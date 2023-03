The Boogeyman di Stephen King è "uno dei film più spaventosi mai visti" dall'attore David Dastmalchian

L'interprete di The Boogeyman David Dastmalchian ha parlato in termini entusiastici del nuovo adattamento dall'opera di Stephen King che lo vede tra i protagonisti, definendolo "uno dei film più spaventosi che abbia mai visto".

David Dastmalchian, già nel cast di Ant-Man, The Suicide Squad e Il cavaliere oscuro, farà ritorno nei cinema italiani il 1 giugno con l'adattamento di The Boogeyman, incentrato su due bambini orfani di madre che si ritrovano tormentati da una presenza sadica nella loro casa e lottano per convincere il padre in lutto a prestare attenzione prima che sia troppo tardi.

Parlando con ComicBook.com, Dastmalchian ha lodato la pellicola definendola "uno dei miglior i horror mai visti" e sollevando un paragone con l'altro horror che lo vede presente nel cast in uscita a breve, il vampiresco Last Voyage of the Demeter: "Sono sicuro che Stephen King riconoscerebbe che la sua voce è stata modellata da Bram Stoker in un certo senso. Come sono sicuro che ha avuto un'enorme influenza su di lui da giovane, lettore e scrittore precoce. Quei film sono così diversi l'uno dall'altro e sono entrambi incredibili. The Boogeyman, che ho avuto modo di visionare, è uno dei film più spaventosi che abbia visto da molto tempo. Le interpretazioni sono incredibili. Last Voyage of the Demeter non l'ho ancora visto , Non ho ancora visto il film, ma quello che ho visto fare sul set è incredibile. È una storia pazzesca. Sono così felice di farne parte".

The Boogeyman è diretto da Rob Savage, con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods e Mark Heyman, e un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King. Nel cast Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian.