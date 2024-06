Charlize Theron: i migliori film dell'attrice, da Young Adult ad Atomica bionda

Una delle attrici più apprezzate del panorama internazionale, sia per il suo talento che per il suo fascino: riscopriamo i migliori film di Charlize Theron, da Monster a Mad Max: Fury Road.

È una delle interpreti più amate del panorama internazionale. Talentuosa, affascinante e bellissima: in due sole parole, Charlize Theron. Nata a Benoni, in Sudafrica, nella provincia del Guateng (il cui capoluogo è Johannesburg), dopo un'infanzia non semplice l'adolescente Charlize dovette assistere a un tragico evento: quello dell'uccisione del padre (e del ferimento dello zio) per mano di sua madre, che sparò al marito per legittima difesa durante un'aggressione, in seguito ad una gravissima lite (non era la prima all'interno di una famiglia turbolenta, che si era già separata).

Charlize Theron agli Oscar 2024

Ad appena quindici anni, Charlize fu costretta ad affrontare un trauma estremamente profondo, che però superò con la propria forza di volontà, guardando al proprio avvenire. Ebbe così delle esperienze da modella, ma il sogno era quello di realizzarsi nella danza classica. Un infortunio a un ginocchio le precluse però questa possibilità. Così, Charlize volse il suo sguardo alla recitazione, e per questo, dopo qualche tempo, si trasferì a Los Angeles, dove venne notata da un agente dello spettacolo, ed iniziò a frequentare una scuola di recitazione riuscendo ad ottenere i primi piccoli ruoli.

Uno scatto da photoshooting

Siamo a metà degli anni Novanta, che raccontano l'ascesa di Charlize tra gli studi di Hollywood, lì dove le sue capacità emergono rapidamente e inarrestabilmente: è una delle giovani promesse che più convincono registi e produttori. Dopo Due giorni senza respiro (1996) e Music Graffiti (stesso anno, per la regia di Tom Hanks), nel 1997 arriva la svolta, con la partecipazione a L'avvocato del diavolo, nel quale Charlize recita accanto ad Al Pacino e Keanu Reeves, guadagnando un ottimo riscontro di pubblico, così come accadrà per The Astronaut's Wife - La moglie dell'astronauta (1999), dove sarà co-protagonista con Johnny Depp.

Andiamo dunque a riscoprire i migliori film e le più importanti interpretazioni dell'attrice e produttrice sudafricana, ormai naturalizzata statunitense, nella lista che vi proponiamo qui di seguito.

1. Le regole della casa del sidro (1999)

Stati Uniti, anni Quaranta. Wilbur Larch è un medico sempre disponibile verso gli altri. Dirige l'orfanotrofio di St. Cloud's, in Maine, e, nonostante le ristrettezze economiche, non fa mancare nulla ai bambini. Nella clinica interna all'istituto, Larch pratica degli aborti, nonostante siano vietati dalla legge, ma con un nobile fine: evitare che le donne che vogliono interrompere la gravidanza vengano maltrattate da persone incompetenti. Ma il medico si presta anche ad accogliere le ragazze che vogliono diventare madri, permettendo loro di non dover abbandonare i figli.

Tobey Maguire e Charlize Theron ne Le regole della casa del sidro

Tra gli orfani c'è il giovanissimo Homer Wells il quale, nonostante non abbia potuto studiare, sta cercando di imparare il mestiere di ostetrico dal dottor Larch, e conserva il desiderio di conoscere il mondo che c'è oltre l'istituto. L'occasione giunge quando conosce Wally Worthington e la sua ragazza Candy Kendall, arrivata in clinica per abortire. Dopo aver stretto amicizia con loro, Homer lascia St. Cloud's e va a vivere nella tenuta della famiglia di Wally, la quale amministra un frutteto di mele e una fabbrica per produrre il sidro. Qui conosce anche i braccianti, tra cui Arthur Rose e gli altri operai, tutti afroamericani. Qualche tempo dopo, Wally viene chiamato per partire in guerra come pilota da combattimento. In sua assenza, tra Homer e Candy nasce una relazione, che però si interromperà nel momento in cui Wally tornerà a casa, gravemente ferito. A quel punto, Homer dovrà decidere cosa fare della propria esistenza, che dovrà essere lontana da quei luoghi dove è cresciuto...

