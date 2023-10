I 15 migliori film e serie tv di Kate Winslet, da Titanic a Mildred Pierce

I migliori ruoli di Kate Winslet, l'attrice che da Titanic ne ha fatta di strada, tanto al cinema quanto in tv, dove presto la rivedremo nella miniserie HBO The Regime. (Ri)scopriamo i suoi migliori film e serie tv in occasione del compleanno.

Kate Winslet è una di quelle attrici già talentuosissime da giovani e che col tempo, come il vino, sono maturate e cresciute tanto dietro quanto davanti la macchina da presa. Un ruolo azzeccato dopo l'altro, tanto che anche quelli meno riusciti hanno lasciato qualcosa di indelebile negli spettatori. Un'interpretazione sempre attenta, mai esagerata, coinvolgente, toccante, che trabocca talento (e spesso premi) ad ogni nuova veste. Personaggi diversi, spesso antitetici, dolci, antipatici, goffi, sicuri di sé, proprio tutto ciò che la carriera di un'attrice dovrebbe contenere. In occasione del suo compleanno, passiamo in rassegna i 15 migliori film e serie tv dell'attrice, che sul piccolo schermo ha scelto accuratamente i ruoli e ha fatto sempre centro.

I film di Kate Winslet

The Dressmaker: Kate Winslet in una scena del film

La timida ma coraggiosa Rose DeWitt Bukater, l'anticonformista Clementine Kruczynski, la buffa Iris Simpkins, la madre sopraffatta Sylvia Llewelyn Davies, l'avviata Hanna Schmitz, la vendicativa Myrtle "Tilly" Dunnage, la calcolatrice Claire Wilson, la sorprendente Mary Anning. Kate Winslet è stata tantissime donne, tutte diverse e sfaccettate, al cinema. Proviamo qui a raccogliere 13 ruoli iconici e indimenticabili.

1. Ragione e sentimento (1995)

Ragione e sentimento: un primo piano della giovane Kate Winslet

Apprezzatissimo adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen diretto da Ang Lee, Ragione e sentimento ci mostra un'ancora acerba ma già talentuosissima Kate Winslet (che all'epoca ventenne ottenne la sua prima nomination all'Oscar come non protagonista) accanto a star del calibro di Alan Rickman, Emma Thompson (che vinse l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura), Hugh Grant e Robert Hardy, mentre il film vinse sia il Golden Globe che l'Orso d'Oro a Berlino. Kate Winslet è Marianne Dashwood, una delle figlie della signora Dashwood, che rimaste senza l'uomo di casa devono trovare un modo per andare avanti. Con tutte le difficoltà dell'epoca, ovviamente.

2. Titanic (1997)

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una celebre scena del film Titanic

Come poteva non esserci tra i migliori film di Kate Winslet quel capolavoro sempiterno che è Titanic di James Cameron. Una pellicola davvero epocale che, dopo 25 anni festeggiati nel 2022, non è invecchiata davvero di un giorno. L'altolocata e borghese Rose, interpretata da Winslet, accanto al Jack di Leonardo DiCaprio forma una delle coppie più amate della storia del cinema - i due si ritroveranno 11 anni dopo sul set di Revolutionary Road, questa volta nei panni di una coppia sposata in crisi, diretti dall'allora marito di lei, Sam Mendes. Rose e Jack hanno attraversato non solo un oceano ma anche tutta la tragedia che coinvolse il celebre transatlantico, tra verità storica e finzione, perfettamente amalgamate dal maestro della settima arte. Fun Fact: Winslet ottenne la sua seconda nomination all'Oscar, questa volta come protagonista, accanto a Gloria Stuart per lo stesso ruolo (ovvero Rose anziana).

Titanic: memoria e globalizzazione dell'ultimo grande classico cinematografico

3. Iris - Un amore vero (2001)

Altro ruolo, altra candidatura all'Oscar per la Winslet. Richard Eyre dirige questo adattamento basato sui libri Iris: A Memoir e Elegy for Iris di John Bayley. . Iris - Un amore vero narra la struggente storia d'amore tra la scrittrice Iris Murdoch e John Bayley attraverso gli anni e tutte le fasi della stessa. Dall'inizio della loro relazione, quando la giovane ragazza aveva un carattere ancora molto socievole, per contraltare Bayley era molto timido, fino agli anni della loro vecchiaia, quando il marito si prese cura dell'anziana moglie colpita dall'Alzheimer.

4. The Life of David Gale (2003)

Un film duro e sconvolgente che denuncia il tema della pena di morte facendo riflettere senza peli sulla lingua sull'attivismo e sul confine tra passione e fanatismo. Alan Parker al suo ultimo lavoro dietro la macchina da presa dirige un tris di star - Winslet accanto a Kevin Spacey e Laura Linney - in The Life of David Gale, partendo da un condannato a morte, ex professore stimato e irreprensibile all'università del Texas, una collega ed amica attivista e una giornalista, ambiziosa e affidabile nel mantenere segrete le proprie fonti. Le loro vite si incroceranno in maniera indelebile.

5. Se mi lasci ti cancello (2004)

Kate Wislet e Jima Carrey innamoratissimi in una sequenza di Se mi lasci ti cancello

Che dire del film divenuto famoso in Italia soprattutto per il peggior titolo tradotto - poiché dà un'impressione totalmente diversa del suo effettivo genere e contenuto - Se mi lasci ti cancello, riproposto successivamente col titolo originale Eternal Sunshine of the Spotless Mind dall'omonimo verso poetico di Alexander Pope. Michel Gondry con tatto e fantasia racconta la storia d'amore tra Joel (Jim Carrey) e Clementine (Winslet), ragazza anticonformista apparentemente non interessata ad una relazione. Su di loro pende la possibilità della cancellazione della memoria sentimentale dopo una rottura, in questo mondo alternativo immaginato dal regista.

6. Neverland - Un sogno per la vita (2004)

Johnny Depp e Kate Winslet in una scena del film neverland - Un sogno per la vita

Uno dei più apprezzati e liberi adattamenti della storia di Peter Pan, poiché racconta in realtà l'origin story del suo autore e della nascita della celebre opera teatrale divenuta classico Disney e molte altre versioni. Neverland - Un sogno per la vita (in originale Finding Neverland) prende il titolo dall'Isola che non c'è ed è diretto da Marc Foster, che si ispirò dalla commedia teatrale del 1998 The Man Who Was Peter Pan di Allan Knee. Johnny Depp è J. M. Barrie colui che creò Peter Pan, Wendy, Trilli, Capitan Uncino e tutti gli altri iconici personaggi, mentre Kate Winslet è Sylvia Llewelyn Davies, madre di quattro figli rimasta vedova e ammalata, che intreccia una strana relazione con il drammaturgo che cerca disperatamente un'ispirazione per la prossima opera di successo. Una pellicola magica come poche.

7. Little Children (2006)

Todd Field dirige la giovane attrice britannica in un film basato sul romanzo Bravi bambini di Tom Perrotta (lo stesso di The Leftovers). Little Children è un'opera durissima sul tema della pedofilia e pornografia infantile in cui Winslet interpreta Sarah Pierce, una madre e moglie premurosa ma annoiata che un giorno scopre i gusti segreti del marito e questo darà uno scossone anche alla sua vita, portandola a fare scelte che non si sarebbe aspettata.

8. L'amore non va in vacanza (2006)

Kate Winslet è tra i protagonisti de L'amore non va in vacanza

Nella filmografia di Kate Winslet figurano anche commedie romantiche ben riuscite, a testimoniare il suo aver abbracciato generi diversi con naturalezza e disinvoltura. Una di queste è sicuramente L'amore non va in vacanza (in originale The Holiday), in cui l'esperta di romcom Nancy Meyers riunisce un poker d'assi - accanto a Winslet ci sono Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Uno scambio di case fatto sotto le festività natalizie porterà le due protagoniste a vedere la propria vita sotto una luce diversa... e magari fare qualcosa per cambiarla.

9. The Reader - A voce alta (2008)

Kate Winslet pensierosa nel film The Reader

Stephen Daldry dirige questa pellicola, adattamento del romanzo omonimo di Bernhard Schlink del 1995. Primo Oscar vinto dalla Winslet per The Reader - A voce alta, un film profondo e complesso poiché raccontava una relazione con un'importante differenza d'età tra un ragazzo e un'aiutante dei nazisti. Un'interpretazione dura e sfaccettata che l'attrice dona alla sua Hanna, riuscendo a farci entrare nella psicologia a volte contraddittoria della donna.

10. Carnage (2011)

Un intenso primo piano di Kate Winslet in Carnage

Una tragicommedia da camera che è una satira sociale dell'ipocrisia borghese. Questo Roman Polański ha messo in piedi nella sua carneficina cinematografica, ovvero Carnage, in cui Kate Winslet è di nuovo in mezzo ad un poker d'assi attoriale - con Jodie Foster, Christoph Waltz e John C. Reilly. Basato sull'opera teatrale Il dio del massacro della drammaturga e scrittrice francese Yasmina Reza, il film parte dall'incidente occorso tra i figli delle due coppie protagoniste, che si sono picchiati, per esplorarne le dinamiche familiari altamente disfunzionali, tutto in quella casa così claustrofobica in cui si ritrovano per parlarne e discutere il da farsi.

11. Steve Jobs (2015)

Steve Jobs: un primo piano di Kate Winslet

Danny Boyle dirige su sceneggiatura di Aaron Sorkin questo biopic affascinante e coinvolgente su Steve Jobs, il papà di Apple, interpretato da Michael Fassbender, sulla biografia autorizzata Steve Jobs, scritta da Walter Isaacson e pubblicata nel 2011. Kate Winslet è Joanna Hoffman, partner in crime di Steve e membro del team della Macintosh e della NeXT. Fun Fact: due anni prima c'era stata già una biografia cinematografica questa volta diretta da Joshua Michael Stern con Ashton Kutcher.

12. La ruota delle meraviglie (2017)

Wonder Wheel: Kate Winslet in una foto del film

Altro film di chiaro impianto teatrale da parte di Woody Allen che scelse una coppia inedita, ovvero la Winslet accanto a Jim Belushi, per raccontare una coppia in crisi che negli anni '50 viveva e lavorava a Coney Island, sede per eccellenza di Luna Park, giostre e La ruota delle meraviglie del titolo. Forse però il loro matrimonio è meno meraviglioso di quanto sembri e porterà più di qualche sorpresa ai due sposini.

13. Avatar: La via dell'acqua (2022)

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine di Ronal interpretata da Kate Winslet

Se Revolutionary Road l'aveva riunita al co-star, questo film riunisce l'attrice con il regista di Titanic, James Cameron, che dirige questo sequel evento a livello di uso del 3D e di messa in scena. Al centro di Avatar: La via dell'acqua c'è ancora una volta Pandora, il mondo inventato da lui a Jon Landau, in cui gli avatar provano a convivere con i nativi, una specie evoluta legata indissolubilmente alla natura. La famiglia protagonista è costretta a rifugiarsi nella tribù acquatica di Metkayina la cui è regina è nientemeno che Ronal (Kate Winslet), compagna di Tonowari, dura e materna allo stesso modo.

Le serie tv di Kate Winslet

The Palace: Kate Winslet nella prima foto della serie

Tutte le serie di Kate Winslet hanno una particolarità in comune: sono solamente due (presto arriverà la terza), sono state realizzate a distanza di un decennio ma in entrambi casi le hanno portato la vittoria agli Emmy e ai Golden Globes, merito anche della produzione HBO dietro, garanzia di qualità salvo rarissime eccezioni. E ci sentiamo potrebbe accadere per la terza volta con The Regime (precedentemente nota come The Palace), grazie alla quale l'attrice torna sul canale via cavo per un complesso ritratto geopolitico. Kate Winslet sarà la Cancelliera di una fittizia autocrazia medioeuropea, che si ritroverà il proprio potere minacciato da guerre intestine, tra le mura di un palazzo per un anno. La serie è scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs e arriverà nel 2024.

Le serie tv più attese della stagione 2023/2024

Mildred Pierce (2011)

Mildred Pierce: un primo piano di Kate Winslet

Mildred Pierce è una miniserie in cinque episodi basata sull'omonimo romanzo di James M. Cain, già adattato per il cinema nel 1945 con Il romanzo di Mildred con protagonista Joan Crawford, che vinse l'Oscar. Questa volta il personaggio titolare è interpretato da Kate Winslet: nella Los Angeles della grande depressione, Mildred si separa dal marito inefficiente e lotta per mantenere se stessa e le sue due figlie. Purtroppo il rapporto conflittuale con la maggiore, Veda (Evan Rachel Wood), e scelte sbagliate in fatto di uomini avranno per lei conseguenze disastrose.

Omicidio a Easttown (2021)

Omicidio A Easttown: Kate Winslet sula scena del delitto

Da cinque a sette puntate di miniserie, Omicidio a Easttown vede nuovamente protagonista l'attrice britannica nei panni di Mare, poliziotta del paesino al centro della storia, che viene sconvolto da un brutale omicidio che porterà a galla non pochi segreti dell'apparentemente tranquilla comunità. Tante le tematiche affrontate come sessualità, elaborazione del lutto, dipendenza e suicidio. Fun Fact: nel serial Winslet ritrova Guy Pierce 11 anni dopo Mildred Pierce e nuovamente nei panni del suo interesse amoroso.