, un Blade Runner incaricato di ritirare i vecchi modelli di replicanti ancora in attività e che adesso sono costretti alla clandestinità. Durante una missione, però, K giunge a una scoperta che potrebbe rivelare qualcosa di nascosto per lungo tempo e che, se venisse svelato pubblicamente, anticiperebbe qualcosa di catastrofico. Verrà obbligato dai suoi superiori a eliminare ogni traccia collegata a ciò che ha trovato, ma ad ogni sua mossa verrà assalito dal dubbio che le sue azioni siano corrette. Sul suo percorso ritroverà anche il più abile cacciatore di replicanti, che sembrava svanito nel nulla: Rick Deckard...

Diretto da Denis Villeneuve e scritto da Hampton Fancher e Michael Green, Blade Runner 2049 è uno dei migliori sequel mai realizzati: una sfida vinta sotto ogni punto di vista, considerando che il punto di partenza era il cult del 1982. Nonostante i risultati al botteghino siano stati inferiori alle attese, il film viene ancora adesso rivalutato positivamente anche da chi inizialmente lo ha accolto con poca convinzione. Cast sensazionale nel quale figurano Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Jared Leto, Mackenzie Davis e Dave Bautista ma, soprattutto, Ana de Armas, nel ruolo molto particolare di Joi, un'intelligenza artificiale olografica programmata per essere l'amante ideale. Sensuale, delicata e sensibile, Joi si rivelerà l'unica compagnia possibile nel mondo pervaso dalla solitudine dell'agente K. Una prova attoriale splendida che ha rivelato il talento di Ana al grande pubblico.

5. Cena con delitto - Knives Out (2019)

L'investigatore Benoît Blanc si ritrova tra le mani il caso dell'omicidio dello scrittore Harlan Thrombey, ucciso nella propria lussuosa abitazione in circostanze tutte da chiarire, in seguito alla festa per il suo compleanno. Per Blanc, tutti coloro che frequentano la villa potrebbero essere colpevoli, ma sono soprattutto gli avidi ed eccentrici familiari ad essere principalmente sospettati. Al momento della lettura del testamento, gli animi sono ormai esasperati, anche perché i primi interrogatori hanno confermato che ciascuno di loro poteva avere un movente per assassinare il capofamiglia.

Qui si scoprirà che l'erede universale di Harlan è la sua affascinante infermiera Marta Cabrera, alla quale lo scrittore si era particolarmente affezionato. A questo punto, tutti i Thrombey scateneranno la propria rabbia verso la ragazza, e soltanto Blanc potrà cercare di districare una matassa sempre più aggrovigliata, tra bugie e sospetti...

Scritto e diretto da Rian Johnson, Cena con delitto - Knives Out è un giallo dallo sviluppo assolutamente geniale, grazie a una scrittura arguta e a una regia attenta a curare ogni dettaglio. Determinante anche il contributo del cast artistico, che comprende Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell e Frank Oz, oltre al compianto Christopher Plummer. A spiccare, però, è Ana de Armas nel ruolo di Marta: una prova entusiasmante dell'attrice cubana, perfetta in un personaggio dalle diverse sfaccettature e che rappresenta il fulcro dell'intera narrazione. Per questa interpretazione, Ana è stata candidata ai Golden Globes e ai Critics' Choice Awards (miglior cast).

6. No Time to Die (2021)

Il venticinquesimo capitolo della saga di 007 ha concluso il ciclo con Daniel Craig protagonista. Troviamo un James Bond apparentemente tradito da Madeleine Swann nel prologo del film; quindi ritiratosi dal servizio attivo in Giamaica, lì dove il vecchio amico e agente della CIA Felix Leiter lo persuaderà a tornare in azione per fermare una minaccia globale, rappresentata dal folle progetto Heracles. 007 ritroverà tutti i suoi alleati ma, stavolta, la posta in gioco potrebbe essere troppo alta anche per lui.

No Time to Die ha fatto discutere e ancora adesso, a quasi due anni di distanza dall'uscita, è oggetto di dibattito tra gli appassionati della saga. Ciò che ha messo d'accordo tutti è il cosiddetto "intermezzo cubano": e chi poteva essere la protagonista se non Ana de Armas? Nel ruolo di Paloma, un altro agente della CIA alleato con Leiter, l'attrice regala spettacolo tanto per la presenza scenica quanto per le caratteristiche del personaggio, affascinante ed esplosivo. Un duetto perfettamente riuscito, quello tra Ana e Craig, e che rappresenta probabilmente la miglior sequenza del film. Merito soprattutto del magnetismo trasmesso dall'attrice cubana, che tra i palazzi di casa sfodera una prova pienamente convincente anche in un ruolo d'azione: sarà il primo di altri successivi.

