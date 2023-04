Blue Beetle: "Batman è fascista", la battuta di George Lopez nel trailer scatena la reazione dei fan

Una battuta contenuta nel trailer di Blue Beetle lanciato ieri ha fatto drizzare le orecchie dei fan, suscitando reazioni indignate sui social media. La battuta in questione, che arriva proprio sul finale, è pronunciata da George Lopez, che nel cinecomic DC interpreta Rudy, zio del protagonista Jaime Reyes. A un'invocazione di Jaime che cita con entusiasmo Batman, Rudy ribatte seccamente con un "Batman è fascista".

Come anticipa il trailer di Blue Beetle, in uscita nei cinema italiani il 17 agosto, protagonista della storia è il neolaureato Jaime Reyes (Xolo Mariduena), che fa ritorno a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che la casa non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili, cambiando per sempre il suo destino mentre diventa il super eroe Blue Beetle.

Batman: perché il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton è il preferito dagli americani?

L'ironia su Batman - per altro questa non è la prima volta che il Cavaliere Oscuro viene accusato di essere un personaggio fascista - ha suscitato le reazioni dei fan che si sono riversati sui social media per commentare la trovata chi con perplessità chi con rabbia.