Bisognerebbe dare un premio alla casting director di Euphoria, Jennifer Venditti. È infatti lei ad aver scoperto quelle che sono le maggiori giovani star del momento, a un passo da prendersi Hollywood. Ovviamente Zendaya, che presto vedremo anche nel nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers. Poi Jacob Elordi, che, tra il ruolo di Felix in Saltburn di Emerald Fennell e quello di Elvis in Priscilla di Sofia Coppola, è già un divo. E ora anche Sydney Sweeney.

Nocturne: una scena del film con Sydney Sweeney

Capelli biondi, occhi blu asimmetrici e per questo ipnotici, sorriso disarmante e fisico da pin-up: Sweeney è nata per bucare lo schermo. Prima ha fatto suo quello televisivo, grazie, appunto, alla serie HBO ideata e scritta da Sam Levinson (in Italia su Sky e in streaming su NOW), in cui è Cassie Howard, ruolo per cui ha ricevuto una nomination agli Emmy 2022 come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica. E poi grazie al personaggio di Olivia Mossbacher in The White Lotus, per cui ha ottenuto un'altra nomination agli Emmy, sempre nel 2022, nella categoria migliore attrice non protagonista in una miniserie.

Classe 1997, nonostante la giovane età, Sydney Sweeney ha già vissuto molte vite: grande appassionata di sport (al liceo ha praticato calcio, baseball, sci e wakeboard), ha un talento per le lingue (oltre all'inglese parla spagnolo e francese), ha studiato musica classica e ha preparato, giovanissima, una presentazione di un business plan di cinque anni per convincere i genitori a darle il permesso di fare l'attrice! Ed è stata convincente: il primo ruolo da professionista l'ha avuto a soli 12 anni.

Oggi, se siete attenti ai social, Sweeney è già ovunque (anche nel video di Angry dei Rolling Stones): è testimonial di Armani Beauty, di prodotti per capelli e di case di moda. Presto la vedremo come supereroina in Madame Web (è Julia Carpenter alias Spider-Woman), ma sicuramente negli ultimi anni l'avete già vista in qualche film e serie (ha partecipato a titoli come Grey's Anatomy, Pretty Little Liars, The Handmaid's Tale e Sharp Objects). Compreso una pellicola di Tarantino! Prima che il suo nome arrivi ovunque, scopriamo quindi quali sono i migliori film e serie di Sydney Sweeney da vedere assolutamente.

1. The Ward - Il reparto, film di John Carpenter (2010)

Una scena di The Ward di John Carpenter (2010)

Stare su un set di John Carpenter a soli 13 anni non è da tutti: nel film The Ward - Il reparto Sydney Sweeney ha un piccolo ruolo: è Alice, la bambina che la protagonista Kristen (Amber Heard) vede come fantasma, ma come battesimo in un film horror è notevole.

2. Under the Silver Lake, film di David Robert Mitchell (2018)

Under the Silver Lake: Andrew Garfield in un'immagine del film

Presentato in concorso al Festival di Cannes, Under the Silver Lake di David Robert Mitchell è un'opera stralunata e folle, accolta in modo più tiepido rispetto al precedente lavoro del regista, It Follows (recensione qui), ma comunque affascinante. Anche qui Sydney Sweeney ha un piccolo ruolo: è la 2ª Stella Cadente. Costume da bagno bianco e baschetto rosso: impossibile non notarla.

3. Sharp Objects, miniserie diretta da Jean-Marc Vallée (2018)

Sharp Objects: una scena della serie con Amy Adams

Creata da Marti Noxon e diretta da Jean-Marc Vallée, la miniserie Sharp Objects è l'adattamento televisivo del romanzo Sulla mia pelle di Gillian Flynn, autrice anche di Gone Girl. La protagonista di Sharp Objects è Amy Adams, nel ruolo della giornalista con problemi di alcolismo Camille Preaker, che sta indagando sull'omicidio di due ragazzine nella sua città natale. Sweeeney è Alice, compagna di stanza di Camille durante la sua degenza in un ospedale psichiatrico.

4. C'era una volta a... Hollywood, film di Quentin Tarantino (2019)

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

Non esistono piccoli ruoli, ma piccoli attori. Se la parte poi è in un film di Quentin Tarantino è un regalo (e in effetti l'attrice ha festeggiato il suo 21esimo compleanno sul set): in C'era una volta a... Hollywood, in concorso a Cannes nel 2019, Sydney Sweeney è Dianne "Snake" Lake, una delle ragazze che vive nel ranch di Charles Manson.

C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino: "Un film non può salvare vite, ma ispirare un cambiamento"

5. Euphoria, serie di Sam Levinson (2019 - in corso)

Euphoria 2: Sydney Sweeney nella serie

Cassie Howard nella serie Euphoria è sicuramente il ruolo che ha messo Sydeny Sweeney nel radar del grande pubblico. Ancora oggi viene definita "l'attrice di Euphoria". Questo personaggio triste, in continua ricerca dell'affetto maschile, visto l'abbandono del padre, è uno dei più struggenti.

6. Nocturne, film di Zu Quirke (2020)

Nocturne: Sydney Sweeney durante una scena del film

Parte della raccolta antologica Welcome to the Blumhouse, realizzata in collaborazione tra Blumhouse e Amazon Studios, Nocturne di Zu Quirke vede Sydney Sweeney tornare all'horror, questa volta con un ruolo da co-protagonista. In Nocturne è Juliet Lowe, sorella gemella di Vivian (Madison Iseman): le ragazze stanno per compiere 18 anni e studiano entrambe per diventare pianiste. Una delle due però entra in accademia, l'altra no: la gelosia e la competizione a quel punto diventano letali.

7. The White Lotus, serie di Mike White (2021)

The White Lotus: La famiglia Mossbacher in una scena

Nella prima stagione della serie antologica The White Lotus, Sydney Sweeney è Olivia Mossbacher, studentessa universitaria irresistibilmente sfacciata. In modo quasi pericoloso: molto sicura di sé, non risparmia nessuno dai suoi commenti caustici, nemmeno il fratello e i genitori.

Nove perfetti sconosciuti vs The White Lotus: i resort televisivi da incubo

8. Reality, film di Tina Satter (2021)

Reality: Sydney Sweeney in una foto

Presentato alla Berlinale 2023, il film Reality di Tina Satter è stato elogiato sopratutto per l'interpretazione di Sydney Sweeney, qui finalmente protagonista. Nel film tratto da una storia vera, l'attrice interpreta Reality Winner, ex membro dell'aeronautica statunitense e traduttrice della NSA, accusata di essere un'informatrice.

Reality, la recensione: La realtà di Sydney Sweeney

9. Tutti tranne te, film di Will Gluck (2023)

Tutti tranne te, Glen Powell e Sydney Sweeney in un momento romantico

Finalmente una commedia romantica come si deve: in Tutti tranne te (recensione qui) di Will Gluck Sydney Sweeney fa a gara di bravura (e di bionditudine) con un altro astro in ascesa di Hollywood, Glen Powell. Gli attori interpretano Bea e Ben, coppia che prima si piace, poi si detesta, e poi forse si ripiace. Grande chimica e talento per una delle coppie più belle viste al cinema negli ultimi anni.