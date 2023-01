Le serie tv più attese del 2023 su Netflix e altre piattaforme di streaming

Da The Last of Us (sicuramente il titolo più atteso dell'anno) a Citadel e Il problema dei tre corpi, scopriamo insieme le serie tv più attese del 2023 su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, Apple Tv+ e Paramount+.

Anno nuovo significa (anche) novità seriali in arrivo. L'offerta per il momento sembra non rallentare e si prospetta bulimica anche nell'anno appena iniziato. Abbiamo pensato allora a quest'utile guida alla visione, divisa per piattaforme e canali tv, per capire insieme quali sono le serie tv più attese del 2023 su Netflix e altre piattaforme streaming. Nella lunga lista, non saranno presenti le nuove stagioni di House of the Dragon, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Stranger Things, Andor, Euphoria, L'Amica Geniale e le altre che non vedremo prima del 2024, oppure quelle arrivate a sorpresa a fine 2022 dopo lunga attesa, come Peacemaker. O ancora alcuni titoli dei primissimi giorni del 2023, come Caleidoscopio e La vita bugiarda degli adulti su Netflix.

Tra i tanti arrivi che citiamo invece con due parole per non dimenticarli ci sono: l'antologica true crime Truth Be Told 3 con Octavia Spencer che questa volta sarà affiancata da Gabrielle Union (20 gennaio su Apple Tv+); la comedy Hello Tomorrow! di e con Billy Crudup e il thriller Liaison con Vincent Cassell ed Eva Green (rispettivamente e 17 e 24 febbraio sempre su Apple Tv+); l'ultima stagione del drama A Million Little Things (negli Usa dal 2 febbraio su ABC, in Italia la serie va su Rai2); The Company You Keep dal 19 febbraio sempre su ABC che riporta in tv Milo Ventimiglia, adattamento della serie coreana My Fellow Citizens; Ecco a voi i Chippendales dall'11 gennaio su Star di Disney+ in cui Kumail Nanjiani capitana un gruppo di spogliarellisti invischiati in un omicidio; Extraordinary comedy originale britannica, dai creatori di Killing Eve (sempre su Disney+ dal 25 gennaio). Su Paramount+ sono attesi anche il revival di Frasier con il ritorno di Kelsey Grammer e la miniserie George & Tammy sulle star della musica country interpretate da Jessica Chastain e Micheal Shannon (19 gennaio).

Yellowjackets: una scena della serie

Su Sky sono molte attese le nuove stagioni di Fargo, Domina, A casa tutti bene, Il re, Christian (non è detto che tutte queste le vedremo nel 2023) insieme alle novità annunciate Un'estate fa con Filippo Scotti e Lino Guanciale, Un amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti e Unwanted con Marco Bocci e Jessica Schwartz. Attesissime anche le seconde stagioni della serie rivelazione della scorsa stagione Yellowjackets (dal 26 febbraio negli Usa su Showtime) e della miniserie con Bryan Cranston Your Honor (dal 15 gennaio). Attesa su Sky Atlantic anche la serie rimandata dal 2022 Una spia tra Noi - Un amico leale fedele al nemico, la miniserie inglese basata sull'omonimo romanzo con Damian Lewis e Guy Pierce. Su Netflix è molto attesa l'ultima parte de L'estate in cui imparammo a volare con Sarah Chalke e Katherine Heigl, che per ora non ha una data.

Party Down 3: nell'esilarante teaser del revival svelata la data di uscita

Il revival (di fatto 16esima stagione) Criminal Minds: Evolution arriva su Disney+ Star il 18 gennaio. Chiude The Flash con la nona stagione dall'8 febbraio su The CW. Grande attesa anche per il film di Luther con il ritorno di Idris Elba che dal proprio account social ha comunicato che dovrebbe arrivare a marzo sulla BBC (in Italia presumiamo su Netflix). Presentata a Venezia, forse l'ultimo lavoro di Lars Von Trier per via della malattia, che va a chiudere la sua serie iniziata negli anni '90, The Kingdom: Exodus è attesa in Italia su MUBI ma ancora non ha una data ufficiale.