Diretto da Lasse Hallström, scritto da John Irving e tratto dal romanzo dello stesso autore, Le regole della casa del sidro è un dramma pieno di risvolti molto significativi, ben evidenziati da un'ottima sceneggiatura, premiata con l'Oscar. Il film ottenne in totale sette candidature, con una seconda statuetta assegnata a Michael Caine, insignito come miglior attore non protagonista. Accanto a lui spiccano Tobey Maguire, Charlize Theron (nel ruolo di Candy), Paul Rudd, Delroy Lindo, Erykah Badu, Kieran Culkin e Jane Alexander.

2. The Italian Job (2003)

Un gruppo di rapinatori si riunisce per organizzare un colpo clamoroso: rubare 35 milioni di dollari in lingotti d'oro da una cassaforte situata a Venezia. A guidare la banda sono John Bridger e Charlie Croker, due esperti criminali.

In scena con Mark Whalberg

Durante la rapina tutto sembrerà andare come previsto ma, a un certo punto, uno dei complici, Steve Frezelli, tenterà di eliminare gli altri sodali, per tenere il bottino interamente per sé stesso. Vi riuscirà, fuggendo fino a Los Angeles con l'oro. Quello che Steve non può immaginare è che Charlie è riuscito a salvarsi, e vuole la propria vendetta: così si avvicinerà a Stella, la figlia di Bridger e, grazie a lei, alle abilità informatiche di Lyle, alle conoscenze degli esplosivi di Left Ear e all'incoscienza del pilota Handsome Rob, Croker organizzerà un piano per bloccare tutta Los Angeles e fare uscire allo scoperto Steve...

Diretto da F. Gary Gray, scritto da Donna e Wayne Powers e tratto da un soggetto di Troy Kennedy-Martin, The Italian Job è il remake di Un colpo all'italiana, film del 1969 con Michael Caine protagonista. Per questa nuova versione, che ottenne un discreto successo di pubblico, il cast artistico è stato altrettanto di prim'ordine: accanto a Charlize Theron (qui nel ruolo di Stella Bridger) troviamo, principalmente, Mark Wahlberg, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland e Frank Gonzalez.

3. Monster (2003)

La trasformazione in Monster

Aileen Wuornos ha vissuto un'infanzia complicata in Michigan, caratterizzata dagli abusi subiti e dall'uso di droghe; inoltre, ha cominciato a prostituirsi all'età di tredici anni. Anni dopo, nel 1989, la donna si è trasferita in Florida, ma continua a guadagnarsi da vivere prostituendosi. È però ormai disperata: mentre sta pensando di uccidersi per porre fine alle umiliazioni, conosce Selby Wall, una ragazza lesbica più giovane di lei, con la quale avvia una relazione sentimentale. Qualche tempo dopo, accadrà però un evento drammatico: Aileen verrà violentata e picchiata da un cliente, Vincent Corey, che ucciderà per autodifesa. Quando racconterà tutto a Selby, la donna confesserà di voler smettere con la prostituzione, senza però trovare nuove prospettive e soprattutto risorse economiche. Così, penserà a un piano tanto pericoloso quanto perverso: iniziare ad adescare lei dei clienti, per poi ucciderli e sottrarre loro il denaro che riuscirà a trovare...

Diretto e scritto da Patty Jenkins, Monster è tratto dalla storia vera di Aileen Wuornos, serial killer condannata a morte e giustiziata con l'iniezione letale nel 2002, per aver ucciso sette uomini tra il 1989 e il 1990. Per realizzare la sceneggiatura, la regista ha preso spunto dalle lettere che la Wuornos scrisse nel lungo periodo di detenzione.

Gli attori premiati agli Oscar 2004

Protagonista nel ruolo di Aileen è Charlize Theron, che per l'occasione dovette modificare il proprio aspetto fisico, ingrassando marcatamente e ricorrendo a un trucco speciale. Per questa prova, estremamente complessa e che ricevette l'elogio unanime di pubblico e critica, l'attrice venne premiata con l'Oscar e il Golden Globe, oltre all'Orso d'argento al Festival di Berlino, dove il film era stato presentato in concorso. Accanto a Charlize, in scena appaiono anche Christina Ricci (nel ruolo di Selby), Bruce Dern, Annie Corley e Lee Tergesen.

