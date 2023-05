La casa dei fantasmi, il regista: "Non ripeteremo gli errori del film con Eddie Murphy"

Intervistato da Entertainment Weekly, il regista della nuova versione cinematografica de La casa dei fantasmi, pur avendolo apprezzato, ha dichiarato che non ripeterà gli errori commessi dal film con Eddie Murphy.

"Ho avuto qualche problema con il primo film, perché la prima cosa che devi dare ai bambini è la gioia di assaporare gli angoli della villa che conoscono e amano", ha detto Simien.

"Non per sminuire il film. È un film del suo tempo ed è anche un film con cui, francamente, molte persone sono cresciute e che amano alla follia. Io ero già un po' troppo vecchio per quel film, ma ho apprezzato Rob Minkoff. È un genio. E ho apprezzato quello che stavano cercando di ottenere. Avevano un bellissimo libro con tutto il design della produzione e ho passato molto tempo a capire quali fossero le loro intenzioni. Credo che molte di queste cose fossero interessanti, ma non volevo nemmeno ripeterle".

Simien ha invece scelto di creare qualcosa di totalmente diverso, pur senza indispettire i fan del film con Murphy.

La casa dei fantasmi: Jamie Lee Curtis irriconoscibile nei panni di Madame Leota (FOTO)

La protagonista del nuovo La casa dei fantasmi, Rosario Dawson, è una madre single che chiama un team di specialisti del paranormale (Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish) per braccare i fantasmi nella sua casa di New Orleans. Ancora una volta, ci saranno numerosi camei: Jamie Lee Curtis interpreta Madame Leota e Jared Leto il fantasma della cappelliera.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 23 agosto.