Yellowjackets: perché è l'erede di Lost senza esserlo davvero

Our Flag Means Death: Rhys Darby, Taika Waititi e Rory Kinnear nella serie

Citiamo anche le serie attese senza al momento una "casa" in Italia. Già dallo scorso anno Our Flag Means Death la serie piratesca di Taika Waititi per HBO Max che prende in giro gli stilemi del genere come già fatto con What We Do in The Shadows con quello vampiresco. Aspettiamo anche Hacks di HBO con Jean Smart che continua a fare incetta di premi. Il revival della comedy Party Down in arrivo il 24 febbraio su STARZ (da noi per il momento senza una casa con la chiusura imminente di Lionsgate+). Su Peacock Poker Face la serie gialla di Rian Johnson con Natasha Lyonne, già vista in un cameo in Glass Onion - Knives Out 2, che arriva il 26 gennaio negli Usa. Infine citiamo True Lies attesa il 23 febbraio sulla CBS, ispirata al film omonimo di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis: in questo caso i protagonisti sono Steve Howey e Ginger Gonzaga nei panni di Harry, una spia internazionale, e sua moglie Helen, un'insegnante annoiata che rimane di stucco quando scopre la doppia vita del marito e sarà reclutata dall'agenzia formando una sorta di Mr. And Mrs. Smith mentre devono occuparsi anche dei tre figli adolescenti. C'è anche la miniserie britannica Best Interests di Jack Thorne con Michael Sheen e Sharon Horgan, che abbiamo apprezzato come creatrice e interprete in Catastrophe e Bad Sisters.

Questi sono solo alcuni dei titoli e sicuramente ce ne saremo dimenticato qualcuno, ma abbiamo cercato di essere il più esaustivi e completi possibile. Nei paragrafi seguenti troverete 5 serie per ogni piattaforma, Disney+, NOW, Apple Tv+ e Paramount+, con l'eccezione di Netflix e Prime Video per i quali avendo un'offerta più vasta siamo arrivati a 10 titoli. Mano ai calendari!

Le serie più attese del 2023 su Netflix

1. Il problema dei tre corpi

Il problema dei tre corpi: un'immagine dalla serie Netflix

Annunciata al TUDUM e tratta dalla trilogia di romanzi sci-fi cinese Il problema dei tre corpi di Liu Cixin, questo maestoso progetto sembra voler essere la risposta di Netflix a House of the Dragon di HBO e Gli Anelli del Potere di Prime Video. Ad avere l'arduo compito di adattare questa saga stratificata e complessa gli ex showrunner de Il trono di spade: David Benioff e D. B. Weiss, in cui ritroveranno tra gli altri John Bradley (Samwell Tarly). Dalle prime immagini mostrate, è chiaro il grande investimento della piattaforma nel progetto. Speriamo a buon rendere, sicuramente è la novità più attesa sulla piattaforma del 2023.

Il problema dei tre corpi, la nuova scommessa targata Netflix: un kolossal sci-fi da attendere con impazienza

2. Copenhagen Cowboy

Copenhagen Cowboy: una scena

Debutta il 5 gennaio in piattaforma la seconda attesissima serie di Nicolas Winding Refn, la prima per Netflix, dopo la presentazione al Festival di Venezia. Il cineasta torna a casa in Danimarca, complice la pandemia, per creare Copenhagen Cowboy che dalle immagini viste sembra avere tutte le caratteristiche del suo cinema: crudo, violento, a volte respingente eppure affascinante, bellissimo da vedere e da studiare inquadratura dopo inquadratura, mentre si è ammaliati dall'uso del colore (in questo caso forse il rosso).

Tenebre e Ossa 2, delle foto inedite anticipano la nuova stagione della serie Netflix

3. Tenebre e ossa 2

Tenebre e Ossa: Ben Barnes in una foto di scena

In arrivo il 16 marzo l'attesissima seconda stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. In Tenebre e ossa forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra. Nel cast Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes.

4. That '90s Show

That '90s Show: la prima foto della serie

Arriva il 19 gennaio sul servizio streaming il sequel di That '70s Show. In That 90's Show le caratteristiche da sitcom classica della serie originale vengono riprese per riportare in auge gli anni '90. Kitty e Red Forman (i ritrovati Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith) accolgono una nuova generazione di adolescenti nel loro seminterrato quando la nipote Leia decide di trascorrere l'estate nel Wisconsin. Sono previste partecipazioni dal cast della serie originale, che vi è sempre rimasto molto legato.

