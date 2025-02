Eva Green entra nel cast del thriller psicologico Diamond Shitter, diretto da Antonia Campbell-Hughes

Sono state recentemente svelate le nuove aggiunte al cast di Diamond Shitter, il secondo film della regista e attrice Antonia Campbell-Hughes, dopo il successo del suo debutto alla regia con It Is In Us All, presentato al SXSW nel 2022. Il cast vanta nomi di spicco come Eva Green, Raffey Cassidy, Ben Whishaw e Alessandro Nivola, con Campbell-Hughes che interpreterà anche un ruolo di supporto.

I dettagli sul thriller e sul cast

Ambientato nella lussuosa comunità di espatriati di Ginevra, Diamond Shitter racconta la storia di Nollaig (interpretata da Cassidy), una giovane stagista che porta un cambiamento sconvolgente nella famiglia ospitante. Dopo aver rubato dei preziosi diamanti, li inghiotte portando alla luce verità nascoste sotto il loro scintillante privilegio.

Antonia Campbell-Hughes con Thure Lindhardt in una scena di 3096

Campbell-Hughes è conosciuta per i suoi ruoli di attrice in 3096 (2013), dove interpretava Natascha Kampusch, e per il suo lavoro in Bright Star (2009), The Other Side of Sleep (2011) e Cordelia (2019). Il suo debutto alla regia, It Is In Us All, ha ricevuto elogi per la sua esplorazione della mascolinità ed è stato premiato a livello internazionale.

Eva Green, vincitrice del BAFTA, interpreterà Helen, la madre ospitante di Nollaig. Conosciuta per il suo ruolo iconico di Vesper Lynd in Casino Royale (2006), Green è recentemente apparsa in I tre moschettieri (2023) e Proxima (2019).

Raffey Cassidy, reduce da acclamate performance in Il sacrificio del cervo sacro (2017) e Vox Lux (2018), interpreta Nollaig, ed è attualmente protagonista in The Brutalist di Corbet, accanto a Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones.

Il ritorno di Mary Poppins: Ben Wishshaw in una scena del film

Ben Whishaw, celebre per il suo lavoro teatrale e cinematografico in The Lobster (2015) e Women Talking (2022), sarà Nigel, il mentore di Nollaig. Alessandro Nivola, noto per i suoi ruoli in The Room Next Door e The Brutalist, interpreta David, il padre della famiglia ospitante.

Il film, prodotto da Sleeper Films, è attualmente in fase di riprese tra Svizzera e Irlanda.

"In un'epoca di stanchezza emotiva, desideriamo la bellezza della giustizia. Questo film è un urlo primordiale, una corsa sfrenata che esplora la devastante fragilità della condizione umana", ha dichiarato la regista.