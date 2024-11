Dirty Angels: data di uscita e trailer del film d'azione con Eva Green e Maria Bakalova

Lionsgate ha rilasciato il trailer ufficiale e la data di uscita di Dirty Angels. Il nuovo thriller d'azione vietato ai minori sarà interpretato dalla candidata al Golden Globe Eva Green e dalla candidata all'Oscar Maria Bakalova. Il film sarà incentrato su un'unità di soldatesse tutte al femminile incaricate di salvare un gruppo di adolescenti intrappolate tra due gruppi terroristici.

I dettagli del progetto

La sinossi ufficiale recita: "Quando un gruppo di studentesse viene preso in ostaggio in Afghanistan, un soldato americano di nome Jake si unisce a un'unità di commando di sole donne per liberarle. Il piano: Ottenere la fiducia dei terroristi fingendosi membri di un'organizzazione umanitaria. Ma doppi giochi, tragedie e i fantasmi del passato di Jake complicano il salvataggio in questa pericolosa missione".

Il debutto di Dirty Angels è previsto per il 13 dicembre in sale selezionate e su piattaforme digitali. Il cast comprende anche Ruby Rose, Reza Brojerdi, Rona-Lee Shimon, Jojo T. Gibbs, Aziz Çapkurt, Hadi Khanjanpour, Christopher Backus, Laëtitia Eïdo, Emily Bruni, Edmund Kingsley e altri ancora. Le riprese si sono svolte in Marocco e presso Nu Boyana Studio di Millennium Media in Grecia.

Il film è diretto da Martin Campbell, che ha co-scritto la sceneggiatura con Alissa Sullivan Haggis, Jonas McCord e Gene Quintano. Questa è l'ultima collaborazione tra Green e Campbell, dopo aver lavorato in precedenza al film di James Bond Casino Royale del 2006. Il film è prodotto da Moshe Diamant, Yariv Lerner e Robert Van Norden, mentre Boaz Davidson, Jeffrey Greenstein, Avi Lerner, Darina Pavlova, Lonnie Ramati, Trevor Short e Jonathan Yunger sono i produttori esecutivi.

Di recente Eva Green, nota per titoli come The Dreamers e Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, ha recitato ne I tre moschettieri - D'Artagnan, ne I tre moschettieri: Milady e al fianco di vincent Cassel in Liaison.