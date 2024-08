American Pie: Jason Biggs tornerebbe in un nuovo film?

Jason Biggs è famoso in tutto il mondo per aver interpretato il giovane Jim Levenstein in quattro film della saga di American Pie, a partire dal primo capitolo uscito al cinema nel 1999. Dopo il grande successo del film, Biggs è tornato nei tre capitoli successivi.

American Pie 2 del 2001, American Pie - Il matrimonio del 2003 e American Pie: Ancora insieme del 2012. Biggs deve al ruolo di Jim la sua fama e nell'ultima intervista rilasciata al New York Post ha risposto alla domanda sulla possibilità di tornare.

Tornare in American Pie

"Lo farei sicuramente" ha confessato Biggs, oggi 46 anni "Ovviamente, dipende dal materiale, dalla storia e dal fatto che si faccia giustizia a tutti i personaggi. Naturalmente, devono essere tutti coinvolti. Ci sono molte cose da coordinare".

Jason Biggs in una scena di American Pie

L'attore ricorda la difficoltà di riportare il franchise sullo schermo:"È difficile mettere in piedi un altro film. Ma non mi sono mai divertito così tanto come su quei set. Quindi certo, sarei assolutamente disposto a farne un altro" ha ribadito.

Con la sua consueta schiettezza, Jason Biggs ha aggiunto:"Perché non guadagnarci qualcosa? Perché no? Eccomi qui, a 46 anni, con un paio di tasse scolastiche private da gestire". Nell'aprile 2008, Jason Biggs ha sposato la collega Jenny Mollen, conosciuta sul set de La ragazza del mio migliore amico, con la quale ha avuto due figli.

I film della saga di American Pie hanno visto tra i protagonisti anche la star di The White Lotus Jennifer Coolidge, la star di Russian Doll Natasha Lyonne, Seann William Scott, conosciuto anche per Final Destination, Alyson Hannigan, tra i protagonisti di Buffy l'ammazzavampiri e How I Met Your Mother, e Eugene Levy. La saga inoltre ha generato diversi spin-off come Band Camp, Nudi alla meta, Beta House, Il manuale del sesso e Girl's Rules.