Transformers: Il Risveglio, per le prime reazioni è 'più di quanto sembri'

Le prime proiezioni di Transformers: Il Risveglio ci regalano le prime reazioni della critica americana diffuse online e promettono "più di quanto sembri".

Mancano due settimane all'arrivo in sala del nuovo capitolo della saga dei Transformers, nei cinema italiani dal 7 giugno. Ambientato sulla Terra del 1994, Transformers: Il Risveglio introduce una nuova fazione di Transformers: Optimus Primal (Ron Perlman) e i Maximals, che uniscono le forze con Optimus Prime (Peter Cullen) e gli Autobot per combattere Scourge (Peter Dinklage) e i Terrorcons. Come è stata accolta la nuova avventura diretta da Steven Caple Jr.? I critici sembrano concordare sul fatto che c'è più di quanto sembri nel blockbuster ricco di azione.

Transformers: Il Risveglio, la voce di Optimus Prime accompagnerà i video dei fan grazie a Paramount e TikTok

Le prime reazioni? Meglio del previsto

"Transformers: Il Risveglio è stato un vero spasso! L'equipaggio di Beast Wars finalmente si mostra in quello che è probabilmente il MIGLIOR film di Transformers realizzato finora", ha scritto Mike Reyes di CinemaBlend. "C'è molto cuore, umorismo e orgoglio di Brooklyn qui; i fan dei popcorn movie si divertiranno."

Erik Davis di Fandango ha twittato: "Il nuovo film di #Transformers è piuttosto solido! ADORO l'ambientazione di Brooklyn - Maximals & Scourge aggiungono un nuovo tocco e l'azione è entusiasmante, in particolare le scene di New York. Mirage ruba la scena, ma la vera star è la colonna sonora piena di successi hip-hop dei primi anni '90. Questo ragazzino degli anni '90 si è divertito".

Positivo anche il giudizio di German Lussier: "Totalmente convinto da #Transformers #RiseOfTheBeasts. Ha alcuni problemi nella parte centrale, ma parte forte, ha una fantastica colonna sonora hip hop anni '90, fa un ottimo uso degli attori in carne e ossa e il terzo atto è un vero spasso. Inoltre sono quasi saltato giù dalla sedia alla fine. Proprio lassù con il 1° Bay & Bumblebee".

Con qualche perplessità, ma anche Eric Goldman promuove Transformers: Il risveglio: "#Transformers #RiseOfTheBeasts è davvero divertente. In realtà è abbastanza divertente e l'azione è forte. Mi ha deluso il momento in cui parlavano dell'oggetto speciale di questo film (questa serie li adora sicuramente), ma molto meglio dei film di Bay se non addirittura al livello di Bumblebee".

Ecco altre reazioni su Twitter