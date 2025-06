American Pie, Jason Biggs ricorda l'abuso di droghe: "Avevo 22 anni, soldi e nessuno che mi dicesse di no"

Nel 1999, Jason Biggs aveva 21 anni quando ottenne un successo planetario come protagonista principale del primo film di American Pie, la famosa saga comedy sul sesso.

Ospite del podcast Well with Arielle Lorre, Jason Biggs ha raccontato le difficoltà vissute subito dopo l'exploit del film, quando iniziò a far uso di droghe e si trovò a dover gestire la fama e la solitudine.

I problemi di Jason Biggs con le dipendenze

"Avevo 22 anni, soldi in banca, cocaina in tasca e nessuno che mi dicesse di no" ha spiegato Biggs "Vivevo in una zona grigia, ma ho storie del tipo 'sniffare polvere dal pavimento', o cose simili".

Jason Biggs in una scena di American Pie - Ancora insieme

L'attore ha raccontato anche un triste aneddoto:"Una delle storie più assurde è stata quando mi stavo facendo di cocaina da solo a casa mia, e ho detto: 'Questa è l'ultima'. Dopo 15 minuti, appena finito l'effetto dell'ultima striscia, ho pensato: 'Ma cosa sto facendo?' Sono andato a rovistare nella spazzatura, l'ho tirata fuori e ne ho fatta un'altra".

Il percorso di autodistruzione di Jason Biggs prima di cambiare vita

Jason Biggs ha raccontato che dal tunnel riuscì ad uscire dopo il trasferimento da Los Angeles a New York:"Mi ritrovavo solo, isolato, e ogni volta infrangevo la sobrietà che cercavo di mantenere. Era estremamente fragile, ovviamente, in quei primi tempi".

New York è stata una manna dal cielo:"C'è qualcosa nell'energia di New York che mi dà qualcosa, che mi riempie in un modo in cui Los Angeles non poteva. Ma credo davvero che venire a New York mi abbia aiutato".

Primo piano di Jason Biggs

La star di American Pie, oggi 47 anni, ha confessato di aver avuto una ricaduta circa sette anni e mezzo fa ma da quel momento è riuscito ad uscirne.