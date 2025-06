Brokeback Mountain, la sceneggiatrice svela: "Clint Eastwood si rifiutò di vedere il film"

La co-sceneggiatrice del film di Ang Lee ha capito che non avrebbe vinto l'Oscar per il miglior film dopo aver appreso che Eastwood non aveva visto la pellicola candidata.

La co-sceneggiatrice de I segreti di Brokeback Mountain Diana Ossana ricorda il momento esatto in cui capì che l'opera di Ang Lee non avrebbe vinto l'Oscar per il miglior film. La scrittrice venne informata che Clint Eastwood, uno dei membri dell'Academy, non aveva voluto vedere il film.

In occasione del ventesimo anniversario de I segreti di Brokeback Mountain, Diana Ossana ha ripercorso con la mente le otto candidature ricevute dalla pellicola che si sono tradotte in tre Oscar, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora. Per quanto riguarda l'Oscar per il miglior film, gli è stato preferito Crash di Paul Haggis.

"Settimane prima della cerimonia, dopo la chiusura delle votazioni per gli Oscar, ho partecipato a una festa per i candidati a casa di Paul Haggis, il regista di Crash. Clint Eastwood era presente e io ero una fan de Gli spietati, ero ansiosa di incontrarlo" ha detto la sceneggiatrice al New York Times.

"Paul mi venne incontro e mi disse, 'Diana, devo dirtelo, non ha visto il tuo film'. Ed è stato come se qualcuno mi avesse dato un calcio nello stomaco", ha ricordato Ossana. "È stato allora che ho capito che non avremmo vinto il premio come miglior film".

Un brindisi in montagna per Jake Gyllenhaal e Heath Ledger

Una sconfitta bruciante

I segreti di Brokeback Mountain ha perso l'Oscar per il miglior film contro Crash nonostante avesse vinto il maggior numero di premi per il miglior film della stagione dei premi precedente (inclusi Golden Globe e BAFTA). Di questo risultato Diana Ossana incolpa l'omofobia, aggiungendo: "La gente vuole negarlo, ma cos'altro poteva essere? Fino ad allora avevamo vinto tutto".

Heath Ledger davanti ai fuochi d'artificio

Diversi membri della sezione attori dell'Academy hanno criticato pubblicamente la pellicola di Ang Lee, in particolare Ernest Borgnine e Tony Curtis. I due divi hanno dichiarato che non avrebbero guardato Brokeback Mountain", Tony Curtis ha rincarato la dose dichiarato in un'intervista che contemporanei come "Howard Hughes e John Wayne non lo avrebbero apprezzato" e che "questo film non è così importante come lo stiamo rendendo noi. Non è niente di unico. L'unica cosa unica è che portano questi personaggi sul grande schermo. E li trasformano in cowboy".

Diana Ossana ha raccontato al Times di aver visitato i cinema di Missouri, South Dakota e Colorado quando I segreti di Brokeback Mountain è uscito negli USA per vedere come avrebbe reagito il pubblico al film.

"I cinema erano pieni perché tutti erano curiosi di vedere questo film", ha spiegato. "E quando è iniziata la scena di sesso tra i ragazzi, si vedeva qualcuno alzarsi e andarsene, ma non molti. Alla fine del film nessuno se ne andava. Rimanevano lì inchiodati alle sedie finché non si accendevano le luci, e c'era gente che piangeva."