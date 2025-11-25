Mercoledì 3: Eva Green nel cast della serie Netflix prodotta da Tim Burton

Eva Green farà parte del cast della stagione 3 di Mercoledì, la serie Netflix che ha riportato sugli schermi la giovane figlia degli Addams, ruolo affidato a Jenna Ortega.

L'attrice, che in passato ha già collaborato con Tim Burton, avrà un ruolo importante all'interno della trama. Se non volete anticipazioni non proseguite con la lettura!

Il ruolo affidato a Eva Green

I produttori hanno infatti affidato all'attrice la parte di Ophelia Frump, la sorella di Morticia Addams. Nella seconda stagione di Mercoledì, di cui potete leggere la nostra recensione, era stato anticipato l'arrivo del personaggio affidato a Eva Green, senza però rivelare l'identità dell'attrice che lo avrebbe interpretato.

La descrizione diffusa da Netflix anticipa che Ophelia ha spinto le sue capacità psichiche fino ai propri limiti, superandoli. La giovane è stata poi ricoverata presso l'ospedale psichiatrico Willow Hill dalla madre Hester Frump (Joanna Lumley), riuscendo successivamente a fuggire.

La sorella Morticia (Catherine Zeta-Jones) pensava di averne perso le tracce, ma Mercoledì, leggendone il diario, ha avuto una visione di una donna con dei capelli biondi lunghi e una corona di fiori. Pochi istanti dopo Hester viene mostrata mentre va nello scantinato della sua dimora, rivelando così che Ophelia è lì, rinchiusa in una cella. La donna indossa un vestito rosso e sta scrivendo sul muro, usando il proprio sangue, la frase 'Mercoledì deve morire'.

Gli interpreti di Mercoledì

Nel cast dello show Netflix, che ha ottenuto il via libera alla produzione della terza stagione in estate, ci sono anche Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Cosa), Evie Templeton (Agnes DeMille), Luis Guzmán (Gomez Addams), e Fred Armisen (Zio Fester).

Mercoledì è stata creata da Alfred Gough e Miles Millar, coinvolti come produttori esecutivi e showrunner, mentre Tim Burton fa parte del team della produzione ed è impegnato come regista.