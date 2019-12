Dal Pinocchio di Garrone al nuovo Martin Scorsese: ecco il 2020 di 01 Distribution!

Una scena di Pinocchio di Matteo Garrone

Il 2020 di 01 Distribution mostra un'abbondanza di varietà, quantità e qualità nel suo nuovissimo listino dei film in uscita nel 2020. Ampio spazio al cinema italiano, dal sequel di Massimiliano Bruno al Pinocchio di Matteo Garrone, passando per il cinema d'autore di Martin Scorsese e Sam Mendes.

Matteo Garrone, Moretti, Muccino e Amelio

Pinocchio di Matteo Garrone è uno dei film più attesi dell'anno, dopo lo l'enorme successo di Dogman, e sarà il titolo di Natale di 01, visto che arriverà nelle sale il 19 dicembre. Roberto Benigni sarà Geppetto mentre Pinocchio verrà interpretato dal piccolo Federico Ielapi. Gigi Proietti sarà Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo saranno invece il Gatto e la Volpe, Marcello Fonte interpreterà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio Lucignolo, Davide Marotta il Grillo parlante, Paolo Graziosi Mastro Ciliegia ed Enzo Vetrano, infine, Faina.

Cannes 2012: il presidente della giuria Nanni Moretti

Anche Nanni Moretti tornerà sul grande schermo nella prossima stagione con Tre piani, ispirato al romanzo di Eshkol Nevo. Nel super cast Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Nanni Moretti e Denise Tantucci: al centro della storia un palazzo borghese all'interno del quale si muovono diverse famiglie, che racconteranno facce diverse della stessa medaglia.

Ma come parla? Le frasi e le scene culto del cinema di Nanni Moretti

Pierfrancesco Favino è Craxi nel film Hammamet sull'uomo politico italiano

Bettino Craxi è il protagonista della storia di Hammamet, il nuovo film di Gianni Amelio: dopo lo scandalo di Tangentopoli, il segretario del Partito Socialista Italiano ed ex presidente del Consiglio ha passato sette anni proprio a Hammamet. Il protagonista della pellicola sarà Pierfrancesco Favino, ma nel cast ci saranno anche Claudia Gerini, Omero Antonutti e Renato Carpentieri.

Gli anni più belli è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti danno vita ad una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l'Italia e gli italiani. Il titolo del film di Gabriele Muccino riprende il brano inedito di Claudio Baglioni e la colonna sonora è di Nicola Piovani.

Cinema internazionale: Mendes, Scorsese e Kidman

Una scena di 1917

Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, propone la sua visione di un anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917. Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman de Il trono di spade) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Anche Martin Scorsese torna dopo i fasti di The Irishman: Killers of the Flower Moon, si preannuncia già come uno dei film più caldi del 2020. Tratto dall'omonimo libro di David Grann, l'opera ruota su una serie di misteriosi omicidi avvenuti negli anni Venti nella riserva indiana degli Osage. Il caso viene affidato ad un agente corrotto dell'FBI che inizia ad indagare su questi delitti efferati. Il cast sarà super ricco, visto che già è stato annunciato l'arrivo di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Bombshell: un primo piano di Margot Robbie

Bombshell segna il ritorno di Nicole Kidman sul grande schermo, insieme a Margot Robbie e Charlize Theron: al centro della storia le tre donne che hanno messo fine all'impero di Roger Ailes, a lungo a capo di Fox News. Dopo le numerose accuse di molestie che gli sono state rivolte l'uomo ha infatti dovuto lasciare il lavoro e si è ritirato a vita privata. La sceneggiatura è firmata da Charles Randolph, mentre la regia è in mano a Jay Roach. Nel cast ci saranno anche John Lithgow e Allison Janney nei panni dell'avvocato femminista Susan Estrich.