5. Heartstopper 2

Heaststopper: un'immagine della serie Netflix

Attesissimo seguito (è già stata ordinata anche la terza stagione) del teen serial perfetto per tutte le età tratto dall'omonima serie di graphic novel di Alice Oser. Heartstopper racconta la scoperta dell'identità sessuale da parte di un gruppo di ragazzi tra i banchi di scuola. Una british comedy adorabile e imperdibile anche a livello visivo per la delicatezza del racconto e della tematica LGBTQIA+, per noi tra le migliori serie del 2022 di Netflix. Non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà a Charlie, Nick e ai loro amici ma non abbiamo ancora una data precisa.

Heartstopper: Kit Connor dopo il coming out forzato riceve il sostegno dei colleghi

6. You 4

You 4: una prima immagine della nuova stagione della serie Netflix

Il 9 febbraio giusto in tempo per San Valentino arriverà la prima parte della quarta stagione (la seconda un mese dopo, il 9 marzo) di You, il thriller soap drama con protagonista Penn Badgley tratto dai romanzi di Caroline Kepnes. È già un cult su Netflix, che l'ha acquisita dalla seconda stagione, facendola diventare un guilty pleasure dal sapore letterario. Lo stalker e serial killer Joe Goldberg si sposterà a Parigi nella città del romanticismo per eccellenza per nuove potenziali vittime. Riuscirà a trovare l'amore della sua vita?

7. The Witcher 3

Henry Cavill nei panni di Geralt

Attesa per l'estate 2023, saranno passati due anni dall'ultima messa in onda di The Witcher. Attesissima anche perché sarà ultima stagione di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia prima di dare il cambio a Liam Hemsworth nella quarta stagione già ordinata. È stato promesso un addio intenso da parte dell'interprete, e i fan sono curiosi di vedere la strada intrapresa dagli autori. La serie ha avuto due prequel, sempre prodotti per Netflix: il film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin con Michelle Yeoh arrivata a fine 2022.

Prima di Henry Cavill e The Witcher: 5 attori che hanno lasciato le loro serie tv di successo

8. Manifest 4 parte 2

Manifest: una scena della quarta stagione

Gran finale per la serie NBC salvata da Netflix che strizza l'occhio a Lost. I passeggeri del volo 828 Giamaica - New York City sono scomparsi misteriosamente per cinque anni senza invecchiare durante una turbolenza, ma per loro sono passati solamente cinque minuti. Dopo le rivelazioni della prima parte della quarta stagione, gli ultimi episodi di Manifest avranno il compito di spiegare finalmente la verità sulla misteriosa sparizione, a partire dalla famiglia Stone e dal destino di Angelina. Nel cast: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.

9. Non ho mai... 4

Non ho mai...: Maitreyi Ramakrishnan in una scena

Quarta ed ultima stagione anche per la teen comedy semi-autobiografica di Mindy Kaling con protagonista Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), amatissima da pubblico e critica. Non ho mai... (in originale Never Have I Ever, proprio come il gioco tra adolescenti) racconta l'adolescenza di una ragazzina indiana negli Stati Uniti oggi. Quale sarà il destino degli amori di Devi? Non vediamo l'ora di scoprirlo.

Non ho mai... 3, la recensione: la vera sfida di Devi è piacere a se stessa

10. The Crown 6

The Crown: Imelda Staunton nella stagione 5

Sesta ed ultima stagione attesa per novembre come tradizione per uno dei fiori all'occhiello della piattaforma (anche se nella quinta stagione ci ha un po' deluso). Ultimo giro di boa per raccontare la Corona e la famiglia reale inglese durante il Regno di Elisabetta II sempre più vicino ai giorni nostri. Nel cast di The Crown 6 riconfermati dal quinto ciclo di episodi Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Dominic West, Elizabeth Debicki, Olivia Williams, Bertie Carvel, Khalid Abdalla, Salim Daw.

Le serie più attese del 2023 su Prime Video

1. Citadel

Citadel: una foto di Matilda De Angelis

Citadel è l'ambizioso progetto a livello globale di Prime Video da parte dei fratelli Anthony e Joe Russo con protagonisti Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden e Stanley Tucci che avrà varie serie a livello locale. Protagonista di quella italiana sarà Matilda De Angelis, affiancata da Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz. Ulteriori produzioni Citadel in diverse lingue sono in lavorazione, inclusa la già confermata serie Original indiana sviluppata da Raj Nidimoru e Krishna D.K. (The Family Man).

