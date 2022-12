The Last of Us: tutti i personaggi confermati nella serie tv

La nuova serie live-action su The Last of Us vedrà la presenza di moltissimi personaggi provenienti dal videogioco: ecco tutti quelli confermati per ora!

La nuova serie in live-action The Last of Us, basata sull'omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog, è sempre più vicina all'uscita, con il trailer ufficiale italiano rilasciato proprio in questi giorni. Lo show prodotto da HBO e distribuito nel nostro paese in contemporanea su Sky e NOW sarà ambientato vent'anni dopo l'inizio della pandemia da Cordyceps che trasforma gli essere umani in creature simili a zombie.

Ovviamente, così come nel gioco, sarà Joel a essere il protagonista, interpretato da Pedro Pascal e affiancato da Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Nel corso delle puntate vedremo però molti altri personaggi, tra cui amici, sopravvissuti e persone in cerca di una cura per la pandemia.

In questo articolo ci occuperemo quindi di fare una lista di tutti i personaggi provenienti dal videogioco la cui presenza nella serie è stata confermata sinora, spiegando il loro ruolo e aiutandovi così a fare un punto della situazione. Arriverete quindi al 15 gennaio, data di debutto ufficiale, preparati per immergervi completamente nella visione!

Joe Miller - Pedro Pascal

The Last Of Us: una foto di Pedro Pascal e Bella Ramsey

Joel, protagonista assoluto di The Last of Us, sarà interpretato nella serie da Pedro Pascal (noto soprattutto per The Mandalorian): un cinquantenne che ha perso le speranze nei confronti di una cura all'infezione, e che è scettico riguardo il viaggiare insieme a Ellie, venendo poi persuaso dal fratello.

Essendo sopravvissuto alla fase iniziale dell'infezione zombie e al collasso del governo statunitense, Joel ha trovato un equilibrio nella vita svolgendo il contrabbandiere e sopravvivendo con la mentalità "noi o loro". La situazione degli Stati Uniti è infatti la seguente: i civili si sono raggruppati in zone sottoposte alla quarantena severamente controllate dalla FEDRA (Federal Disaster Response Agency), una fazione che ha preso il comando degli Stati Uniti e ne controlla l'esercito; dall'altro lato, un mercato nero è sorto per sviare alla razionalizzazione estrema del cibo e delle medicine.

Ellie - Bella Ramsey

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, attrice de Il Trono di Spade. Oltre che a essere un personaggio importantissimo a livello narrativo, nell'ultima parte del gioco diventa utilizzabile, mentre è uno dei protagonisti di The Last of Us: Parte II. Nel primo titolo (nonché all'inizio della serie), Ellie è una quattordicenne testarda e sarcastica, che viene morsa da un infettato dopo il coprifuoco.

Nonostante non esista alcuna cura per l'infezione, che è solitamente sempre fatale, Ellie sopravvive miracolosamente e viene scoperta essere immune da tutte le forme di Cordyceps. Questo genera delle speranze sul ruolo chiave del personaggio, che potrebbe rappresentare la chiave per trovare una cura alla pandemia.

Sarah Miller - Nico Parker

The Last of Us: personaggi

Nonostante Sarah Miller sia presente sullo schermo solo per pochi minuti nella serie di The Last of Us, la sua esistenza è nevralgica per la narrativa del gioco. La figlia dodicenne di Joel viene uccisa durante la sequenza d'apertura mentre cercano di scappare dagli infetti, anche se sono i soldati a sparargli durante un tentativo di fermare gli zombie. Il padre sopravvive allo scontro, ma la morte della bimba alimenta il suo odio verso l'organizzazione, così come la sua riluttanza nell'aiutare Elie. Nello show, Sarah sarà interpretata da Niko Parker, nota principalmente per il suo ruolo in Dumbo.

Marlene - Merle Dandridge

The Last of Us: personaggi

La conferma di Merle Dandridge nel ruolo di Marlene ha generato non poco scalpore, dato che l'attrice è la stessa che doppia il personaggio nel gioco. La donna è il leader dei Fireflies, un gruppo di resistenza che cerca di soverchiare l'oppressione militare causata dal controllo della FEDRA sulle zone in quarantena.

