22 film per ragazze da vedere su Netflix

Siete alla ricerca di film per ragazze da vedere su Netflix? Del resto non c'è niente di meglio che un film d'amore da guardare tutte insieme, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino e tanto gossip, per passare il tempo in compagnia delle proprie amiche.

Con un catalogo che spazia dai film d'amore strappalacrime fino alle commedie romantiche più divertenti, Netflix è sicuramente il primo posto dove guardare per accontentare i gusti di tutte. Ecco a voi i 22 migliori film sentimentali per ragazze disponibili sulla piattaforma streaming.

22. Voglio una vita a forma di me

Voglio una vita a forma di me: Danielle Macdonald e Jennifer Aninston in una scena del film

Iniziamo la nostra lista dei migliori film per ragazze da vedere su Netflix con una pellicola del 2018 che vede protagoniste, nei panni di madre e figlia, le attrici Jennifer Aniston e Danielle Macdonald, Voglio una vita a forma di me. Willowdean "Will" Dickson è una ragazza dalla corporatura robusta che, per questa sua caratteristica, è stata soprannominata "Polpetta" dalla madre Rosie, ex reginetta di bellezza. Decisa a dimostrare il proprio valore e a fare un dispetto alla madre, Will si iscrive al concorso Miss Teen, ispirando tante sue coetanee e rivoluzionando il mondo dei concorsi di bellezza della sua cittadina.

21. Un compleanno da ricordare

Sixteen Candles una immagine del film di John Hughes

Se siete dei fan di Breakfast Club, non potete certo perdervi il primo film diretto dal regista John Hughes, sempre dedicato al mondo degli adolescenti: Un compleanno da ricordare. Samantha Baker (Molly Ringwald) sta per compiere sedici anni ma il giorno del suo compleanno è offuscato da un evento più importante, il matrimonio di sua sorella Ginny. Non solo: i suoi genitori sembrano essersi dimenticati di lei e il ragazzo che le piace, Jake (Michael Schoeffling), è fidanzato con un'altra. Cosa potrebbe andar peggio?

20. Ragione e sentimento

Kate Winslet ed Emma Thompson in Ragione e sentimento

Film del 1995 diretto da Ang Lee nonché adattamento cinematografico del celebre romanzo omonimo di Jane Austen, Ragione e sentimento è sicuramente un bel film per ragazze da vedere su Netflix. Ambientata nell'Inghilterra del XIX secolo, la pellicola segue le vicende della signora Dashwood (Gemma Jones) e delle figlie Marianne (Kate Winslet), Elinor (Emma Thompson) e Margaret, impoverite in seguito alla morte del signor Dashwood. La loro tenuta, infatti, finisce nelle mani di John, figlio del primo matrimonio di Mr. Dashwood, e dell'egoista moglie Fanny, decisa a non concedere nulla alle altre donne della famiglia. Nel cast anche Hugh Grant nei panni del fratello di Fanny, Edward Ferras, e Alan Rickman nel ruolo del Colonnello Brandon.

Ragione e sentimento: Emma Thompson e Hugh Grant in una scena

19. L'amore non va in vacanza

Jude Law e Cameron Diaz in una scena della commedia romantica L'amore non va in vacanza

Amanda Woods (Cameron Diaz) è una produttrice di trailer che vive a Los Angeles e che ha appena scoperto il tradimento del suo fidanzato. Iris Simpkins (Kate Winslet) è una giornalista britannica che ha una storia col suo collega di lavoro Jasper (Rufus Sewell), prossimo alle nozze con un'altra. Le due donne si conoscono su Internet e decidono di scambiarsi di casa per un po', in modo da fuggire dalle rispettive vite sentimentali e stare più lontane possibile dagli uomini. Ma l'amore verrà presto a bussare alle loro porte, nei panni dello scapolo Graham (Jude Law) e del musicista Miles (Jack Black). L'amore non va in vacanza è un film del 2006 per la regia di Nancy Meyers.

18. Sierra Burgess è una sfigata

I protagonisti del film Sierra Burgess è una sfigata

Pellicola del 2018 con protagonisti i giovani attori Shannon Purser e Noah Centineo, Sierra Burgess è una sfigata rappresenta una sorta di rivisitazione in chiave moderna della commedia teatrale Cyrano de Bergerac. Sierra, brillante diciassettenne emarginata a causa del suo peso e del suo stile, inizia a scambiarsi dei messaggi con Jamie, il capitano della squadra di football. Il ragazzo, però, è convinto che dall'altra parte del telefono ci sia Veronica (Kristine Froseth), la ragazza più popolare del liceo.

