La casa dei fantasmi: il Fantasma della Cappelliera di Jared Leto sarà "minaccioso e terrificante"

Jared Leto si prepara a sconvolgere le fan con una nuova incredibile trasformazione, che promette di essere "minacciosa e terrificante" a detta del regista de La casa dei fantasmi Justin Simien. Nel film, adattamento di una popolare attrazione dei parchi a tema Disney, Leto interpreterà una versione raccapricciante del Fantasma della Cappelliera.

"È sorprendente. Impossibile riconoscerlo fino a quando non ti viene detto", ha spiegato Justin Simien durante un'intervista a EW. "Il personaggio stesso è in parte digitale in parte performance fisica. Stiamo cercando di creare qualcosa di spaventoso che possa esistere fisicamente nel mondo reale. È minaccioso e terrificante".

L'origine del Fantasma della Cappelliera

Il Fantasma della Cappelliera (Hatbox Ghost) che appare nell'attrazione Disney ha una storia complicata. Il personaggio fungeva da animatronic originale all'interno della versione californiana dell'attrazione inaugurata nel 1969. Venne poi implementato grazie a un effetto speciale che faceva sembrare che la testa gli sparisse tra le spalle per poi riapparire in una scatola che aveva in mano. È stato temporaneamente rimosso dall'attrazione solo per fare ritorno nel 2015. Disney World in Florida ha annunciato l'arrivo di una versione del personaggio nel suo parco di Orlando.

Nel film Disney in uscita, il personaggio affidato a Jared Leto potrebbe usare il suo caratteristico bastone per introdursi nella magione in cui una madre single (Rosario Dawson) e il suo giovane figlio si avvalgono dell'aiuto di un team di esperti di spettri (LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish, e Jamie Lee Curtis nei panni dell'iconica Madame Leota) per liberare la loro casa di New Orleans dai fantasmi. Il film conterrà molte scene modellate sulla ride dei parchi che includono la sala di stretching, il "Ghost Host" e la leggendaria melodia Grim Grinning Ghosts che, come anticipa il regista, verrà inserita nella nella colonna sonora del film.

"Siamo arrivati ​​al punto in cui eravamo ossessionati dall'angolo in cui vedi per la prima volta la villa quando entri nella ride a Disneyland, quando la vediamo attraverso i cancelli e vediamo i pilastri", spiega Simien. "Quell'angolo deve colpire lo spettatore. Ecco quanto siamo stati precisi. Quando scivoli per la prima volta attraverso la sala da pranzo e vedi i ballerini di valzer, il punto di vista doveva essere specifico perché è quello in cui sussulti durante la ride."

Jared Leto e Metodo

Quando gli è stato chiesto se Jared Leto ha applicato il suo celebre Metodo di recitazione sul set de La casa dei fantasmi, Justin Simien ha negato che Leto sia rimasto nel personaggio per tutto il film, ma è stato comunque abbastanza convincente da fargli venire i brividi:

"Quando ero con lui durante le riprese, era il Fantasma della Cappelliera. Molto ha fatto la sua performance vocale, ha creato un personaggio unico. Ma ci ha dato il tempo di realizzarlo e ci ha regalato momenti tranquilli tra un ciak e l'altro".

L'uscita italiana de La casa dei fantasmi è prevista per fine luglio.