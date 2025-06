The Odyssey: svelato il primo poster epico del kolossal di Christopher Nolan

È stato diffuso online il primo poster ufficiale di The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, che promette un viaggio spettacolare tra mito e avventura. Nel poster campeggia la tagline "Defy the Gods".

È stato finalmente svelato il primo poster ufficiale di The Odyssey, la nuova epopea cinematografica firmata da Christopher Nolan e ispirata al celebre poema di Omero.

L'immagine, diffusa in esclusiva, porta la tagline "Defy the Gods", ovvero "Sfida gli Dei", anticipando chiaramente il tono epico e l'atmosfera carica di tensione che caratterizzeranno il film.

Tutto quello che sappiamo su The Odyssey

Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla produzione, un primo teaser ufficiale della durata di circa 30 secondi dovrebbe essere allegato alle proiezioni di Jurassic World - La Rinascita, in uscita la prossima settimana, segnando l'inizio della massiccia campagna promozionale.

The poster for THE ODYSSEY is out. pic.twitter.com/W8exBQW8j0 — All The Right Movies (@ATRightMovies) June 28, 2025

L'attesa per questa nuova opera di Nolan è già alle stelle, soprattutto dopo il successo planetario di Oppenheimer che ha consolidato ulteriormente il prestigio del regista britannico. Le riprese di The Odyssey sono ancora in corso e stanno toccando alcune delle location più suggestive d'Europa. Dopo aver girato in Sicilia, tra le isole di Favignana e Lipari, la produzione si è spostata in Scozia e dovrebbe presto approdare anche in Irlanda e nel Regno Unito. Il film vanta un budget di circa 250 milioni di dollari e utilizzerà avanzate tecnologie IMAX di ultima generazione.

The Odyssey porterà sul grande schermo l'epico e tormentato viaggio di Odisseo, alle prese con prove estreme, creature mitologiche e divinità capricciose in una corsa disperata per fare ritorno a casa. A interpretare l'eroe greco sarà Matt Damon, mentre Anne Hathaway vestirà i panni di Penelope. Completano il cast stellare Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal e Mia Goth.

Secondo le prime indiscrezioni, nel film compariranno anche John Leguizamo, di cui non è stato ancora svelato il ruolo, e Tom Holland nei panni di Telemaco, il figlio di Odisseo.

Nelle ultime settimane è anche circolata la presunta descrizione di un primo trailer, apparsa su Reddit e diffusa da un utente che sostiene di aver visionato il filmato in anteprima. Il trailer, della durata di circa un minuto e mezzo, alternerebbe spettacolari scene di paesaggi marini, cavalli al galoppo, misteriose grotte sommerse e imponenti battaglie navali. Il narratore del teaser sarebbe proprio il personaggio interpretato da Jon Bernthal, che guiderà lo spettatore nei momenti chiave dell'odissea. L'uscita ufficiale di The Odyssey è fissata per il 17 luglio 2026.