Grande Fratello Vip, pagelle 12 maggio: Alessandra e Antonella perfette comari (8), i comodini in finale (4)

Il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe finire tra una settimana, martedì 19 maggio. E se ormai sulle date il condizionale è d'obbligo, una constatazione va pur fatta con certezza: proprio adesso che cominciava a diventare più appassionante e divertente!

In fondo è sempre così, anche dalle parti dell'Auditel (ieri sera 2.052.000 spettatori e il 18.2% di share). Ma nessuno da queste parti vorrebbe certo suggerire a Mediaset di continuare con il GF Vip fino alla sigla d'apertura di Temptation Island. Ci limiteremo quindi ad aprire queste pagelle con il motivo per cui questa edizione del reality ormai si muove anche dalle parti della sit-com.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini comari letali - voto: 8

La vera power couple dell'edizione, perfette insieme tanto da nemiche quanto da amiche. Due donne intelligenti, per questo ci piace pensare che abbiano compreso da subito il potenziale della loro unione, ma l'abbiano messo realmente a frutto solo una volta sicure di arrivare entrambe fino all'ultima puntata.

Schiette, divertenti, irresistibili. Le considerazioni a voce altissima sui bollenti spiriti di Lucia e Renato sono il momento più godibile dell'intera serata (e dell'intera settimana), il giochino "Parole al vento" con loro due potrebbe tranquillamente prendere il posto della Ruota di Gerry Scotti. Anche questa volta è un'alleanza destinata a durare il tempo di un caffè, ma chissà che qualcuno decida di non far andare sprecato questo potenziale da "comari letali".

Adriana Volpe gabbata - voto: 5

L'unica volta in cui Adriana Volpe si è esposta realmente in TV è stato nella nota diatriba pubblica con Giancarlo Magalli. Il pubblico ormai la riconosce per la bellezza, il garbo, i sorrisi concilianti, non certo per le prese di posizione memorabili o per le urla disumane.

Che piaccia o no, Adriana Volpe, lo dice lei stessa, è così, è colei che cercherà sempre di non litigare, di trovare ciò che concilia e non quello che divide. Nel trio "occhi di gatto" è certamente il punto d'equlibrio ma, per sua natura, non sarà mai la protagonista, avendo a che fare con quelle prime donne di Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Il suo carattere meno esplosivo le è costato, per ora, il posto in finale? Quasi certamente sì, e se la scorsa settimana la sconfitta al televoto sembrava cosa scontata, questa volta, contro Raimondo Todaro e Lucia Ilardo, è una ferita che brucia.

La coppia "Ikea" Raul e Renato in finale - voto: 4

Raul Dumitras

Ad Adriana Volpe brucerà tanto più perchè, diciamo la verità, quel posto che spettava di diritto a una tra lei e Francesca Manzini, la prossima settimana verrà occupato da uno tra Raul Dumitras e Renato Biancardi.

Il GF Vip ha dovuto fare proprio i calcoli con carta e penna per riuscire a mandare verso la vittoria anche un uomo, perchè, dovendo scegliere tra quei concorrenti rimasti, era ovvio che alla fine i voti sarebbero andati ai due che, a questo punto del gioco, rappresentano l'alternativa più comoda e meno insidiosa.

Solo non si capisce perchè le concorrenti donne, per avere una chance, debbano dimostrare talento anche nella lotta corpo a corpo nel fango, e in ogni edizione agli uomini basti fare la parte degli elementi d'arredo.

Il tecnicismo di Francesca Manzini - voto: contagio!

Attaccata tutte le settimane da tutti ormai fin dalla prima puntata, Francesca Manzini, zitta zitta (si fa per dire), è quella che sta creando il personaggio più riconoscibile al di fuori della casa dalla porta rossa.

Non soltanto ormai monopolizza i primi due prime time della settimana (il lunedì sera è su Rai 2 come concorrente di The Unknown), ma è diventata famosissima sui social grazie ai suoi balletti. Conquistare un posto d'onore sul profilo X ufficiale di Annalisa non è cosa da tutti!

Il suo marchio di fabbrica è ormai quel "tecnicismo" che vive di vita propria, che ha contagiato pure la conduttrice, che si fa filmare in treno intenta a ballare nel bel mezzo di una carrozza Executive "come Manzini insegna".

Sul fatto che alla diretta interessata, dotata di assai poca autoironia, possa far piacere nutriamo qualche dubbio, ma è anche questo, in fondo, il segno di quanta ingiustizia ci sia nel suo mancato (per ora) posto in finale, tra i protagonisti assoluti dell'edizione.