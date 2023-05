Transformers: spiegata la differenza tra Optimus Prime e Optimus Primal

Vista l'imminente uscita di Transformers: Il Risveglio, in tanti si stanno chiedendo se ci sia differenza tra Optimus Prime e Optimus Primal.

Transformers: Il Risveglio è ambientato nel 1994 e segue Noah (Anthony Ramos) ed Elena (Dominique Fishback) mentre si trovano nel mezzo di una grande guerra tra i Maximals, i Predacons e i Terrorcons e, naturalmente, gli Autobots e che vede in gioco il destino della Terra. Per coloro che non conoscono il franchise, come hanno visto nel trailer, sia Optimus Prime che Optimus Primal saranno presenti nel film.

Insomma, sono lo stesso personaggio? La risposta è un secco no. I due personaggi sono molto diversi. Infatti, i trailer che abbiamo visto fino a questo momento indicano un possibile conflitto tra i due, probabilmente di breve durata.

Questo si basa in realtà sulla storia recente del franchise. Nella trilogia Netlfix Transformers: War for Cybertron, Optimus Primal non si fida di Optimus Prime, e per una buona ragione. Le due parti, gli eroici Maximals e gli onorevoli Autobots, si scontrano perché i Maximals vengono dal futuro e conoscono il segreto di Optimus Prime, che lui stesso non conosce ancora: in breve, diventerà Nemesis Prime.

Transformers: Il Risveglio, il nuovo spot con Optimus Prime e Primal è spaventosamente reale!

Nella serie Netlfix, così come in diverse altre continuity, Optimus, nel futuro, finisce per diventare una macchina spietata e senza scrupoli, letteralmente priva di qualsiasi tipo di emozione. I film hanno effettivamente toccato questo aspetto quando Prime è diventato una versione di questo personaggio malvagio ne Transformers - L'ultimo cavaliere.

Come si evolverà la vicenda lo scopriremo il 7 giugno prossimo, quando uscirà nelle sale italiane Transformers: Il Risveglio.