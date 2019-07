Diabolik “Sarà spettacolare e vicino alle origini” promette 01 Distribution

Pinocchio: Roberto Benigni è Geppetto in una scena

A Ciné, Giornate estive di cinema, Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution, e Paolo Del Brocco, Amministratore delegato di Rai Cinema, hanno presentato il ricchissimo listino per i secondi sei mesi del 2019 e dato qualche anticipazione sui titoli che vedremo il prossimo anno. Oltre al Pinocchio di Matteo Garrone, presentato da Roberto Benigni, che ha il ruolo di Geppetto, arrivato a Riccione per l'occasione, il cinema italiano potrà contare sull'incredibile trasformazione di Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi nel film di Gianni Amelio Hammamet, il sequel di Non ci resta che il crimine diretto sempre da Massimiliano Bruno, I migliori anni di Gabriele Muccino e Vivere di Francesca Archibugi.

Grande curiosità e attesa per il film su Diabolik diretto dai fratelli Manetti, il cui cast è stato confermato proprio a Ciné: Luca Marinelli sarà il ladro creato da Angela e Luciana Giussani, Miriam Leone è Eva Kant, Valerio Mastandrea Ginko e Serena Rossi ha un ruolo per il momento ancora segreto. Sul film Paolo Del Brocco ci ha detto: "Diabolik è Diabolik, le sue storie sono amate: possiamo dire che quello del film sarà un Diabolik autentico, racconteremo le sue origini. Sarà molto spettacolare, che farà ampio uso di effetti speciali, con una storia forte e un grandissimo cast: oltre a Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, interpreti di Diabolik, Eva Kant e Ginko, ci saranno molti altri attori noti in ruoli di contorno. Ci saranno molte sorprese".

Pierfrancesco Favino è Craxi nel film Hammamet sull'uomo politico italiano

Sul fronte internazionale il listino di 01 Distribution sfoggia nomi incredibili: Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con protagonista Leonardo DiCaprio, 1917 di Sam Mendes, L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, Anna di Luc Besson e The Gentlemen di Guy Ritchie, che può contare su un cast stellare, composto da Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant e Charlie Hunnam.

