James Cameron critica Oppenheimer: “Scappatoia morale, non mostra le conseguenze della bomba”

James Cameron ha espresso perplessità sulla scelta di Christopher Nolan in Oppenheimer di non rappresentare le devastazioni causate dalla bomba atomica sulla popolazione giapponese.

In Oppenheimer, Christopher Nolan ha deciso di raccontare la storia esclusivamente attraverso la prospettiva del protagonista, senza mostrare in modo diretto le conseguenze dell'esplosione atomica sul Giappone. Questa scelta ha sollevato alcune critiche, sia tra il pubblico che da parte di altri registi.

Già in passato Spike Lee aveva sottolineato quanto fosse importante, in un film di tale portata, non trascurare la sofferenza inflitta alla popolazione giapponese. Ma ora alla discussione, si è aggiunta la voce di un altro amato regista dei nostri giorni, James Cameron.

La critica di James Cameron alla visione di Nolan

Intervistato da Deadline, Cameron ha dichiarato di aver apprezzato molti aspetti del film, ma ha definito la decisione di Nolan una sorta di "scappatoia morale". Cameron ha sottolineato che Oppenheimer, nella realtà, era ben consapevole degli effetti devastanti della bomba.

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Secondo il regista di Titanic e Avatar, il film offre solo un breve e simbolico riferimento alla tragedia attraverso una sequenza in cui il protagonista immagina di vedere corpi carbonizzati tra la folla. Per Cameron, questo non basta: il film avrebbe dovuto affrontare più direttamente le conseguenze della bomba, senza aggirare l'argomento. Il regista ha ipotizzato che forse Nolan o lo studio abbiano preferito evitare una tematica così delicata, ma lui stesso ha dichiarato di voler affrontare apertamente questi temi con il suo prossimo progetto.

La posizione di Nolan e il nuovo progetto di Cameron

Christopher Nolan ha sempre difeso la sua scelta creativa, spiegando che Oppenheimer è concepito come un viaggio interiore all'interno della mente del fisico, e che abbandonare questa prospettiva soggettiva avrebbe compromesso l'integrità narrativa del film.

Locandina di James Cameron

Tuttavia, molti spettatori ritengono che il messaggio sia comunque arrivato, soprattutto nella scena finale in cui Oppenheimer osserva in silenzio le immagini della distruzione provocata dalla bomba, visibilmente devastato e sopraffatto dalla colpa. Nolan, infatti, non ha mai cercato la spettacolarizzazione dell'evento, ma ha voluto esplorare il dramma morale e il senso di responsabilità legati alla creazione della bomba atomica.

James Cameron, però, è intenzionato a portare avanti un progetto con un approccio completamente diverso. Il regista sta sviluppando Ghosts of Hiroshima, un film che racconterà senza filtri le conseguenze dell'attacco nucleare. Cameron ha affermato di aver preso questo impegno per mantenere una promessa fatta sul letto di morte a Tsutomo Yamaguchi, uno dei sopravvissuti di Hiroshima. Anche se la sceneggiatura non è ancora stata scritta, Cameron ha dichiarato che realizzerà il film per raccontare ciò che altri, secondo lui, hanno preferito non mostrare.