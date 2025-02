Blue Beetle: Xolo Maridueña svela nuovi dettagli sulla data di uscita della serie animata

Xolo Maridueña tornerà a vestire i panni di Jaime Reyes nella nuova serie animata di Blue Beetle. La star di Cobra Kai ha recentemente condiviso alcuni aggiornamenti sul suo ritorno nel DCU di James Gunn, rivelando di sperare di riprendere il ruolo molto presto.

Maridueña aveva interpretato per la prima volta Jaime Reyes in Blue Beetle nel 2023, prima che il regista James Gunn avviasse il riavvio del franchise. Nonostante i grandi cambiamenti, l'attore sembra essere confermato nel suo ruolo, sotto la nuova direzione di Gunn, e presto tornerà a dare la voce al personaggio in una serie animata.

Quando uscirà la serie su Blue Beetle?

Secondo quanto dichiarato recentemente da Maridueña, i fan possono aspettarsi la serie animata già l'anno prossimo. In particolare, l'attore ha anticipato che il progetto dovrebbe essere pronto per il 2026.

Blue Beetle: un'immagine tratta dal film

In un'intervista con The Direct, Maridueña ha rivelato che il team che sta lavorando sulla serie animata sta mettendo il massimo impegno per completare il progetto. "Sono pronto a tornare. Stiamo lavorando duramente su questo progetto, sperando di sistemarlo quest'anno per poterlo mostrare al pubblico nel 2026", ha dichiarato con entusiasmo il giovane attore.

L'attore ha anche espresso grande fiducia nelle decisioni di James Gunn riguardo al futuro del DCU, rispondendo con una battuta quando gli è stato chiesto di quello che lo aspetta: "Guarda, lui ha il controllo della sua 'cucina'. Non voglio immischiarmi mentre lo chef sta preparando il suo piatto. Ma quando avranno finito il loro banchetto a tre portate, io sarò pronto", ha commentato.

Blue Beetle: il primo concept art

Inoltre, Maridueña ha ricordato le parole di Gunn, che aveva recentemente dichiarato che Blue Beetle farà parte di un "futuro straordinario" all'interno del DCU. L'attore ha aggiunto: "Non ho motivo di credere che stia mentendo", confermando così il suo impegno e la sua fiducia nel progetto.

Nonostante queste dichiarazioni positive, la data ufficiale di uscita della serie animata di Blue Beetle non è stata ancora annunciata dai creatori.