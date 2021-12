La ruota del tempo, la recensione dell'ottavo episodio: la battaglia finale può avere inizio

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

Anche la serie tratta dai romanzi di Robert Jordan, la prima stagione adattata da Rafe Judkins e distribuita su Prime Video, è arrivata alla sua conclusione: come vedremo in questa recensione dell'ottavo episodio de La Ruota del Tempo si tratta di un finale appagante e coinvolgente, che però ci lascia con addosso la sensazione di essersi svolto decisamente troppo in fretta.

Lo scontro tra i nostri eroi e il Tenebroso e le sue orde sembra concludersi in una manciata di minuti, e non basta la rivelazione finale sul fatto che sia solo la prima delle battaglia tra il Bene e il Male che ci attendono a renderlo più appagante. Ancora una volta, quindi, ci chiediamo se condensare il primo romanzo della saga creata da Jordan in soli otto episodi sia stata una scelta vincente. Anche dal punto di vista della componente action questo episodio - che doveva essere teatro di un epico scontro - risulta un po' deludente, come se si fossero cercati di ridurre i momenti più forti e violenti al minimo. Probabilmente il budget non era all'altezza di una battaglia di tali dimensioni (l'orda di Trollocs accorre quando Fal Dara è sempre al buio, nascondendo così una CGI non proprio perfetta) e si è dato per questo maggiore spazio ai momenti di dialogo e di introspezione dei protagonisti.

La battaglia di Fal Dara

L'ottavo episodio si apre (dopo il solito flashback che ci porta nel passato e ci mostra un evento molto lontano nel tempo) dove quello precedente si era concluso, con Moraine (Rosamund Pike) e Rand (Josha Stradowski), che si è scoperto essere il Drago Rinato, che si stanno inoltrando nella Macchia. Lì Rand incontrerà il Tenebroso prima in sogno e poi, una volta raggiunto L'Occhio del Mondo, di persona: la malefica creatura non è assolutamente come ce l'eravamo immaginata, ha infatti le sembianze di un uomo colto e raffinato, capace di manipolare chi ha di fronte con le parole più che con la propria magia. Ovviamente il suo aspetto affascinante nasconde un'indicibile oscurità e malvagità, e il Tenebroso cerca subito di distrarre Rand dalla sua missione promettendogli una vita felice insieme all'amata Egwene (Madeleine Madden).

Nel frattempo Egwene, Nynaeve (Zoe Robins) e Perrin (Marcus Rutherford) si trovano ancora a Fal Dara, preoccupatissimi per la sorte di Rand. Le cose anche per loro precipitano però velocemente: un'orda di Trollocs si dirige verso la città, risvegliata dal potere in aumento del Tenebroso. Potranno i nuovi poteri di Egwene e Nynaeve aiutare nella lotta contro il terrificante esercito?

Uno scontro troppo rapido

Come vi anticipavamo, pur non trattandosi della battaglia finale tra Bene e Male (la serie è già stata confermata per una seconda stagione), lo scontro tra Rand e il Tenebroso, una volta conclusosi, ci lascia con la sensazione che si sia svolto fin troppo in fretta. Dopo aver passato un'intera stagione a farci immaginare quel che sarebbe potuto accadere, in una manciata di minuti uno tra i due rivali riesce ad avere la meglio sull'altro. Tutta la sequenza è ben costruita e sviluppata, e riesce senza dubbio a coinvolgere lo spettatore, però si risolve fin troppo velocemente ed è ben lungi dall'essere memorabile.

Detto questo l'ultimo episodio de La ruota del tempo raggiunge comunque l'obbiettivo di lasciarci con la voglia di proseguire questa avventura, di vedere che cosa avrà in serbo per noi una seconda stagione. Non tanto per la qualità raggiunta dall'adattamento di Rafe Judkins, ma più per l'affascinante complessità del mondo e della storia nati dalla penna di Robert Jordan. Lo show non ci avrà convinto al cento per cento, ma è comunque stato capace di trasportarci in un universo fantasy unico e intrigante, dove faremo volentieri ritorno in futuro.