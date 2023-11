Tre Golden Globes, un Oscar e una nomination. Una "delle 100 persone più influenti del mondo" secondo TIME, e ancora una sequela di candidature, onorificenze e premi, anche grazie al suo fortissimo impegno umanitario. Senza dubbio, Angelina Jolie è tra le attrici più amate dal pubblico, nonché tra le più richieste di Hollywood. Iniziano la carriera come modella, è apparsa in diversi videoclip (storica la sua partecipazione nel video di Alta marea di Venditti!), per poi affermarsi al cinema: nel 1997 il suo primo ruolo importante, in George Wallace, biopic tv che le farà vincere il Golden Globe.

L'Oscar per Ragazze interrotte

Studia cinema a New York, facendosi poi notare in Scherzi del cuore con Sean Connery. Era il 1998. Un anno dopo, ecco arrivare il ruolo della svolta: Lisa Rowe in Ragazze Interrotte. Dopo aver vinto l'Oscar, si affaccia ai blockbuster: Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage e, soprattutto, la parte che la porterà alla notorietà globale: Lara Croft. Dunque, scegliendo nella sua lunga filmografia, ecco i 7 migliori film di Angelina Jolie.

1. Ragazze interrotte

Angelina Jolie e Winona Ryder in una scena di Ragazze Interrotte

Gli anni Sessanta, un istituto psichiatrico e quell'Oscar, datato 2000, che ha portato Angelina Jolie ad essere l'attrice più famosa e richiesta di inizio Millennio. La nostra classifica non può non iniziare con Ragazze Interrotte di James Mangold, adattamento del diario La ragazza interrotta di Susanna Kaysen, interpretata da Winona Ryder. Angelina Jolie, invece, presta il volto a Lia Rowe, una ragazza affetta da disturbo sociopatico. Per contrapposizione, la Jolie si cala in un ruolo complesso: tanto cinica e bugiarda quanto ribelle, è sia co-protagonista che, in qualche modo, figura negativa e controversa. Un film in qualche modo generazionale, e tutt'ora la miglior interpretazione dell'attrice.

2. Wanted - Scegli il tuo destino

Angelina Jolie e James McAvoy in una scena di Wanted

Anni strani, i Duemila. Molti più adattamenti dal fumetto rispetto ad oggi, spesso però finiti nel dimenticatoio. Come Wanted - Scegli il tuo destino di Timur Bekmambetov, ispirato ai fumetti firmati da Mark Millar. Accanto a James McAvoy c'è, appunto, Angelina Jolie nel ruolo di Fox, facente parte di una rete segreta di abili assassini. Ottimo intreccio e ottimo sviluppo, azione spettacolare e colonna sonora di Danny Elfman. Peccato che, al netto di una stregua di cultori, il film sia tra gli action più sottovalutati. Nel cast, compare anche un acerbo Chris Pratt.

3. A Mighty Heart - Un cuore grande

Angelina Jolie in una scena del film A Mighty Heart

Tra i film da non perdere di Angelina Jolie ce n'è un altro abbastanza dimenticato. Ovvero A Mighty Heart - Un cuore grande di Michael Winterrbottom, e basato sulle memorie di Mariane Pearl, moglie di Daniel Pearl, ucciso in Pakistan nel 2002. Essenzialmente, la pellicola racconta la storia del giornalista, interpretato invece da Dan Futterman. Nel ruolo di Mariane c'è Angelina Jolie che, per la prima volta nella sua carriera, stravolge il suo aspetto, portando il personaggio vicino al dramma più puro. Da riscoprire, anche per la presenza di un grande attore come Will Patton. Presentato a Cannes.

4. Changeling

Angelina Jolie in una scena del film Changeling

Com'è stato presentato a Cannes un altro degli imperdibili titoli con protagonista Angelina Jolie: Changeling di Clint Eastwood. Datato 2008, il film ha in qualche modo ri-lanciato la carriera, facendole ottenere la candidatura come miglior attrice protagonista. Storia vera, di quelle torbide e convulse: nella Los Angeles del 1928 viene scoperchiata la vicenda del serial killer di bambini, Gordon Stewart Northcott, grazie alla tenacia di una madre, con il volto appunto della Jolie. Tra i protagonisti, John Malkovich.

5. Mr. & Mrs. Smith

Brad Pitt e Angelina Jolie in una sequenza di Mr. and Mrs. Smith

Cambiamo tono e cambiamo genere, ed ecco uno dei casi cinematografici più remunerativi dei primi anni Duemila. Il motivo? Non solo cinematografico: se Mr. and Mrs. Smith è stato un successo (mezzo miliardo al box office), è anche per motivi, diciamo, legati al... gossip. Già perché come ben sappiamo, l'action movie di Doug Liman, che arriva nello zenit professionale dell'attrice, ha fatto conoscere Angelina Jolie e Brad Pitt. Oltre il merito cinematografico - un buon tono d'azione, un buon ritmo, un coinvolgente umorismo - il film è stata la scintilla per la relazione più ammirata, chiacchierata e fotografata di Hollywood. E pensare che al posto di Angelina Jolie doveva esserci Nicole Kidman...

6. Lara Croft: Tomb Raider

Angelina Jolie in Lara Croft: Tomb Raider

Non possiamo non pensare ad Angelina Jolie senza pensare poi a Lara Croft. Ecco che nella nostra classifica troviamo Lara Croft: Tomb Raider di Simon West. Era il 2001, e in un certo senso i blockbuster erano ancora scevri da quelle sovrastrutture oggi decisamente invadenti (ovvero: perché prendersi troppo sul serio?). Possiamo dire che l'adattamento di Tomb Raider al cinema, non esente da grossi svarioni, è un film d'avventura probabilmente ingenuo ma sincero nelle intenzioni. Al netto delle stroncature critiche, il film ha incassato quasi 300 milioni di dollari, lanciando la carriera di Angelina Jolie, perfetta Lara Croft.

7. Kung Fu Panda

Cannes 2008: Jack Black, Angelina Jolie e Dustin Hoffman, presenta Kung Fu Panda

Che c'entra Angelina Jolie con Kung Fu Panda? Semplice: nella versione originale del film animato DreamWorks, l'attrice presta la voce a Tigre, amatissima co-protagonista che affianca il goffo Po. Allenamento dopo allenamento, Tigre diventa la migliore amica di Po, dimostrandosi molto meno fredda e rigida di come appare, in un'evoluzione degna dei migliori personaggi. Angelina Jolie tornerà a prestare la sua voce anche nei due fortunati sequel, usciti nel 2011 e nel 2016.