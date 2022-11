Carnival Row 2: la data di uscita, il teaser e il poster dell'ultima stagione

Amazon ha svelato la data di uscita di Carnival Row 2 con un teaser e un poster: il 17 febbraio prenderà infatti il via l'ultima stagione della serie con star Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Il breve video di presentazione degli ultimi dieci episodi, che saranno distribuiti a cadenza settimanale, mostra la tensione esistente tra i due protagonisti, pre-annunciando forse degli eventi drammatici.

Qui trovate la recensione della prima stagione di Carnival Row, fantasy-noir ambientato in una città neo-vittoriana chiamata Burgue. Creature mitiche in fuga dalla loro patria devastata dalla guerra si sono radunate in città, facendo crescere le tensioni con i cittadini. La crescente popolazione di esseri soprannaturali fa fatica a convivere con gli umani, in quanto è proibito vivere, amare o volare in libertà.

Cara Delevingne interpreta una rifugiata fatata di nome Vignette Stonemoss, che fugge a Burgue, dove deve affrontare i pregiudizi umani e alcuni antichi segreti. Orlando Bloom, invece, interpreta Rycroft Philostrate, un detective umano che intraprende una relazione pericolosa con Vignette mentre indaga su una serie di omicidi che minacciano di rovinare una pace inquieta.

Carnival Row, prodotta da Legendary Television, è basata su una sceneggiatura di Travis Beacham intitolata A Killing on Carnival Row, inclusa nella Black List di Hollywood nel 2005. La regia è stata affidata a Jon Amiel, noto per Sommersby, Copycat, Entrapment e The Core.