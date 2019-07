Venezia 2019: Joker e Ad Astra tra i film in concorso

Venezia 2019 sfodera gli assi nella manica annunciando tra i film in concorso, il cinecomic Joker e il fantascientifico Ad Astra.

Come anticipato, confermata la presenza di Joker, titolo forte targato Warner Bros. con la star Joaquin Phoenix che potrebbe aprire la strada a una nuova era per i cinecomic, e Ad Astra, colossal di fantascienza di James Gray con la star Brad Pitt. In competizione anche L'ufficiale e la spia, nuovo lavoro di Roman Polanski che ricostruisce l'Affaire Dreyfus, e The Laundromat di Steven Soderbergh, dedicato al caso dei Panama Papers e interpretato dalle star Antonio Banderas, Meryl Streep e Gary Oldman.

I film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 saranno Martin Eden di Pietro Marcello, La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, nuovo capitolo dell'indagine antropologica su Palermo dell'autore grottesco, e Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, rilettura contemporanea del primo testo teatrale di Eduardo De Filippo.

Lo stardom sarà assicurato anche dal ritorno al Lido di Johnny Depp con Waiting for the Barbarians, racconto allegorico diretto da Ciro Guerra tratto dal romanzo del sudafricano J.M. Coetzee, e da Marriage Story di Noah Baumbach, con Scarlett Johansson e Adam Driver, ma il Lido vedrà anche l'arrivo della stella cinese Gong Li in un ruolo larger than life in Saturday Fiction.

Dopo Jackie, il cileno Pablo Larrain torna in concorso con Ema, nuovo ritratto femminile. Dalla Francia arriva il nuovo film di Olivier Assayas, Wasp Network, ed è francese anche la produzione del nuovo lavoro del maestro Hirokazu Koreeda, fresco di Palma d'oro a Cannes, che stavolta si cimenta con The Truth. Da tenere d'occhio anche il ritorno del canadese Atom Egoyan, Guest of Honour.

Kristen Stewart sarà a Venezia con Against All Enemies, thriller politico che la vede nei panni dell'attrice Jean Seberg, icona della Nouvelle Vague, presentato Fuori Concorso. Spazio anche all'anteprima del period movie The King, con Timothée Chalamet. Tra gli italiani Vivere, nuovo lavoro di Francesca Archibugi, e l'atteso Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores.

Non solo cinema, ma anche televisione a Venezia. Da qualche anno la Mostra è divenuta rampa di lancio delle serie tv più attese, quest'anno toccherà a ZeroZeroZero, adattamento del libro di Roberto Saviano, e alla seconda stagione di The Young Pope, The New Pope, che segna il ritorno del Paolo Sorrentino televisivo al Lido. Entrambe le serie sono targate Sky Studios.

Tra le punte di diamante del Fuori Concorso vi sarà il film concerto su Roger Waters, Roger Waters: Us + Them, accompagnato dallo stesso musicista che ha chiesto espressamente di incontrare e rispondere alle domande del pubblico dopo la proiezione. In arrivo anche il nuovo lavoro di Alex Gibney, Citizen K, un documentario sulla figura di Imelda Marcos e il documentario di Tim Robbins sui seminari di recitazione tenuti nelle carceri con la sua Actor's Gang.

Forte la presenza femminile in Orizzonti che ospiterà, tra gli altri, Nevia, esordio alla regia di Nunzia de Stefano, ex moglie di Matteo Garrone, film prodotto dallo stesso Garrone, ma ci sarà spazio anche per Sole, esordio di Carlo Sironi.

Nella sezione Sconfini ad attirare l'attenzione sarà il documentario su Chiara Ferragni diretto da Elisa Amoruso, Chiara Ferragni - Unposted.

