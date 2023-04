The Flash, le prime reazioni dal CinemaCon 2023: "Tra i migliori film di supereroi di sempre"

Cresce l'attesa intorno all'uscita italiana di The Flash, fissata per il 14 giugno, dopo le prime reazioni entusiastiche provenienti dal CinemaCon di Las Vegas 2023, che ha ospitato l'anteprima assoluta del film.

Il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha introdotto il lungometraggio con le seguenti parole: "È il miglior film di supereroi che abbia mai visto", ma le reazioni approdate in rete confermano la qualità assoluta del film e l'ottima performance di Ezra Miller, di cui il regista Andy Muschietti ha dichiarato: "Ho scoperto che è un comico incredibile e in più è stato in grado di girare tutte le scene di azione necessarie per un film come questo. Ha voluto fare lui tutti gli stunt e gliel'ho lasciato fare."

The Flash includerà il sorprendente cameo di una superstar di Hollywood? [RUMOR]

La performance di Ezra Miller

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

In The Flash, Miller interpreta diverse versioni di Barry Allen, con Michael Keaton e Ben Affleck che interpretano diverse incarnazioni di Batman. Sasha Calle veste i panni di Supergirl, mentre Michael Shannon riprende il ruolo del generale Zod dal film del 2013 L'uomo d'acciaio. Nel nuovo trailer di The Flash lanciato al CinemaCon 2023, Barry Allen cambia il futuro con tutte le conseguenze del caso.

Il film arriva dopo un tumultuoso 2022 per Miller, che è stato arrestato più volte l'anno scorso ed è stato oggetto di controversie, culminate con l'attore che ha rilasciato una dichiarazione il 15 agosto chiedendo scusa per il suo comportamento e dicendo che si sarebbe sottoposto a cure "complessi problemi di salute mentale".

The Flash: il finale del cinecomic DC è stato cambiato all'ultimo minuto? (RUMOR)

Le prime reazioni su Twitter

Di seguito le reazioni entusiastiche dei critici presenti al CinemaCon 2023.