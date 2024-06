Blue Beetle: la storia continuerà con una serie animata sequel

La storia di Blue Beetle continuerà, ma non con un film. Warner Bros Animation e DC Studios sono infatti impegnati nello sviluppo di una serie animata sequel.

Miguel Puga, in precedenza nel team di The Casagrandes, sta lavorando da alcuni mesi al progetto e ne sarà showrunner e regista, mentre Cristian Martinez firmerà la sceneggiatura.

Il team al lavoro sulla serie sequel di Blue Beetle

Blue Beetle: un'immagine tratta dal film

Nel gruppo di artisti che contribuiranno alla realizzazione della serie animata ci saranno anche il regista Angel Manuel Soto e lo sceneggiatore Gareth Dunnet-Alcocer, che avevano realizzato il film di Blue Beetle e ora saranno coinvolti in veste di produttori esecutivi.

Nel team della produzione ci sarà anche John Rikard e Galen Vaisman che lavorerà come supervisore per conto di DC Studios. Secondo le fonti di Deadline, inoltre non è ancora stato stretto un accordo con gli attori che potrebbero riprendere i loro ruoli, questa volta come doppiatori.

Blue Beetle, Ángel Manuel Soto: "Non servono poteri per essere eroi"

Cosa racconterà lo show

La storia sarà basata su quella del film, ma non racconterà la stessa storia proposta nel progetto live-action. La serie creerà invece la propria storia che potrebbe poi riportare il protagonista interpretato da Xolo Mariduena in un momento successivo sul grande schermo.

Blue Beetle, nel film, era stato mostrato come un giovane che, finiti gli studi, ritorna a casa cercando di capire cosa vuole fare nella propria vita. Dopo aver accettato un lavoro accanto alla sorella minore Milagro, Jaime si trova in disaccordo con Victoria Kord (Susan Sarandon), a capo di Kord Industries, mentre difende la nipote della donna, Jenny (Bruna Marquezine). Il ragazzo si ritrova poi in possesso di uno scarabeo alieno che gli fa ottenere il potere di trasformarlo nel supereroe Blue Beetle.

Nel cast c'erano anche George Lopez, Adrianna Barraza, Damián Alcázar, Elpidia Carrillo, Harvey Guillén, Raoul Trujillo e Becky G.