Citadel: Prime Video annuncia la produzione del capitolo italiano del franchise con Matilda De Angelis

2. Sono Lillo

Sono Lillo: Una scena della serie Prime Video

Il 5 gennaio sulla piattaforma, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriva Sono Lillo la prima serie di Lillo Petrolo che continua la fruttuosa collaborazione con Prime Video e Lucky Red. Uno show meta-televisivo in cui Lillo deve destreggiarsi tra vita lavorativa, sentimentale, familiare... e il suo alter ego Posaman! Nel cast tanti volti della comicità italiana contemporanea, da Pietro Sermonti a Paolo Calabresi e Marco Marzocca, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

Sono Lillo a Roma 2022, Lillo: "Sono convinto che gli Avengers siano tra noi ma il governo li nasconda"

3. Hunters 2

Hunters: Al Pacino e Logan Lerman in un'immagine della serie

Seconda e già ultima stagione il 13 gennaio per Hunters la serie pulp con Logan Lerman e Al Pacino che aveva sorpreso per la commistione di generi e la citazione ai b-movies. Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

4. Carnival Row 2

Carnival Row: il poster della seconda, e ultima, stagione

Seconda e già ultima stagione in arrivo il 17 febbraio anche per la serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Develigne. In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, l'ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo è impegnato in un'indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss e i Black Raven tramano vendetta per l'ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear e Sophie Longerbane. Tourmaline eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di Carnival Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra, Imogen Spurnrose e il suo partner Agreus Astrayon dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani.

Carnival Row 2: la data di uscita, il teaser e il poster dell'ultima stagione

5. Everybody Loves Diamonds

Everybody Loves Diamonds: un'immagine del cast della serie

Heist series con risvolti da commedia, ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo", Everybody Loves Diamonds sarà la serie Prime Video original italiana del 2023. Al centro uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. Nel cast anche Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcom McDowell.

6. La Ruota del Tempo 2

The Wheel of Time: Rosamund Pike in un'immagine promo

La Ruota del Tempo, già rinnovata per la terza stagione, è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità. Nel cast anche Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski.

La ruota del tempo, la recensione dell'ottavo episodio: la battaglia finale può avere inizio

7. Good Omens 2

Good Omens 2: il poster della seconda stagione

Attesa per l'estate 2023, dal best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, la seconda stagione di Good Omens vedrà Michael Sheen e David Tennant tornare nei panni di Azraphel, un angelo esigente, commerciante di libri rari, e Crowley, demone dalla vita frenetica. Essendo stati sulla Terra sin dall'inizio, e avendo ormai sventato l'Apocalisse, Aziraphale e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra, quando un messaggero inaspettato li metterà davanti a un mistero sorprendente.

8. La fantastica Signora Maisel 5

La fantastica signora Maisel 4: Rachel Brosnahan e Milo Ventimiglia in una scena

La pluripremiata serie di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino ritorna per una quinta e ultima stagione, in cui la Midge Maisel di Rachel Brosnahan si prepara per l'ultimo inchino dopo l'importante monito ricevuto nel finale della quarta. Nel cast de La fantastica Signora Maisel 5 ci saranno tutti: Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Luke Kirby, insieme al ritorno di Kelly Bishop e Milo Ventimiglia promesso proprio dai Palladino.

La fantastica signora Maisel 4, la recensione del finale: in assenza di Midge

9. Gen V

Spin-off di The Boys, lo show è ambientato nell'unica scuola superiore americana esclusivamente per supereroi young-adult (gestita dalla Vought International). Gen V esplora le vite di supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere il massimo livello della scuola. Nel cast Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, and Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert, Jason Ritter. Guest star gli interpreti di The Boys Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley) e P.J. Byrne (Adam).

10. The Continental

Mentre al cinema si prepara il film spin-off Ballerina con Ana De Armas, anche la tv avrà la sua serie prequel di John Wick ambientata nell'hotel del franchise, The Continental. Negli Usa andrà in onda su Peacock e nel resto del mondo sarà disponibile su Prime Video. Tre episodi per tre notti, con protagonista Colind Woodell nei panni di un giovane Winston (Ian McShane nei film con Keanu Reeves), Ayomide Adegum nel ruolo di un giovane Charon (Lance Reddick). Nel cast sono presenti anche Mel Gibson, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate e Peter Greene.

The Continental: la serie prequel di John Wick approderà su Prime Video

Le serie più attese del 2023 su Disney+

1. The Mandalorian 3

The Mandalorian: un'immagine della stagione 2

Il 1° marzo arriverà finalmente la terza stagione del fenomeno di Disney+ The Mandalorian, la prima serie live action di Star Wars. Dopo gli emozionanti eventi del finale della seconda stagione, c'è grande curiosità da parte dei fan sul nuovo capitolo della vita del Mandaloriano (Pedro Pascal) e di Grogu "Baby Yoda", dopo averli rivisti in The Book of Boba Fett durante l'addestramento con Han Solo.

2. Secret Invasion

Secret Invasion: una foto di Samuel L. Jackson

Tre saranno le serie Marvel del 2023 e la prima sarà, a marzo, Secret Invasion ispirata all'omonima run. Samuel L. Jackson torna a vestire i panni di Nick Fury per gestire un gruppo di supereroi. Riprenderanno i loro ruoli dalle pellicole precedenti anche Ben Mendelsohn (Talos, il Capo degli Skrull), Cobie Smulders (Maria Hill), Martin Freeman (Everett Ross), Don Cheadle (James Rhodes) accanto alle new entry Dermot Mulroney, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald.

Disney+ conferma solo 3 serie Marvel in arrivo nel 2023

3. Ahsoka

The Mandalorian 3: Rosario Dawson e Pedro Pascal nella serie Star Wars

Secondo spin-off di The Mandalorian, speriamo più avvincente di The Book of Boba Fett. Ahsoka ha tutte le carte in regola per colpire nel segno come la serie madre, grazie soprattutto alla carismatica protagonista, già entrata nel cuore dei fan, interpretata da Rosario Dawson.

4. Loki 2

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una foto del primo episodio

C'è curiosità intorno alla seconda stagione di Loki, tra le poche serie del Marvel Cinematic Universe ad aver strappato il rinnovo per una seconda stagione quasi immediatamente. Dopo quel plot twist alla fine del primo ciclo e l'apertura del Multiverso, cosa dobbiamo aspettarci nelle nuove puntate? Solo Tom Hiddleston e Owen Wilson lo sanno, insieme al villain Khang interpretato da Jonathan Majors che intanto rivedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La terza serie dell'MCU nel 2023, dopo Secret Invasion e Loki, sarà Ironheart, in cui Dominique Thorne riprenderà il ruolo di Riri Williams dopo Black Panther: Wakanda Forever.

Loki 2, l'attrice de Il Trono di Spade Kate Dickie nel cast della serie Marvel: chi interpreterà?

5. Fleishman is in Trouble

Fleishman is in Trouble: Claire Danes e Jesse Eisenberg nella serie

Unico titolo che citiamo per la sezione Star, proveniente da FX, la miniserie Fleishman is in Trouble con protagonisti Jesse Eisenberg e Claire Danes. Creata da Taffy Brodesser-Akner e tratta dal suo omonimo romanzo, la serie affronta le conseguenze nella vita di una coppia e di un medico dopo una serie di avvenimenti a incastro. Nel cast anche Lizzy Caplan, Adam Brody, Josh Stamberg, Michael Gaston, Christian Slater, Josh Radnor.

Le serie più attese del 2023 su Sky e NOW

1. The Last of Us

The Last of Us: una foto promozionale

Sicuramente la serie più attesa del 2023 è The Last of Us, tratta dall'omonimo videogioco di culto, e arriva al 16 gennaio in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic e NOW. La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena opprimente. Quello che inizia come un lavoro da poco diventa presto un viaggio brutale e straziante, in quanto entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per sopravvivere. Un videogioco che ha fatto parlare di sé per essere stato un'esperienza cinematografica più che videoludica, travalicando definitivamente i confini tra i due media.

The Last of Us: tutti i personaggi confermati nella serie tv

2. True Detective 4: Night Country

True Detective 4: Jodie Foster in una prima immagine della nuova stagione

Non abbiamo ancora una data precisa, ma c'è grande attesa per la quarta stagione del crime antologico HBO True Detective. Protagonista questa volta Jodie Foster per la prima stagione orfana del suo creatore Nic Pizzolatto - al suo posto Issa López e l'acclamato Barry Jenkins. Nel cast anche Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand. Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) devono affrontare il loro passato e le oscure verità che giacciono sotto il ghiaccio artico.