17. A Cinderella Story

Cinderella Story: un'immagine del film

Rivisitazione moderna della classica fiaba di Cenerentola con protagonista Hilary Duff, A Cinderella Story segue le vicissitudini di Sam Montgomery, ragazza rimasta orfana di entrambi i genitori e costretta a vivere con la perfida matrigna Fiona (Jennifer Coolidge) e le viziate sorrellastre Gabriella e Brianna. Sam ha, però, un ammiratore segreto: Austin Ames (Chad Michael Murray), il ragazzo più popolare e corteggiato della scuola.

16. La verità è che non gli piaci abbastanza

Jennifer Aniston e Ben Affleck in una scena del film La verità è che non gli piaci abbastanza

Un altro film da vedere su Netflix in una serata per ragazze ci racconta le diverse sfaccettature dell'amore, ma da un punto di vista più cinico e scanzonato: si tratta di La verità è che non gli piaci abbastanza, del 2009, e ha come protagonista l'ingenua e romantica Gigi, che ha sempre creduto (erroneamente) di saper interpretare i comportamenti maschili, e otto suoi coetanei, tutti alle prese con il complicato universo delle relazioni sentimentali. Questo film è tratto da un libro degli autori di Sex and the City, Greg Behrendt e Liz Tuccillo, che durante la stesura di uno degli episodi delle famosissima serie avevano avuto l'idea di scrivere un "manuale d'amore", una guida per gestire al meglio i rapporti con il sesso opposto. La verità è che non gli piaci abbastanza è un film commedia sentimentale divertente e scorrevole, con un cast ricco di volti noti come Scarlett Johansson, Ben Affleck, Drew Barrymore e Jennifer Aniston. Per la gioia di tutte questo film non si fa mancare l'abituale lieto fine fiabesco, capace di far sciogliere ed emozionare anche la più impassibile delle nostre amiche.

15. What Women Want - Quello che le donne vogliono

Che cosa pensano le donne? È così difficile capirle per il sesso opposto? Un altro dei film per ragazze da vedere su Netflix è What Women Want, che si chiede proprio questo, partendo dalla premessa che tra uomini e donne ci sia sempre e comunque una certa incomunicabilità di fondo, soprattutto se una delle due controparti è Nick Marshall (uno spassosissimo Mel Gibson) un pubblicitario maschilista e dongiovanni incallito. A rendere il tutto inaspettatamente divertente ci si mette un bizzarro incidente: Nick viene colpito da un fulmine e all'improvviso può sentire i pensieri di tutte le donne che incontra (in particolare quelli della sua nuova collega e avversaria, interpretata da Helen Hunt). Come userà il nuovo superpotere? Dopo un'iniziale euforia Nick si rende conto della bassa considerazione che le donne hanno di lui, compresa la figlia che non lo considera nemmeno un padre, e deciderà di rivoluzionare la sua vita. Questo film commedia del 2000 è sicuramente l'ideale per una visione tra donne e adolescenti, perché oltre a strapparci qualche risata ci farà anche emozionare con l'immancabile lieto fine.

14. Una pazza giornata a New York

Le gemelle Olsen in una scena del film Una pazza giornata a New York

Tra i migliori film per ragazze da vedere su Netflix non poteva certo mancarne uno con protagoniste le gemelle Olsen. In questa pellicola dal titolo Una pazza giornata a New York, diretta da Dennie Gordon e interpretata da Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen, le gemelle Jane e Roxy Ryan si recano a New York per due motivi differenti: la prima deve presentare un discorso per vincere una borsa di studio, la seconda vuole consegnare il CD della proprio band ai Simple Plan, in concerto nella Grande Mela. Quello che le ragazze non sanno è che finiranno in un sacco di guai.

13. Come tu mi vuoi

Cristiana Capotondi in una scena del film Come tu mi vuoi

Tra i titoli italiani disponibili sulla piattaforma e particolarmente adatti a un giovane pubblico femminile (ma, ovviamente, non solo!) troviamo Come tu mi vuoi, pellicola del 2007 per la regia Volfango De Biasi. Il film ha come protagonisti Giada (Cristiana Capotondi) e Riccardo (Nicolas Vaporidis), due studenti iscritti a Scienze della Comunicazione dagli stili di vita completamente differenti. Ragazza impacciata e totalmente dedita allo studio lei, figlio di papà amante delle serate in discoteca lui, i due finiranno, inaspettatamete, per innamorarsi.

12. Boygirl - Questione di...sesso

Kevin Zegers di fronte a Samaire Armstrong in una scena di Adamo ed Evo

Nell (Samaire Armstrong) e Woody (Kevin Zegers) sono due compagni di scuola che si conoscono da quando erano piccoli ma, nonostante ciò, si detestano profondamente. Un giorno, durante una gita scolastica al museo, i due finiscono per litigare di fronte a una statua atzeca. Il mattino dopo Nell e Woody si risvegliano uno nel corpo dell'atra; come faranno a sciogliere la maledizione? Boygirl - Questione di sesso è un film del 2006 diretto da Nick Hurran.

