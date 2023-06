I 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023

Cinecomic, blockbuster, film d'azione, commedie, horror e cartoon: per gli amanti del cinema non c'è che l'imbarazzo della scelta come rivela il nostro sguardo sui film più attesi dell'estate 2023.

Dopo un'estate interlocutoria, con le major intente a testare le reazioni del grande pubblico al ritorno al cinema l'anno passato, l'estate 2023 si preannuncia densa di titoli di grande richiamo, almeno sulla carta. Cinecomic, blockbuster, film d'azione, commedie, horror e cartoon... per i frequentatori delle sale cinematografiche italiane non c'è che l'imbarazzo della scelta, visto che l'offerta si presenta ricca e variegata. Per una felice congiuntura, e per le strategie di distribuzione che hanno accorciato sempre di più la finestra tra le uscite americane e quelle italiane, alcuni dei film più attesi dell'anno come The Flash, Barbie, Indiana Jones e il Quadrante del Destino e il ritorno di Christopher Nolan con Oppenheimer saranno concentrati in una manciata di settimane.

The Equalizer 3: Denzel Washington in un momento drammatico

Anticipata dall'arrivo in sala di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, e dall'atteso horror The Boogeyman, ultimo adattamento da Stephen King che si preannuncia "uno dei film più spaventosi mai visti" a detta del suo interprete David Dastmalchian, l'estate cinematografica scommette sul ritorno in sala di Tom Cruise, mattatore della passata stagione con Top Gun: Maverick. L'indomita star riuscirà a "salvare le sale" ancora una volta con il ritorno del suo Ethan Hunt in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, di cui si parla da mesi per via dei ritardi, per i problemi produttivi, per le scenate pandemiche di Cruise sul set e per il flirt con la collega Hayley Atwell?

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Agenti segreti, sparatorie e spettacoli sequenze d'azione sono gli ingredienti che accomunano Mission: Impossible a un'altra uscita estiva, quel The Equalizer 3: Senza Tregua che vede il ritorno di Denzel Washington nei panni dell'ex agente della CIA Robert McCall a nove anni di distanza dal primo film. Un altro elemento che accomuna le due pellicole sono le location italiane: se Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno contiene spettacolari sequenze d'azione girate a Roma e Venezia, The Equalizer 3 sarà ambientato interamente tra Napoli e la Costiera Amalfitana, dove McCall si è trasferito e dove si troverà a combattere la camorra. Emozioni e spettacolo assicurati. E chi preferisce farsi quattro risate coi film al cinema non ha che da scegliere tra due bionde scatenate, Margot Robbie, star del surreale Barbie di Greta Gerwig, e Jennifer Lawrence, protagonista della commedia scollacciata e politically uncorrect Fidanzata in Affitto. Appurato che la scelta non manca, scopriamo insieme i film più attesi al cinema dell'estate 2023 per aiutare il pubblico a orientarsi tra un tuffo e un gelato.

La classifica dei migliori film al cinema nell'estate 2023

15. Blue Beetle

Blue Beetle: una scena del cinecomic

Una delle 4 uscite che concluderà il vecchio ciclo della DC prima dell'avvento dell'era di James Gunn, Blue Beetle porta sullo schermo uno dei personaggi dei fumetti meno noti al grande pubblico. Non per questo il film si profila meno interessante. Diretto da Angel Manuel Soto, è il primo film di supereroi latino della DC e sarà un banco di prova per la compagnia per testare l'interesse del pubblico verso la sezione Altrimondi (The Batman e Joker sono, naturalmente casi a se stanti). Il film in uscita il 17 agosto, che vede nel cast la star Susan Sarandon, è incentrato su un adolescente messicano che trova uno scarabeo alieno il quale gli conferisce un'armatura super potente. Niente di nuovo sotto il sole, ma il primo trailer di Blue Beetle ha fatto discutere il pubblico per la gustosa battuta a sfondo politico di George Lopez, "Batman è fascista".

