Barbie, Ryan Gosling mette a tacere i critici e internet impazzisce per il suo Ken: 'La sua Kenergia è oltre'

Dopo l'iniziale perplessità, la performance di Ryan Gosling nel trailer di Barbie ha definitivamente convinto le fan dell'attore, tutte pazze per Ken.

Il primo full trailer italiano di Barbie svelato ieri ha finalmente rivelato i primi dettagli della trama del film di Greta Gerwig, facendoci conoscere, al tempo stesso, un po' meglio il Ken di Ryan Gosling, con conseguente delirio social delle fan dell'attore.

A fianco della protagonista Margot Robbie, troviamo varie incarnazioni dell'iconico Ken; a interpretarle, tra gli altri, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e John Cena, ma l'attenzione è tutta puntata sul vero co-protagonista Ryan Gosling.

Barbie, Ryan Gosling: "Non capivo Ken finché non mi sono ossigenato i capelli e depilato le gambe"

Tutti pazzi per Ken

Dopo l'uscita del trailer di Barbie, in arrivo nei cinema italiani il 20 luglio, molti si sono rivolti ai social media per condividere le loro reazioni, grande protagonista del dibattito è il Ken di Ryan Gosling, lodato a più riprese. Tra la sua relazione con la Barbie di Margot Robbie e l'esilarante foto segnaletica, la performance che ne emerge sembra aver convinto anche i più scettici, come dimostrano i commenti su Twitter.