7. Acque profonde (2022)

Il matrimonio tra Vic Van Allen (Ben Affleck) e l'affascinante moglie Melinda (Ana de Armas) è da tempo finito. Essendo una coppia agiata e in vista, sono finora rimasti insieme soltanto per mantenere le apparenze, basandosi su un accordo: la totale libertà di agire come vogliono, purché si eviti il divorzio. Melinda, provocatoriamente, frequenta una lunga serie di amanti, e non evita di farlo notare a Vic, che cerca di accettare la situazione e non venire meno al tacito proposito. Ma i comportamenti smaccati di Melinda si faranno sempre più insopportabili per l'uomo, il cui orgoglio risulterà inevitabilmente colpito.

Tutto cambierà quando gli amanti della donna inizieranno a sparire misteriosamente, e la posizione di Vic si farà sempre più complicata. Si dovrà però dimostrare che quell'uomo glaciale sia in grado di vendicarsi in una maniera efferata di uomini la cui unica colpa è aver ceduto a una donna bellissima ma profondamente diabolica.

Diretto da Adrian Lyne, scritto da Zach Helm e Sam Levinson e tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, Acque profonde è un thriller di maniera che si regge molto sulla presenza scenica di Ana de Armas, estremamente sensuale e magnetica in un ruolo di non semplice interpretazione.

8. The Gray Man (2022)

L'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), conosciuto come Sierra Six, è divenuto uno dei più qualificati all'interno dell'intelligence. Dopo l'ultima missione, Court si è appropriato di qualcosa di molto prezioso, sulle cui tracce è anche l'ex agente Lloyd Hansen (Chris Evans), altrettanto spietato quanto mentalmente instabile. Quando quest'ultimo deciderà di mettere una taglia sulla testa di Gentry, che nel frattempo ha scoperto dei dettagli riguardanti l'agenzia, quest'ultimo sarà costretto a fuggire, spostandosi in diversi luoghi in giro per il mondo per evitare la cattura. A supportare Court sarà soltanto l'affascinante collega Dani Miranda (Ana de Armas), ma sarà necessario adattarsi all'esplosiva situazione senza esclusione di colpi...

Diretto da Anthony e Joe Russo e scritto da quest'ultimo con Christopher Markus e Stephen McFeely, The Gray Man ha messo ancora una volta in evidenza le qualità di Ana de Armas nel genere d'azione, dove l'attrice si muove con sempre maggior personalità.

9. Blonde (2022)

Diretto e scritto da Andrew Dominik e tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde ricostruisce, sebbene non con intento strettamente biografico, la vita tormentata di Marilyn Monroe, nome d'arte di Norma Jean Baker, l'ultima stella della Golden Age hollywoodiana che morì prematuramente il 5 agosto 1962 per un'overdose di barbiturici nella sua casa di Helena Drive a Brentwood, Los Angeles.

Un film controverso e probabilmente non del tutto bilanciato sul piano narrativo, risultando spesso ridondante soprattutto nella seconda parte. L'aspetto che però regala a Blonde una coerenza stilistica è l'interpretazione sublime di Ana de Armas: la sua Marilyn è sperduta, impaurita, sola, ma anche dotata di una bellezza e di una grazia uniche, troppo spesso sfruttate da persone che hanno finito per ingannarla e renderla più debole. Una fragilità che l'ha accompagnata per tutta la vita, fino alla fine. Un ruolo estremamente complicato che ha consacrato il talento straordinario dell'attrice cubana, che mantiene univoca la direzione dell'opera e, per questa intensa interpretazione, è stata candidata per la seconda volta ai Golden Globe e per la prima volta a Oscar, BAFTA e SAG Award. Assolutamente indimenticabile.

10. Ghosted (2023)

Un giorno, Cole Turner (Chris Evans) si innamora dell'affascinante Sadie Rhodes (Ana de Armas), nonostante la donna si riveli subito parecchio enigmatica. Quello che Cole non può immaginare è che Sadie sia in realtà un agente segreto, ma lo scoprirà in maniera decisamente traumatica. Indeciso se dare una seconda opportunità alla donna, Cole verrà coinvolto, insieme alla stessa Sadie, in un'avventura internazionale che ha come obiettivo quello di salvare il mondo.

Diretto da Dexter Fletcher e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, Ghosted mescola avventura e commedia con uno stile estremamente elegante, anche grazie alla ritrovata coppia composta da Ana de Armas e Chris Evans, qui alla loro terza collaborazione in carriera.

È assolutamente evidente come l'attrice cubana si diverta a dedicarsi all'action nei periodi tra i film più impegnativi, anche se ha annunciato che si dedicherà a ruoli più drammatici nel prossimo futuro. Nel 2024 sarà in arrivo anche Ballerina, spin-off della serie di John Wick dove Ana sarà protagonista. Un appuntamento molto atteso, e che precederà altri due film attualmente in fase di preproduzione: Origin of Species, per la regia di Ron Howard, e Waiting for Helen, che sarà diretto da Kevin Pollak.