11. Easy Girl

Penn Badgley con Emma Stone in una scena di Easy A

Easy Girl è una pellicola del 2010 interpretata dall'attrice Emma Stone e parzialmente ispirata al classico della letteratura statunitense La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne. La protagonista delle vicende narrate nel film è Olive, una liceale che, per evitarsi un weekend di campeggio con i suoi genitori e la sua migliore amica, si inventa di dover trascorrere il fine settimana con un ragazzo. Peccato che, dopo essersi lasciata sfuggire di aver perso la verginità, la bugia inizia a fare il giro di tutta la scuola e la sua (falsa) condotta sessuale arriva alle orecchie di tutti.

Emma Stone nei panni di un'adolescente fuori dagli schemi in Easy A

10. The Wedding Party

The Wedding Party: Kirsten Dunst, Isla Fisher e Lizzy Caplan damigelle d'onore in una scena del film

Esilarante commedia perfetta per una serata tra amiche, The Wedding Pary vede Kirsten Dunst nei panni di Regan, una trentenne abituata a primeggiare che viene scelta come damigella d'onore dall'amica dei tempi del liceo Becky (Rebel Wilson). Al matrimonio di Becky vengono invitate anche Katie (Isla Fisher) e Gena (Lizzy Caplan) che, insieme a Regan, decidono di organizzare una festa di addio al nubilato. Quella che doveva essere una serata di follia e divertimento si trasforma, però, in un totale disastro.

9. Sex and the City

Sarah Jessica Parker in una scena del film di Sex and the City

Se siete fan di lunga data della serie televisiva della HBO, Sex and the City, non potrete certo perdervi su Netflix il primo seguito cinematografico che, nel 2008, le è stato dedicato. Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda ritornano per le strade di New York, in questo film ambientato tre anni dopo la fine della serie: cosa accadrà quando finalmente Mr Big ( ex scapolo impenitente) si deciderà a portare Carrie all'altare? Nella prima delle due pellicole dedicate ad una delle migliori serie TV, o comunque a una delle più apprezzate di tutti i tempi, ritroviamo quanto avevamo amato in anni ed anni di binge watching: l'inossidabile amicizia tra le nostre protagoniste, che le porta a superare qualsiasi ostacolo, la bellezza mozzafiato della Grande Mela e, ovviamente, tante, tantissime griffe.

8 La mia vita è un disastro

Aaron Taylor-Johnson e Georgia Groome nel film La mia vita è un disastro

Se state cercando una pellicola leggera ma che allo stesso tempo sappia infondere buonumore a palate, date una possibilità a La mia vita è un disastro e di certo non ve ne pentirete. Protagonista di questo film tratto dai romanzi per ragazze La mia vita è un disastro, nemmeno il mio gatto mi capisce e Sono disperata e nessuno se ne cura è Georgia Nicholson (Georgia Groome), una quattordicenne insicura con troppa voglia di crescere e un'esistenza che non la soddisfa. La sua vita e quella delle sue migliori amiche Jas, Ellen e Rosie, però, verrà presto sconvolta dall'arrivo a scuola di due affascinanti gemelli: Robbie (Aaron Taylor-Johnson) e Tom.

7. Ragazze a Beverly Hills

Ragazze a Beverly Hills, liberamente ispirato ad Emma di Jane Austen, è il classico film per adolescenti degli anni '90 che si è poi guadagnato la fama di cult tra gli amanti del genere, ora disponibile su Netflix. Cher, interpretata da Alicia Silverstone, è la tipica ragazza ricca di Beverly Hills, che si divide tra scuola, feste e soprattutto tanto, tantissimo shopping. Nel corso del film assistiamo alla crescita personale di Cher, che da adolescente viziata e superficiale cambierà modo di affrontare ogni situazione, facendo delle scelte che la renderanno più matura e consapevole. Ragazze a Beverly Hills, che è uscito in sala nel 1995, va certamente rivisto con quelle amiche che come noi l'hanno amato da bambine.

6. One Day

Jim Sturgess e Anne Hathaway in One Day in una scena ambientata nei primi anni Novanta

L'amore tra Emma e Dexter, interpretati da Anne Hathaway e Jim Sturgess, nasce una notte del 1988 ad Edimburgo: dopo quel meraviglioso primo incontro i due si rivedranno una volta l'anno, nella stessa data, per quasi vent'anni. One Day (2011), tratto dall'omonimo libro di David Nicholls (che ne ha poi curato anche la sceneggiatura), è un film da vedere su Netflix tra ragazze estremamente coinvolgente ed intimo, ricco i momenti toccanti che difficilmente non resteranno impressi. Merita di essere visto in compagnia delle amiche più care e con un'abbondante scorta di kleenex a disposizione.