14. I cavalieri dello zodiaco

I cavalieri dello zodiaco: Mackenyu in una scena

Uno degli anime più popolari degli anni '90, grazie a orde di insospettabili fan capitanati da Zerocalcare, arriva al cinema in versione live action a partire dal 26 giugno. I cavalieri dello zodiaco ha raggiunto uno status quasi mitico e sarà difficile accontentare gli spettatori nostalgici, ma il regista polacco Tomek Baginski ha riunito un cast di tutto rispetto con nomi di primo piano come la Jean Grey di X-Men Famke Janssen, Sean Bean e Nick Stahl, ma al centro della storia saranno i sette cavalieri guidati da Seiya (Mackenyu), un testardo adolescente di strada che, mentre va in cerca della sorella rapita, scopre di possedere incredibili poteri mistici e si ritrova catapultato in un mondo di santi in guerra, tra addestramenti magici e divinità reincarnate in cerca di protezione.

13. Insidious: La porta rossa

Insidious: La Porta Rossa, una scena del film

Un altro di quei franchise horror che hanno fatto la fortuna del genere riscrivendone la storia moderna grazie allo zampino di James Wan e Jason Blum, anche se l'autore è Leigh Whannel, continua a espandersi. Così mentre viene annunciato uno spinoff (Thread: An Insidious Tale), il quinto e penultimo capitolo arriva nelle sale. Dopo Wan e lo stesso Whannell, sarà l'attore Patrick Wilson ad assumere il timone di comando di Insidious: La porta rossa, in uscita il 5 luglio. Del film interpretato dallo stesso Wilson con Rose Byrne sappiamo che sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi del secondo Insidious e che vedrà Josh Lambert costretto a fare i conti con un orribile segreto di famiglia affinché il figlio Dalton (Ty Simpkins) possa godersi serenamente l'ingresso al college.

12. Shark 2: L'abisso

Shark 2 - L'abisso, Jason Statham in una scena d'azione

A proposito di brividi, dopo aver sconfitto un imponente squalo preistorico a suon di pugni e arpionate in Shark - Il primo squalo, Jason Statham torna a immergersi in un oceano di sangue e orrore nel sequel Shark 2: L'abisso, al cinema dal 3 agosto, che vede l'arrivo dietro la macchina da presa del regista di culto inglese Ben Wheatley. Film estivo per eccellenza, il trailer di Shark 2: L'abisso ci ha offerto un primo sguardo al film, compreso uno scontro tra un megalodonte e il suo cugino preistorico, il Tyrannosaurus Rex. Eccessi e violenza a gogo nel film che vedrà Statham alle prese stavolta non con una sola creatura, ma con un'intera squadra di mostri che spargono sangue e terrore in una cittadina balneare. Brividi e divertimento assicurati.

11. Tartarughe Ninja: Caos mutante

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, una scena

Nuova avventura delle scatenate Tartarughe Ninja in arrivo. Dopo la ben nota versione live action, arriva un film realizzato in animazione con tecniche sofisticate, che plasma le quattro mitiche tartarughe sui corpi e le movenze di veri adolescenti e vede Seth Rogen in veste di sceneggiatore e produttore. Al cinema dal 30 agosto, Tartarughe Ninja: Caos mutante vanta la presenza di un cast vocale da urlo che comprende John Cena, Jackie Chan, Rose Byrne, Giancarlo Esposito, Ice Cube, Paul Russ e Maya Rudolph. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

10. La casa dei fantasmi

La casa dei fantasmi: Rosario Dawson e Chase W. Dillon in una scena

L'ennesima ride Disney trasformata in una storia più o meno coerente per la gioia degli spettatori grandi e piccoli. Lo stesso regista Justin Simien ha messo le mani avanti, impegnandosi a non commettere gli stessi errori del precedente film con Eddie Murphy del 1993. Da quanto sappiamo finora il nuovo La casa dei fantasmi, al cinema dal 23 agosto, punterà tutto su spettacolari effetti speciali e su un cast di altissimo livello capitanato da Rosario Dawson nei panni di madre single che va in cerca di aiuto per liberare la sua casa da uno spettro che la perseguita. Con lei anche Owen Wilson, Lakeith Stanfield, Danny De Vito e Jamie Lee Curtis, ma la ciliegina sulla torta potrebbe provenire dall'ennesima incredibile trasformazione di Jared Leto, che darà vita a un terrificante Fantasma della Cappelliera per la gioia delle fan.