4. Gioco di donna (2004)

Penelope Cruz con Charlize Theron in una scena di Gioco di donna

Anni Trenta del secolo scorso. Il giovane irlandese Guy Malyon si trova nella sua stanza al St. John's College di Cambridge, quando una donna affascinante irrompe improvvisamente. È Gilda Bessé, un'ereditiera francese che sta fuggendo dal suo fidanzato: Guy se ne innamora al primo sguardo. Tra di loro nasce una storia, che diverso tempo dopo li porterà fino al quartiere di Montmartre, a Parigi, dove conviveranno insieme a Mia, amica di Gilda sfuggita alla guerra civile in Spagna. Guy cercherà di adattarsi alle nuove situazioni, e di comprendere appieno lo stile di vita particolare della compagna finché, un giorno, mentre il nazionalsocialismo sta per salire al potere in Germania e la situazione in Spagna peggiorerà drammaticamente, lui e Mia decideranno di partire verso il campo di battaglia...

Ancora la Theron con la Cruz

Diretto e scritto da John Duigan, Gioco di donna è un'opera raffinata che esalta il fascino delle due attrici principali, ovvero Charlize Theron (nel ruolo di Gilda) e Penelope Cruz (in quello di Mia). Accanto a loro, fanno parte del cast artistico anche Stuart Townsend, Thomas Kretschmann, Steven Berkoff, David La Haye, Karine Vanasse e Gabriel Hogan.

5. Tu chiamami Peter (2004)

In coppia con Geoffrey Rush

Peter Sellers è un giovane artista con il sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Nonostante diverse difficoltà familiari, la sua determinazione lo porta a esordire in radio e, in seguito, al cinema. Sposato con Anne e divenuto padre di due figli, Michael e Sarah, anziché mantenere la testa a posto, Peter si lascia attrarre dalle distrazioni dell'ambiente che frequenta, tanto da decidere di separarsi.

Nel 1964, dopo aver terminato le riprese de Il Dottor Stranamore con Stanley Kubrick arrivando all'apice del successo, Sellers conosce la bellissima attrice Britt Ekland, che diverrà la sua seconda moglie e le darà la sua terza figlia, Victoria. Con il passare del tempo, però, Peter inizia a diventare sempre più difficile da controllare sul set, a causa dei suoi contrasti con molti colleghi e del suo carattere molto particolare. Si allontana così da Britt e dalla famiglia, cedendo anche alla droga e all'alcol e sprecando progressivamente il proprio talento immenso...

Charlize Theron intepreta Britt Ekland

Diretto da Stephen Hopkins e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, Tu chiamami Peter nasce originariamente come film per la televisione, per poi esordire anche nelle sale cinematografiche di diversi Paesi e partecipare in concorso al Festival di Cannes del 2004. La storia di Peter Sellers e della sua esistenza accidentata viene qui raccontata con dovizia di particolari, anche per merito delle ottime interpretazioni dell'intero cast artistico, dal quale spiccano Geoffrey Rush, nel ruolo dell'attore britannico, e Charlize Theron, in quello di Britt Ekland. Insieme a loro appaiono in scena anche Emily Watson, John Lithgow, Miriam Margolyes, Peter Vaughan, Stanley Tucci, Stephen Fry, Henry Goodman, Peter Gevisser e David Robb.

6. North Country - Storia di Josey (2005)

Charlize Theron in North Country

Determinata a liberarsi dalle violenze del marito, Josey Aimes fugge da casa insieme ai figli Sammy e Karen, per riparare nella sua città d'origine, in Minnesota, e stabilirsi a casa dei genitori Alice e Hank.

Dopo aver trovato lavoro come parrucchiera, Josey comprenderà presto che la paga non basta per mantenere sé stessa e i figli. Sarà così costretta a chiedere aiuto al padre, che in realtà l'ha sempre mal sopportata e disprezzata per essere rimasta incinta, anni prima, di un uomo che nemmeno conosceva bene. Un giorno, Josey incontrerà per caso Glory Dodge, una vecchia amica, la quale le proporrà di andare a lavorare con lei nella miniera della zona. Ma lì ha il suo impiego anche Hank, che non sopporterà la presenza della figlia al lavoro, costringendola a trasferirsi a casa di Glory. Già dai primi giorni in miniera, Josey non potrà non rendersi conto di come le donne siano le vittime indifese di molestie e vessazioni da parte dei colleghi maschi...