5. P.S. I Love You

P.S. I Love You tratta di una storia d'amore atipica ed estremamente toccante: dopo la morte del marito Gerry, Holly deve riuscire a superare il lutto che l'ha colpita profondamente, lasciandola in preda ad un senso di vuoto. Ed è proprio Gerry che l'aiuterà a superare questo momento di grande difficoltà: la donna riceverà varie lettere dal marito defunto in date ben precise, messaggi d'amore che finalmente l'aiuteranno a ritornare a vivere ritrovando se stessa (e che si concludono tutti con "p.s. I love you!"). Questo film del 2007 ha riscosso un buon successo con il pubblico, in particolare per le ottime interpretazioni dei suoi protagonisti, Hilary Swank e Gerard Butler.

4. 30 anni in 1 secondo

Jennifer Garner nel film 30 anni in 1 secondo

Cosa fareste se una mattina, dopo esservi guardati allo specchio, vi accorgeste che non siete più la persona che eravate la sera prima ma che avete quasi 20 anni di più? Questo è ciò che accade alla protagonista di 30 anni in 1 secondo, pellicola del 2004 per la regia di Gary Winick. Nel 1987 Jenna è una ragazzina di 13 anni totalmente insoddisfatta della propria vita che sogna solamente di diventare adulta. Viene accontentata quando, esprimendo un desiderio durante la sua festa di compleanno, viene catapultata nel 2004, nel corpo di una se stessa trentenne (interpretata da Jennifer Garner).

3. Amore & altri rimedi

Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal in una tenera iimmagine di Amore ed altre droghe

Amore & altri rimedi è un film del 2010 diretto da Edward Zwick, con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal. Jamie lavora per una compagnia farmaceutica e, negli anni '90, è uno dei primi venditori del Viagra, che inizia ad essere commercializzato proprio in questi anni (il film è parzialmente tratto da una storia vera!); Maggie, invece, è un ragazza bellissima affetta dal morbo di Parkinson. I due vivranno una passionale storia d'amore, tra alti e bassi dovuti alla volontà di entrambi di non impegnarsi e all'avanzare inesorabile della malattia di lei. Amore & altri rimedi è un film commovente per ragazze - ma non solo - ed estremamente intenso, che ci insegna come l'amore metta in luce sempre la parte migliore di noi, permettendoci di scoprire chi veramente siamo.

2. Twilight

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una scena di Twilight (2008)

Tratto dall'omonimo best seller per adolescenti (ma che ha riscosso un incredibile successo con donne di tutte le età), Twilight (2008) è il primo tra i film dedicati all'amore proibito tra un affascinante vampiro e una normale adolescente americana. Edward e Bella, interpretati da Kristen Stewart e Robert Pattinson si incontrano quando lei si trasferisce dal padre a Forks, piovosa cittadina dello stato di Washington dove non splende quasi mai il sole, e iniziano un'intensa e struggente storia d'amore, non priva però di difficoltà e pericoli. Per l'enorme impatto che ha avuto su una generazione intera di spettatrici, non potevamo non includere Twilight in questa lista di film da vedere su Netflix per ragazze, in serate sul divano: la favola tra i suoi due protagonisti, che fatto sognare milioni di adolescenti, è consigliata a tutte coloro che amano, oltre ai film romantici, i fantasy con un pizzico di azione.

1. Magic Mike

Channing Tatum in Magic Mike con Joe Manganiello (nascosto alle sue spalle) e Matthew Bomer

Non tutti sanno che Magic Mike, pellicola del 2012 diretta da Steven Soderbergh, è direttamente ispirato al passato da spogliarellista del suo protagonista, Channing Tatum. Il film, oltre a regalarci alcune tra gli striptease più memorabili del cinema, è incentrato sulle storie di due personaggi: lo stripper Mike, detto Magic sul palco, che è al top della carriera ma desidera costruirsi una vita al di fuori di quel mondo e il giovane collega Adam (Alex Pettyfer), che invece si fa consumare da soldi, droga e divertimento. Entrambi lavorano presso il club Xquisite, proprietà dell'ex spogliarellista Dallas, personaggio avido ed egoista interpretato da Matthew MacConaughey. La storia d'amore ed il sospirato lieto fine non mancheranno nemmeno in questo film, che farà appassionare e divertire tutte quante, dalle ragazze più trasgressive alle più romantiche.