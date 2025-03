Le 10 torte più famose nei film: da Sixteen Candles a Stand by Me

In occasione della Giornata Mondiale delle Torte, le più iconiche dai film: dalla wedding cake de Il padre della sposa alla torta in faccia di Mrs. Doubtfire, dalla torta di mele di American Pie a quella di compleanno di Sixteen Candles.

Golose e scenografiche come quelle che svettano a Versailles in Marie Antoinette, illuminate da candeline per un compleanno indimenticabile come in Sixteen Candles, o addirittura in piena faccia per evitare di essere smascherati, proprio come in Mrs. Doubtfire. Ogni anno, il 17 marzo, si festeggia la Giornata Mondiale delle Torte: uno dei dolci più amati da grandi e piccini. Una zuccherosa ricorrenza istituita dieci anni fa, con lo scopo di celebrare la bellezza e l'armonia delle torte. Il World Baking Day è un vero e proprio tributo alla pasticceria e alla tradizione dolciaria, che coinvolge ogni angolo del globo, portando le persone a condividere un momento speciale intorno a un dolce preparato con amore e passione.

Le torte occupano un posto speciale nella cinematografia. I bambini degli anni '80 e '90 ricorderanno la gigantesca torta al cacao di Matilda 6 mitica, con il povero Bruce costretto ad affrontare una montagna di cioccolato, così come la famigerata gara di mangiatori di torte ai mirtilli in Stand by Me. Le torte del grande schermo possono essere protagoniste di disastri comici (vero Jason Biggs?) o diventare simboli di vittoria. In ogni caso, riescono sempre a lasciare un'impronta indelebile nella nostra memoria, oltre a suscitare un certo languorino. Quindi, in nome del divertimento, prepariamoci a fare un tuffo nelle torte più famose nei film.

1. La torta di compleanno di Samantha in Un compleanno da ricordare - Sixteen Candles (1984)

Molly Ringwald, Michael Schoeffling in una scena

L'adolescente Sam Baker (Molly Ringwald) si sente intrappolata: a casa, dove il suo 16º compleanno è stato completamente dimenticato; a scuola, con il ballo dei senior che promette di essere imbarazzante; e nella vita amorosa, in quanto segretamente infatuata del più popolare del liceo Jake Ryan (Michael Schoeffling). Baker trova un confidente inaspettato nel nerd matricola Ted (Anthony Michael Hall). Alla fine, il ragazzo riesce persino a fare da cupido tra Sam e Jake, che, nel più classico degli epiloghi alla John Hughes, si scambiano un bacio nella festa di compleanno intima che Sam non sapeva di desiderare.

2. La torta dello Zio Joey in Ritorno al futuro (1985)

Ritorno al futuro: la torta per celebrare la (non)libertà provvisoria di zio Joey

"Figlioli, la torta dobbiamo mangiarcela senza lo zio Joey...non ha ottenuto la libertà provvisoria!" Lo zio preferito di Marty McFly era noto per essere un galeotto, ma perché è finito dietro le sbarre? Il motivo dietro l'imprigionamento di Joey Baines non viene mai rivelato nella trilogia, ma in un numero di fumetti del 2017 di Ritorno al futuro scritto dal co-sceneggiatore Bob Gale.

3. La torta nuziale de Il padre della sposa (1991)

Il padre della sposa

George Banks (Steve Martin) è sconvolto quando sua moglie Nina (Diane Keaton) e sua figlia Annie (Kimberly Williams) scelgono l'eccentrico Franck Eggelhoffer (Martin Short) come wedding planner. Con il suo forte accento, quasi incomprensibile, e il suo stile stravagante, è chiaro fin da subito che il padre della sposa non riuscirà a organizzare un matrimonio economico. La prima spesa che devono affrontare è una torta nuziale da 1.200 verdoni, che oggi costerebbe oltre 2.200 dollari.

4. Apple Pie in American Pie (1999)

American Pie: la famigerata torta di mele

Il teenager imbranato, Jim Levenstein, fa sesso con una torta di mele per cercare di capire come funziona la "terza base". La scena di autoerotismo più divertente del cinema ha richiesto a Jason Biggs, ben, sei ore di riprese. Il dolce amplesso non era nella prima stesura di Adam Hertz, ma venne aggiunto in seguito, dando al film il suo titolo cult.

5. Le torte di mirtilli in Stand by Me (1986)

Stand By Me - Ricordo di un'estate: la gara di mangiatori di torta di mirtilli raccontata nel film

Un ragazzino in sovrappeso, vittima dei bulli, partecipa alla gara di mangiatori di torte ai mirtilli. Bramoso di vendetta contro coloro che lo hanno sempre deriso, escogita un piano perfetto: prima del contest dolciario, beve olio di ricino e un uovo crudo. Vomiterà su un altro concorrente innescando un effetto domino di conati riflessi che colpisce tutti i presenti.

6. Le deliziose e colorate torte di Marie Antoinette (2006)

Marie Antoinette: la Regina circondata da deliziose confezioni di pasticceria

Sofia Coppola cattura la decadenza della Marie Antoinette di Kirsten Dunst in una sequenza dai color pastello-macarons, in cui la giovane regina prova scarpe, indossa acconciature alte un metro, beve Champagne e sì, mangia torte, il tutto sulle note di I Want Candy dei Bow Wow Wow.

7. La torta in faccia di Mrs. Doubtfire (1993)

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre: Robin Williams con la strategica torta in faccia

Senza una "faccia" disponibile, Robin Williams è costretto a improvvisare immergendo il viso nella densa glassa di una torta trovata in frigo, creando così l'illusione di una maschera di bellezza per non farsi scoprire dall'assistente sociale, che arriva a sorpresa a casa sua. Memorabile!

8. La torta-flop de La bella addormentata nel bosco (1959)

La bella addormentata nel bosco: la torta... pendente preparata dalle fate madrine di Aurora

Per il 16º compleanno della Principessa Aurora, le premurose fate madrine Flora, Fauna e Serenella decidono di organizzarle una festa, che ovviamente include la preparazione di una torta fatta in casa. Tuttavia, per non attirare l'attenzione della strega Malefica-nella sua versione pre-Angelina Jolie- il trio fatato decide di fare tutto senza magia...con risultati catastrofici. Fauna finisce per creare un impasto molliccio e informe che, assicura, "Diventerà molto più solido una volta cotto".

9. La torta col bulbo oculare di Drag Me To Hell (2009)

Drag Me to Hell: l'orripilante torta con bulbo oculare

Dopo aver negato una proroga del mutuo a un'anziana zingara, l'addetta ai prestiti bancari Alison Lohman finisce sotto una terribile maledizione, che la spinge a compiere atti raccapriccianti nel disperato tentativo di salvarsi. E arriviamo così alla scena più disgustosa: durante una cena con il fidanzato e i suoi genitori, la ragazza ha terrificanti visioni, tra cui un bulbo oculare che la fissa dalla Harvest cake che ha portato come dessert.

10. La torta al cioccolato di Matilda 6 mitica (1996)

Matilda 6 mitica

I bambini degli anni '90 ricorderanno la gigantesca montagna di cioccolato che il povero Bruce è costretto dalla Trinciabue a ingurgitare davanti a un auditorium pieno, zeppo di bambini.