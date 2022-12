Ad Astra, James Gray: "La stupida voice over di Brad Pitt inserita dopo che Disney mi ha tolto il final cut"

James Gray si è lamentato pubblicamente della voice over di Brad Pitt presente in Ad Astra inserita dopo che lui aveva perso il controllo del montaggio finale per via della fusione tra 20th Century Fox e Disney.

Il regista James Gray ci ha regalato un ambizioso film di fantascienza, Ad Astra, interpretato dalla Brad Pitt, che torna stasera in replica su Rai 4 alle ore 21:20. Il film, vagamento ispirato al classico di Joseph Conrad, Cuore di tenebra. Dal romanzo sembra essere mutuata anche la "stupida voice over di Brad Pitt" imposta al regista da Disney, come confessa lui stesso. - sembra che Gray non fosse troppo entusiasta di nulla di tutto ciò, suggerendo che gli fosse stato imposto dallo studio.

James Gray, attualmente impegnato nella promozione del suo ultimo film, Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse, ha parlato con Vulture lamentandosi della perdita del montaggio finale di Ad Astra dopo la fusione tra 20th Century Fox e Disney.

Ad Astra: Brad Pitt durante una scena del film

"È stata una specie di tempesta perfetta", ha detto Gray a Vulture. "La sua nascita di Ad Astra è stata così incasinata per ragioni che non avevano nulla a che fare con il film. La New Regency ha realizzato il film, e stavano cercando di farlo passare attraverso la Fox e poi la Fox è stata venduta alla Disney e sostanzialmente ha chiuso. Quello era uno studio orgoglioso della 20th Century Fox, e non c'è più. E poi hai il gruppo Disney, e questo è un modus operandi molto diverso, quindi a livello aziendale è stato incasinato tutto. Inoltre, con un film abbastanza personale, le persone a volte si vedono in esso e sostengono che altre cose sono migliori. Non avevo il montaggio finale, quindi non potevo dire 'Non mi piace'."

Al momento dell'uscita di Ad Astra, James Gray non si è potuto lamentare pubblicamente perché pare che il suo contratto non gli permettesse nemmeno di rinnegare il film. Il regista ammette di essere diventato molto "petulante" quando gli è stato tolto il controllo del montaggio finale, spiegando quanto fosse agitato in quel momento:

"Ero molto arrabbiato perché, come sceneggiatore-regista, sentivo che il mio punto di vista avrebbe dovuto vincere. E quando le persone iniziano a venire da te e dicono: 'Perché hai usato tutta quella stupida voce fuori campo?' e tu non l'hai fatto, è un'esperienza molto frustrante. Ma non voglio che la gente odi il film. Il modo in cui mi sento al riguardo è... speri che sia il tuo Blade Runner, dove ci sono cose che sei chiaramente tu che ami, e ci sono altre cose che sono state inserite nel film che non dipendono da te. Ci sono molte cose di cui sono molto orgoglioso nel film. Ma fino ad allora, ero stato molto fortunato ad avere il controllo sui film, così quando Ad Astra ha smesso di essere mio al cento per cento, sono diventato come un bambino petulante".