True Detective 4: Night Country, primo sguardo alla serie con Jodie Foster

3. Perry Mason 2

Perry Mason: una scena del primo episodio

Tornerà dopo quasi tre anni il 6 marzo su HBO Perry Mason, il remake del cult con Raymond Burr che vede Matthew Rhys nei panni del respingente protagonista. Una riscrittura acuta e intelligente della storia di Mason, Della Street e Paul Drake nella Los Angeles degli anni '30. Durante la Grande depressione, la città diventa protagonista grazie ai Giochi della X Olimpiade, al boom di Hollywood e al petrolio. Perry Mason deve arrivare alla verità sul misterioso rapimento di un bambino. Nata come miniserie e rinnovata a sorpresa per una stagione 2.

4. Call My Agent - Italia

Call My Agent Italia: Una prima foto della serie Sky

Attesissimo per il 20 gennaio su Sky Serie il remake italiano di Chiami il mio agente!, la serie francese che ha fatto impazzire gli abbonati Netflix. Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. In Call My Agent - Italia l'agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Nel cast Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze. Tra le guest star Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Corrado Guzzanti, Emanuela Fanelli.

Call My Agent - Italia: il trailer ufficiale della serie Sky Original (VIDEO)

5. Django - La Serie

Django: Matthias Schoenaerts in una scena

Presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma Django - La Serie, omaggio al classico western di Sergio Corbucci riletto in chiave contemporanea. Texas, fine 1800. Django raggiunge una città riarsa, sul fondo di un cratere: è New Babylon. Cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e ora ventenne si appresta a sposare John Ellis, fondatore della città. Nel cast internazionale Matthias Schoenaerts nel ruolo del titolo, Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, Lisa Vicari, che è Sarah, la figlia di Django, e Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann.

Le serie più attese del 2023 su Apple Tv+

1. Servant 4

Servant 3: una foto di scena

Il 13 gennaio sarà l'inizio della fine per Servant, la creatura seriale di M. Night Shyamalan. Nel canto del cigno, dopo il finale ricco di suspense della terza stagione, la guerra di Leanne con la Chiesa dei Santi Minori si fa sempre più intensa, fino a minacciare non solo Spruce Street, ma l'intera città di Philadelphia. Nel frattempo, la famiglia Turner è a pezzi e si trova a fare i conti non solo con il pericolo di Leanne, ma anche con la consapevolezza che Dorothy sta finalmente ricordando quanto accaduto con Jericho. Mentre le fondamenta della famiglia continuano a sgretolarsi, le domande troveranno finalmente una risposta: chi è davvero Leanne Grayson e chi è il bambino che vive nella loro casa? Nel cast tornano Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint.

Servant 3, la recensione del finale: non è più tempo di servire

2. Shrinking

Shrinking: Jason Segel e Harrison Ford nella serie

Attesissima comedy del servizio streaming che punta sulla qualità in arrivo il 27 gennaio. Protagonista un'accoppiata insolita ed entusiasmante: Jason Segel e Harrison Ford. Dal creatore di Scrubs e Ted Lasso Bill Lawrence, Shrinking segue le vicende di un terapeuta in lutto (Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua. Nel cast anche Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell.

3. Ted Lasso 3

Ted Lasso: un'immagine della stagione 2

Terza ed ultima stagione, per il momento senza data, del gioiellino comico di Apple Tv+. Uno di quei comfort show che fanno stare immediatamente meglio dopo che li hai visti e che ci racconterà cosa accadrà a Ted Lasso (Jason Sudeikis) dopo la rottura con Nate (Nick Mohammed). Senza dimenticare l'epilogo di tutti i personaggi che abbiamo amato: Rebecca Welton (Hannah Waddingham), Coach Beard (Brendan Hunt), Keeley Jones (Juno Temple) Higgins (Jeremy Swift), Roy Kent (Brett Goldstein), Jamie Tartt (Phil Dunster) e gli altri.

