Andrea Iovino: l'attore del Pinocchio di Garrone e Made in Sud morto a 38 anni

L'attore e comico napoletano Andrea Iovino è morto all'età di 38 anni. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e al momento non si conoscono le cause della sua prematura scomparsa in quanto i familiari si sono chiusi in uno stretto riserbo.

Divenuto celebre per la sua partecipazione alla trasmissione Made in Sud, Iovino aveva ottenuto un ruolo nel Pinocchio di Matteo Garrone, uscito nelle sale nel 2019.

Di seguito il messaggio d'addio di Gianni Sallustro, attore e direttore del Teatro Instabile di Napoli: "La sua dipartita, lascia un grande vuoto, bravo nella recitazione ma soprattutto è stato un ottimo caratterista. Era un attore che curava in maniera attenta tutte le sfaccettature dei suoi personaggi".

Andrea Iovino era il fratello maggiore di Giovannino Iovino, il popolare "disturbatore" di Sabrina Ferilli a Tu si que vales. I due erano molto uniti e più volte avevano lavorato insieme. Entrambi facevano parte della compagnia teatrale di Nola "Pipariello" di Antonio Esposito e si erano alternati sul set di Pinocchio di Matteo Garrone.

Iovino era sposato da diverso tempo con Ornella e la coppia ha avuto quattro figli: Clarissa, Chloe, Maddalena e Andrea.