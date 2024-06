Blue Beetle, la serie introdurrà questi due storici personaggi DC?

I fan della DC hanno ricevuto una notizia inaspettata venerdì scorso, con la notizia che è in lavorazione una serie animata di Blue Beetle incentrata su Jaime Reyes.

Sebbene il progetto non sia ancora stato confermato ufficialmente dai DC Studios, alcune voci insistenti indicano che la serie continuerà gli eventi del film Blue Beetle del 2023, con l'interprete di Jaime Xolo Maridueña e il cast del film in trattative per riprendere i loro ruoli.

È già stato confermato che gli eventi di Blue Beetle continueranno nel nuovo DC Universe "resettato" di James Gunn e Peter Safran, il che fa sorgere una domanda interessante su questo seguito animato. La serie animata potrebbe finalmente sfruttare alcune delle easter egg del film e introdurre i due precedenti Blue Beetle della DC, Ted Kord e Dan Garrett?

Solo

Chi sono i due precedenti Blue Beetle della DC?

Originariamente creato da Charles Nicholas Wojtkoski, Dan Garret ha fatto il suo debutto in Mystery Men Comics #1 della Fox Comics nel 1939. All'epoca, era caratterizzato come un poliziotto disonesto che combatteva il crimine da solo, con l'aiuto di una tuta blu antiproiettile e di un biglietto da visita a forma di scarabeo.

Divenne un popolare eroe pulp, che apparve anche in fumetti e persino in un serial radiofonico. Durante la Silver Age dei fumetti, una nuova versione di Dan fu pubblicata dalla Charlton Comics, con il suo nome cambiato in Dan Garrett e la sua storia di origine reimmaginata. Nella versione della Charlton, Dan Garrett era un archeologo che aveva acquisito i poteri dello Scarabeo. È stato sporadicamente resuscitato e menzionato nei fumetti della DC, soprattutto in relazione a Ted Kord.

Creato da Steve Ditko in un numero di riserva di Capitan Atom #83 del 1966, Kord ha ripreso molto dello spirito e dello status quo di Dan Garret, combattendo il crimine con una serie di armi a forma di insetto (tra cui una nave a tema insetto, visibile nel trailer di Blue Beetle). Quando la DC acquisì gli eroi della Charlton a metà degli anni '80, Ted fu integrato nell'Universo DC principale, ottenendo una propria serie personale alla fine degli anni '80.

Blue Beetle è il film DC(EU) dal punteggio più alto dal 2021 su Rotten Tomatoes

Successivamente si è unito alla Justice League International, diventando uno dei membri più prolifici della squadra e il migliore amico del collega supereroe Booster Gold. In anni più recenti, Ted è diventato amico e alleato delle Birds of Prey. In Countdown to Infinite Crisis, Ted è stato brutalmente ucciso da Maxwell Lord e ha trascorso i suoi ultimi momenti chiedendosi se e come avrebbe avuto un successore. In seguito è stato resuscitato negli eventi di Brightest Day, ma è apparso sporadicamente fino al reboot denominato DC Rebirth.