Frances McDormand e Charlize Theron

Diretto da Niki Caro e scritto da Michael Seitzman, North Country - Storia di Josey è un film estremamente importante per le tematiche trattate, tanto da aver ricevuto il plauso della critica in occasione della sua uscita. Particolarmente apprezzate le interpretazioni di Charlize Theron e Frances McDormand, candidate rispettivamente come miglior attrice protagonista e attrice non protagonista agli Oscar, ai Golden Globe, ai BAFTA, ai SAG Award e ai Critics' Choice Award, senza però essere state premiate.

7. Nella valle di Elah (2007)

Paul Haggis e Charlize Theron sul set del film

Un giorno, l'ex militare americano Hank Deerfield - reduce della guerra in Vietnam - riceve la notizia della scomparsa del figlio Mike. Anch'egli militare, sembra che non sia rientrato nella sua base, dopo aver prestato servizio in Iraq, e si sospetta possa aver disertato.

Certo che questo non sia accaduto, Hank partirà alla ricerca di Mike, fuggendo dallo sguardo accusatorio della moglie Joan, che da sempre incolpa l'uomo di aver convinto entrambi i loro figli a seguire la carriera militare. Hank inizierà così la sua difficile indagine, ostacolato dalla mancanza di collaborazione dei vertici dell'esercito e persino della polizia locale. L'unico aiuto che Deerfield riceverà sarà quella della detective Emily Sanders, che intenderà trovare la verità senza fermarsi ai sospetti iniziali sull'accaduto. Ma più andranno avanti nel mettere insieme elementi sulla vicenda, e più Hank e Emily impareranno a conoscere qualcosa di inatteso sulla figura di Mike...

Charlize Theron faccia a faccia con Tommy Lee Jones

Diretto e scritto da Paul Haggis, da un soggetto di Mark Boal che lo ha tratto da una storia realmente accaduta, Nella valle di Elah (con riferimento al luogo di Israele dove, secondo la Bibbia, si sarebbe svolto il duello tra Davide e Golia, ndr), è un film crudo ed estremamente intenso, che affronta il tema drammatico dell'ultima guerra in Iraq e delle conseguenze che essa ebbe sulle vite di molti giovani militari americani al fronte. Cast di prim'ordine, nel quale, accanto a Charlize Theron (nel ruolo della detective Sanders), appaiono anche Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, Jonathan Tucker, Jason Patric, Josh Brolin, Frances Fisher, Barry Corbin e James Franco.

8. Young Adult (2011)

Una seducente Charlize Theron protagonista di Young Adult

Mavis Gary, una scrittrice di talento e di grande fascino, torna a Mercury, in Minnesota: è la cittadina dove è nata e cresciuta, e qui ritrova il suo ex ragazzo del liceo, Buddy, appena diventato padre grazie alla moglie Beth.

Nonostante abbia una vita all'apparenza perfetta, Mavis sente che questa notizia l'abbia sconvolta profondamente. Così, quasi per gioco e per sfida verso sé stessa, metterà in atto tutte le proprie qualità di seduttrice per riconquistare il ragazzo, non curandosi affatto della famiglia di quest'ultimo e nemmeno di non godere di grande reputazione tra i suoi vecchi conoscenti della scuola. Così, nel periodo in cui si fermerà in città, a Mavis sembrerà di vivere nuovamente antiche sensazioni, ma l'unica persona che non la terrà lontana sarà Matt, un ragazzo rimasto menomato dopo un pestaggio subito da alcuni bulli ai tempi del liceo. Quest'ultimo cercherà di farla ragionare e la inviterà a rinunciare ai suoi cattivi propositi. Ma la donna non sentirà ragioni: solo tornando insieme a Buddy potrà soddisfare la propria ricerca dell'amore, come se fosse rimasta ancora un'adolescente alle prese con i primi approcci...

Charlize Theron al supermercato in una scena di Young Adult

Diretto da Jason Reitman e scritto da Diablo Cody (nome d'arte di Brook Busey), Young Adult rappresenta la seconda collaborazione tra il regista e la sceneggiatrice dopo il celebre Juno (2007). Anche questo film mantiene la stessa freschezza nella messa in scena e nella scrittura, affrontando tematiche significative con uno stile ricercato. Una commedia drammatica nella quale spicca, ovviamente, l'interpretazione di Charlize Theron, candidata con un Golden Globe (e non soltanto) per un ruolo, quello di Mavis Gary, tra i più singolari della sua carriera.

9. Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road - Charlie Theron, Nicholas Hoult e gli altri superstititi a bordo di un furgone

In un mondo post-apocalittico, bande criminali controllano il territorio desolato trasformando veicoli in macchine da guerra, in una spietata lotta per la sopravvivenza. Max Rockatansky, un ex poliziotto tormentato per aver perduto la propria famiglia all'inizio dei conflitti che hanno devastato il pianeta, vaga solitario per il deserto. Un giorno, viene catturato dai Figli della Guerra, un gruppo di guerriglieri folli comandati da Immortan Joe, un criminale che controlla l'intera comunità di sopravvissuti grazie alle sue enormi riserve di acqua. I Figli della Guerra conducono così Max alla Cittadella, la roccaforte del loro leader che si trova al confine con la desertica Fury Road.

Charlize Theron è Furiosa

Qui vi è anche l'Imperatrice Furiosa, una Figlia della Guerra che ha aggiunto un ruolo apicale nell'organizzazione di Immortan Joe. Incaricata da quest'ultimo, Furiosa deve portare a termine una missione: a bordo di un'autocisterna blindata, deve andare a completare un rifornimento di benzina. Ma la combattente ha altri piani. Infatti, ha deciso di portare lontane dalle grinfie di Immortan Joe le Cinque Mogli, un gruppo di donne sane e fertili che dovrebbero concedere al leader una nuova progenie. Dopo aver scoperto la fuga, il signore della guerra scatena i propri uomini contro Furiosa, ma gli scontri che seguiranno coinvolgeranno anche Max, che formerà una forzata quanto micidiale alleanza con l'Imperatrice...

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron in una rocambolesca scena del film

Diretto da George Miller e scritto dal produttore e regista con Brendan McCarthy e Nico Lathouris, Mad Max: Fury Road ha segnato il ritorno del franchise dopo i successi dei primi capitoli tra fine anni Settanta e metà anni Ottanta con Mel Gibson protagonista. Un film tecnicamente eccezionale, con una narrazione essenziale al servizio della resa spettacolare, che ha ricevuto sei Oscar su dieci candidature e il plauso unanime di pubblico e critica. Cast artistico notevole, con interpreti quali Tom Hardy, nel ruolo di Max Rockatansky, ma anche Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Josh Helman, Nathan Jones, Rosie Huntington-Whiteley, Zoë Kravitz, Riley Keough e molti altri ancora. Ma il personaggio centrale e dal maggior carisma e fascino è certamente quello di Furiosa, magistralmente impersonata da Charlize Theron, che ha caratterizzato l'Imperatrice attraverso una prova attoriale probante tanto sul piano fisico che su quello drammatico.

10. Atomica Bionda (2017)

A tutto action in Atomica Bionda

Nel novembre 1989, mentre i giorni delle divisioni politiche a Berlino stanno per concludersi, un agente del servizio segreto britannico entra in possesso di informazioni segrete, e per questo viene ucciso in circostanze misteriose. Era riuscito a ottenere tutte le identità delle spie nascoste ai due lati del muro. Per cercare di recuperare i documenti e scoprire gli assassini viene così inviata a Berlino la migliore esperta di intelligence britannica, Lorraine Broughton, che si troverà però invischiata in una situazione esplosiva. Mentre sale la rivolta sociale attorno al muro e i vari controspionaggi delle principali potenze sono in azione, Lorraine - dotata di grandi abilità e di un fascino irresistibile - entrerà in contatto con David Percival, capo dell'intelligence berlinese, per cercare di arrivare a completare la propria intricata missione prima che gli eventi precipitino...

Atomica Bionda: Charlize Theron e Sofia Boutella in una scena del film

Diretto da David Leitch, scritto da Kurt Johnstad e tratto dalla graphic novel creata da Antony Johnston e Sam Hart, Atomica Bionda ha ottenuto un buon riscontro commerciale ma è stato soprattutto un successo per Charlize Theron, in un ruolo action e in un personaggio pieno di sfumature, che soltanto un'attrice disposta a mettersi completamente in gioco avrebbe potuto interpretare con tanta maestria. Accanto all'attrice sudafricana appaiono anche James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella, Roland Møller, Toby Jones, Bill Skarsgård, Sam Hargrave e James Faulkner.

