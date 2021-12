Pinocchio: stasera su Rai1 in prima visione il film di Matteo Garrone con Roberto Benigni

Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione, va in onda Pinocchio, l'adattamento cinematografico della favola di Collodi fatto nel 2019 da Matteo Garrone.

Un appuntamento da non perdere stasera su Rai1: alle 21:25 va in onda, in prima visione in chiaro, Pinocchio, il film diretto da Matteo Garrone nel 2019, che vede tra i suoi interpreti anche il premio Oscar Roberto Benigni.

Nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo per ragazzi di Carlo Collodi, Pinocchio racconta le avventure del più famoso burattino di legno al mondo che ha un solo grande desiderio: diventare un bambino vero.

Pinocchio: Roberto Benigni è Geppetto in una scena

Geppetto (Roberto Benigni), minuto falegname senza famiglia, decide un giorno di fabbricare un burattino di legno per non sentirsi più solo. Mentre sta lavorando alla sua creazione il legno inizia a parlare e si accorge che il volto di Pinocchio (Federico Ielapi) si anima e prende vita. Preso da una gioia infinita, annuncia a tutto il suo paese che adesso anche lui ha un figlio!

Pinocchio però ha un spirito libero e vivace ed andare a scuola, seguire le regole noiose del maestro lo annoia molto, così un giorno durante uno spettacolo di marionette messo in scena da Mangiafuoco (Gigi Proietti), salta sul palco e finisce per diventare parte della compagnia ambulante convinto di aver finalmente trovato il suo posto.

Il naso di Pinocchio cresce a dismisura ogni volta che dice una bugia e farà molti incontri durante il suo cammino alla scoperta inconsapevole del mondo: Lucignolo, la Fata Turchina, i truffatori il Gatto (Rocco Papaleo) e la Volpe (Massimo Ceccherini) e finirà per essere ingoiato da un'enorme balena dove ritroverà Geppetto, che per tutto questo tempo lo ha cercato disperatamente...

Candidato nel 2021 a due Premi Oscar (per costumi e trucco), Pinocchio si è portato a casa cinque David di Donatello e sei Nastri d'Argento.