Perché Ted Lasso è la serie tv di cui abbiamo bisogno (ma che non ci meritiamo)

4. Scissione 2

Scissione: un'immagine dei personaggi

Dopo quel finale, forse il miglior episodio a livello seriale del 2022, non possiamo che attendere spasmodicamente la seconda stagione di Scissione (Severance). Cosa accadrebbe se la nostra identità lavorativa fosse scissa da quella personale della vita fuori dall'ufficio? Se lo è chiesto il gioiellino drama della piattaforma, imbastendo un racconto pieno di colpi di scena e chiaroscuri, diretto da Ben Stiller e interpretato da Adam Scott affiancato da Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette.

5. The Morning Show 3

The Morning Show 2: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon in una scena della seconda stagione

Dovrebbe vedere la luce nel 2023 sulla piattaforma anche la nuova stagione di The Morning Show. La serie sul #MeToo con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon dopo un ciclo inaugurale folgorante e una seconda stagione colpita dal Covid anche a livello narrativo, si appresta ad entrare nel terzo anno per la prima volta senza Steve Carell ma con il sempre mefistofelico Billy Crudup e l'apprezzata new entry Julianna Marguiles.

The Morning Show, Billy Crudup: "Al Dr. Manhattan non interessa l'umanità: per Cory è tutto"

Le serie più attese del 2023 su Paramount+

1. 1923

1923: Helen Mirren ed Harrison Ford in una foto promozionale

Attesissimo secondo spin-off prequel dell'acclamata Yellowstone con Kevin Costner (che ricordiamo continuerà con la stagione 5 su Sky per una questione di diritti), 1923 vede protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford e avrà anche una seconda stagione già ordinata. Nel cast anche Jennifer Ehle, Jerome Flynn, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Julia Schlaepfer. Realizzato dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, il prequel introduce una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l'Ovest montano e i Dutton che lo chiamano casa. Di Sheridan su Paramount+ sono disponibili anche 1883, Mayor of Kingstown e Tulsa King.

1923, Helen Mirren e Harrison Ford hanno accettato al buio: "Non abbiamo neanche letto il copione"

2. Wolf Pack e Teen Wolf: Il Film

Due titoli attesissimi dall'universo di Teen Wolf, amatissimo teen fantasy di MTV, il 26 gennaio negli Usa e nel corso del 2023 da noi. In Teen Wolf: Il Film i lupi ululeranno ancora, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, potrà raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato. Per l'occasione torna tutto o quasi il cast originale: Tyler Posey, Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman, Nobi Nakanishi e Tyler Hoechlin. Attesissima anche la serie spin-off Wolf Pack con protagonista l'ex Buffy Sarah Michelle Gellar.

Teen Wolf: The Movie e Wolf Pack in arrivo su Paramount+ nei primi mesi del 2023

3. A Gentleman in Moscow

una immagine di Ewan McGregor

Adattamento del romanzo di Amor Towles, bestseller a livello internazionale, A Gentleman in Moscow vede Ewan McGregor nel ruolo del conte Alexander Rostov che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l'esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze ridotte di Rostov gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore.

4. Vita da Carlo 2

Vita da Carlo: Carlo Verdone in un'immagine della serie

Molto attesa anche per il cambio di piattaforma (da Prime Video a Paramount+) la seconda stagione di Vita da Carlo proverà a raccontare ancora una volta il dietro le quinte sopra le righe delle disavventure quotidiane di Carlo Verdone. Tra amici, figli, vita sentimentale altalenante, salute ossessiva, lavoro nostalgico, fan invadenti e così via. Tra le new entry, il cantante Sangiovanni.

That Dirty Black Bag: Paramount+ presenta la nuova serie con Guido Caprino

5. That Dirty Black Bag

That Dirty Black Bag: Dominic Cooper e Douglas Booth in una scena

Disponibile dal 25 gennaio, la co-produzione internazionale e italiana That Dirty Black Bag è un western moderno con Douglas Booth, Dominic Cooper, Niv Sultan e Guido Caprino. Arthur McCoy è un incorruttibile sceriffo che cerca di superare il suo travagliato passato per portare la legge e l'ordine in città. Red Bill è invece un famigerato cacciatore di taglie solitario, noto per aver decapitato le sue vittime e aver infilato le loro teste in una sacca nera. Quando i percorsi di questi due uomini si scontrano, entrambi scoprono che nel selvaggio West non ci sono eroi, nessuno è invincibile e i predatori potrebbero diventare la preda.