9. Fidanzata in affitto

Fidanzata in affitto: primo piano di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence si addentra in progetti sempre più rischiosi mettendosi in gioco con una commedia ruspante, volgarotta e politically uncorrect. Fidanzata in affitto vede l'attrice nei panni di una quasi trentenne incapace di tenersi un lavoro o un uomo. Viste le difficoltà economiche, la ragazza accetta un incarico al imiti dell'illegale: sedurre un adolescente imbranato prima che entri al college. Il compito della scatenata impiegata sarà quello di favorire il risveglio (anche sessuale) del ragazzino in una serie di esilaranti situazioni al limite del paradosso. L'autoironica Lawrence si mette in gioco con una commedia slapstick che non tutte avrebbero il coraggio di affrontare. Il film di Gene Stupnitsky, con Matthew Broderick e Laura Benanti nei panni dei genitori del ragazzo, arriva al cinema il 21 giugno.

8. Transformers: Il risveglio

Transformers: Il Risveglio, una foto del film

Tra alti e bassi, tra arrivi e partenze, la saga dei Transformers continua a rivestire un notevole appeal sul grande pubblico. Lo ha dimostrato la calorosa accoglienza nei confronti dello spinoff Bumblebee e adesso Paramount Pictures ci riprova con questa nuova avventura diretta da Steven Caple Jr. Aambientato circa un decennio prima di Transformers di Michael Bay, Transformers: Il risveglio è un'opportunità per esplorare le origini di Optimus Prime, mostrando come è diventato un buon leader. Molto più positive del previsto, le prime reazioni a Transformers: Il risveglio, in uscita il 7 giugno, lodano le performance delle star Pete Davidson, Michelle Yeoh e Peter Dinklage, ma anche i roboanti effetti speciali che ci aiuteranno a comprendere la differenza tra Optimus Prime e Optimus Primal.

7. Io capitano

Io Capitano: i protagonisti in una scena del film

Già si vocifera la sua presenza in concorso alla Mostra di Venezia. Il nuovo film di Matteo Garrone, Io capitano, è un dramma denso che affronta il tema delle migrazioni economiche aderendo al punto di vista dei migranti. Novità assoluta per un regista che già in passato ha dimostrato grande sensibilità oltre a un notevole estro artistico. L'uscita del film di Garrone, fissata per il 7 settembre, a conclusione della stagione estiva, racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare, scritta a otto mani con Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri e Massimo Ceccherini.

6. Elemental

Elemental: una scena del film

Dopo le uscite in streaming su Disney+ che hanno agitato gli animi degli addetti ai lavori di casa Pixar, la nuova fatica dello studio di animazione torna alla sua collocazione naturale, il grande schermo. Dopo aver chiuso il Festival di Cannes, Elemental arriverà al cinema il 21 giugno. Diretto da Peter Sohn e prodotto da Pete Docter, il film sembra riportare Pixar nella direzione dell'acclamato Inside Out concentrandosi sui quattro elementi - aria, acqua, terra, fuoco - per raccontare una storia d'amore interculturale, una vicenda di tenacia e lotta per l'integrazione e uno sguardo sulle sfide dell'isolamento culturale e sulle responsabilità di rispettare i sacrifici di coloro che sono venuti prima di noi.

5. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Il connubio tra Tom Cruise e il grande pubblico non accenna a venir meno. Nonostante qualche intemperanza e tanti pettegolezzi (alcuni confermati, altri no), l'esuberante divo americano esercita un feeling irresistibile sul botteghino. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ne sarà l'ennesima conferma? Anche se corre verso il gran finale, il franchise dedicato a Ethan Hunt sembra non conoscere stanchezza e il settimo film della saga spy ci conduce in varie spettacolari location internazionali, tra cui Roma e Venezia, per l'ennesima missione mozzafiato: rintracciare una nuova terrificante arma che minaccia l'intera umanità prima che cada nelle mani sbagliate. Tutti pronti per l'uscita al cinema del 12 luglio e mettetevi comodi, perché Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno sarà il capitolo più lungo della saga.