11. Tully (2018)

Tully, ancora una volta Charlize Theron diretta da Jason Reitman

Marlo è sposata con Drew e ha due figli, Sarah e Johan, ed è in attesa del terzo. La sua vita è totalmente dedicata alla famiglia ma, suo malgrado, non riesce mai a ritagliare uno spazio per sé. Con il passare del tempo la fatica comincia a farsi avvertire e, proprio quando Marlo sembra arrivata al limite della pazienza, un giorno si presenta alla sua porta Tully, una ragazza di bella presenza, che altri non è che la nuova tata notturna, arrivata per dare un aiuto fondamentale a Marlo e a tutta la famiglia. Nonostante, inizialmente, la donna fatichi ad abituarsi alle maniere stravaganti della baby-sitter, progressivamente Marlo e Tully diventeranno amiche e alleate, dando avvio a un sodalizio inaspettato...

Tully: Charlize Theron in un'immagine del film

Diretto da Jason Reitman e scritto da Diablo Cody, Tully è una commedia drammatica che fa sorridere e riflettere, seguendo lo stile di regista e autrice di pellicole come Juno e la già citata Young Adult. È infatti, per Charlize Theron, la seconda collaborazione con Reitman e Cody, e la sua interpretazione viaggia anche in questa circostanza sul filo di una precaria leggerezza. Per questo ruolo, l'attrice sudafricana è stata candidata al Golden Globe e al Critics' Choice Award. Insieme a lei, in scena anche Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston.

12. Bombshell - La voce dello scandalo (2019)

Charlize Theron e Liv Hewson

Stati Uniti, 2016. Mentre si avvicinano le elezioni presidenziali, Megyn Kelly, giornalista di Fox News, modera un dibattito nel quale è presente anche il candidato repubblicano alla Casa Bianca, il tycoon Donald Trump. Megyn coglie l'occasione per chiedere a quest'ultimo un commento sulle accuse di molestie mosse da diverse donne nei suoi confronti. Pensando di aver agito correttamente, la Kelly non immagina che questa sua scelta la metterà al centro di una controversia mediatica a sfondo politico. Nello stesso studio di Megyn lavora anche Gretchen Carlson che, stanca di dover incassare l'ennesimo commento sessista nei suoi confronti, decide di adire le vie legali citando in giudizio il direttore di Fox News, l'altrettanto chiacchierato Roger Ailes, che ha costruito attorno a sé un centro di potere talmente forte da permettersi di abusare da anni di moltissime collaboratrici e aspiranti giornaliste, senza che nessuno sia mai riuscito a denunciarlo.

Tra le sue ultime vittime vi è anche la giovane Kayla Pospisil, che sperava di ricevere un incarico a Fox News, ma non poteva immaginare cosa l'avrebbe attesa nell'ufficio di Ailes. Così, ciascuna per una ragione apparentemente differente, ma in realtà unite da quanto hanno dovuto sopportare, Megyn, Gretchen e Kayla decideranno di non tacere più, mostrando al mondo intero chi sia davvero il direttore di Fox News...

Tris di star: Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie

Diretto da Jay Roach e scritto da Charles Randolph, Bombshell - La voce dello scandalo è uno dei titoli più rilevanti sull'argomento delle molestie sessuali e del sessismo all'interno della società americana, diventato di pubblico dominio dopo le denunce che hanno demolito un intero sistema di potere, che per tantissimo tempo ha sfruttato le donne in molti ambiti lavorativi e sociali. Protagoniste del film sono Charlize Theron (nel ruolo di Megyn Kelly), Nicole Kidman (nel ruolo di Gretchen Carlson) e Margot Robbie (nella parte di Kayla Pospisil, personaggio di fantasia ma ispirato alla realtà). Insieme a loro anche John Lithgow (che interpreta Roger Ailes), Malcom McDowell, Allison Janney, Kate McKinnon, Mark Moses, Amy Landecker e molti altri.

Per l'interpretazione di Megyn Kelly, Charlize Theron è stata nuovamente candidata ai premi principali, tra cui Oscar, BAFTA e Golden Globe.