4. The Flash

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Del cinecomic diretto da Andy Muschietti si dicono meraviglie. Il film, progettato ben prima dell'avvento di James Gunn alla DC, ha ben poco a che vedere con lo Snyderverse e reinventa il personaggio di Barry Allen alle prese con il Multiverso in un'avventura disperata nel tentativo di riportare in vita la madre dell'eroe interpretato da Ezra Miller. Le prime reazioni a The Flash lo definiscono uno dei migliori cinecomic di sempre, ma l'attenzione del pubblico è concentrata soprattutto sul ritorno delle incarnazioni di Batman di Michael Keaton e Ben Affleck. La prima, in particolare, ha già fatto impazzire i fan che smaniano per rivedere il Batman di Tim Burton in azione. L'attesa sta per finire, visto che The Flash arriverà nei cinema il 15 giugno e, nonostante le intemperanze di Ezra Miller, Andy Muschietti ha già dichiarato che nessun sequel è possibile senza di lui.

3. Barbie

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Cosa aspettarsi da Barbie? Le mezze misure non sembrano possibili di fronte a questo folle omaggio pop incentrato sulla bambola più celebre di tutti i tempi e supportato da un cast stellare. Vista la firma di Greta Gerwig, che ha trascinato nel progetto anche il marito Noah Baumbach, si profila una satira di costume di altissimo livello intrisa di citazioni, femminismo e critica della sessualizzazione del corpo e dei valori effimeri della società dell'immagine. Il tutto immerso in un'avventura spumeggiante ed esilarante, come ha anticipato il primo trailer italiano di Barbie. Al centro dell'attenzione troviamo, naturalmente, la protagonista Margot Robbie, ma scommettiamo che il 20 luglio si recheranno in massa al cinema anche le numerose fan di Ryan Gosling, il cui Ken ha già conquistato tutti con i suoi capelli ossigenati e le sue uscite improbabili.

2. Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford in un primo piano

Dopo aver catturato l'attenzione del pubblico di Cannes, Harrison Ford si prepara a dire addio al suo archeologo scavezzacollo con una nuova avventura, la prima senza Steven Spielberg al timone, che finora sembra aver diviso nei giudizi. Quel che è certo è che Indiana Jones e il Quadrante del Destino, in arrivo nelle sale italiane il 28 giugno, riproporrà gli ingredienti che tanto ci hanno fatto amare il franchise. Un'avventura mozzafiato, sequenze spettacolari, humor e una trama che ruota attorno a un prezioso reperto su cui vogliono mettere le mani i nemici di sempre, i Nazisti (ebbene sì, ancora loro). A fianco di Harrison Ford, James Mangold ha voluto un supercast composto da Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Boyd Holbrook e Phoebe Waller-Bridge nei panni della figlioccia di Indy. Chissà se il suo contributo porterà una ventata di aria fresca in un franchise che continua a entusiasmare i fan da decenni.

1. Oppenheimer

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Christopher Nolan ha celebrato la rottura con Warner Bros. e l'approdo alla Universal con un denso biopic sulla "persona più importante mai vissuta", il padre della bomba atomica J. Robert Oppenheimer. Inutile evidenziare come ogni nuova produzione del regista inglese rappresenti un evento per via dell'incredibile livello artistico, per la serietà e originalità nell'approccio. Per raccontare la vita del fisico tristemente celebre, manager del Los Alamos Laboratory durante il progetto Manhattan, che ha portato alla creazione della prima bomba atomica, Nolan si è affidato a molti degli attori già diretti in precedenza cucendo addosso il ruolo di protagonista all'irlandese Cillian Murphy. Coadiuvato da Robert Downey Jr, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh e Matt Damon, l'emaciato Murphy è il volto simbolo di Oppenheimer, nelle sale dal 23 agosto, che si profila come il film più atteso dell'anno e sicuramente terrà banco nella stagione dei premi.