Anche Joel odia la FEDRA, ma comunque si mantiene a distanza dai Fireflies, considerandoli disillusi e destinati a fallire nel loro obiettivo. A Marlene era stato chiesto di tenere al sicuro Ellie dalla madre, ed è quindi lei a chiedere a Joel di portare la ragazzina in viaggio dopo essere stata ferita durante una sparatoria.

Tess - Anna Torv

The Last of Us: personaggi

Tess è il braccio destro nelle operazioni di Joel, ed è spietata almeno tanto quanto lui. All'inizio di The Last of Us la donna sta seguendo una pista per trovare un altro contrabbandiere, Robert, il quale è in ritardo nel pagamento di un carico di armi. Quando scopre che costui ha venduto il loro arsenale ai Fireflies e non ha modo di ripagarli, lo uccide, mettendosi alla ricerca di Marlene.

Tess persuade Joel nell'accettare l'incarico di accompagnare Ellie nel viaggio attraverso gli Stati Uniti in cambio di una promessa di un risarcimento, e lo convince a continuare la missione anche quando la posta in gioco si alza alla scoperta di una possibile cura per l'infezione. Nella serie, il personaggio sarà interpretato da *Anna Torv (Midhunter).

Tommy Miller - Gabriel Luna

The Last of Us: personaggi

Tommy Miller è il fratello sperduto di Joel: i due erano insieme la notte in cui Sarah è stata uccisa, e sopravvivono come un duo per molti anni. Alla fine, Tommy si stanca del comportamento spietato di Joel e dedice di allontanarsi da lui, unendosi ai Fireflies in cerca di un ambiente migliore.

All'inizio di The Last of Us egli ha già abbandonato i Fireflies e sta vivendo a Jackson, nel Wyoming, con sua moglie Maria. Il ruolo di Tommy è stato assegnato a Gabriel Luna; anche Maria apparirà, però non si sa ancora chi sarà l'attrice che la interpreterà.

Robert - Brendan Fletcher

The Last of Us: personaggi

Brendan Fletcher è stato scelto per il ruolo di Robert, un personaggio che ha la vita corta in The Last of Us: si tratta di un trafficante di armi del mercato nero che ha avuto rapporti con Joel e Tess. Quando però si mette contro di loro, prova sulla pelle quanto spietati possano essere.

Bill - Nick Offerman

The Last of Us: personaggi

Al suo arrivo in The Last of Us, Billy ha l'intera città di Lincoln per sé e ha architettato una struttura di trappole per mantenere a distanza sia gli infettati che altri sopravvissuti. L'uomo ha un rapporto d'affari con Tess e Joel, dato che gli provvede quanto necessario per le operazioni di contrabbando, ma nonostante non sopporti che la sua quotidianità venga rovinata dal duo, accetta comunque di aiutarli per ritornare dei favori passati. Con O'Neil era stato inizialmente scelto per il ruolo di Bill nella serie, ma è stato poi sostituito da Nick Offerman.

Frank - Murray Bartlett

The Last of Us: personaggi

Frank è un personaggio che ha decisamente sfortuna in The Last of Us, e verrà interpretato da Murray Bartlett. Nel gioco, delle conversazioni tra Joel e Billy, oltre a delle note che si possono trovare nel corso dell'avventura, rendono evidente il fatto che il personaggio fosse stato in una relazione romantica con quest'ultimo, la quale è però terminata prima degli eventi dell'opera.

L'unica apparizione di Frank nel gioco è un cadavere che si può identificare solo dalla maglietta che sta indossando. Dato che un attore è stato scelto per interpretare il personaggio, probabilmente sarà vivo all'inizio della serie per fornire dei flashback sulla sua relazione con Billy.

Riley - Storm Reid

The Last of Us: personaggi

Riley Abel diventa ben presto oggetto di interesse romantico da parte di Ellie nel videogioco, e sembra che accadrà la stessa cosa anche nella serie tv. La ragazza sedicenne è una sopravvissuta di Boston, il cui padre è stato infettato, costringendola a ucciderlo per salvarsi; si reca poi in una scuola militare, che abbandona per vivere con gli altri sopravvissuti. Sarà Storm Reid, nota soprattutto per il suo ruolo in Euphoria, a interpretare il personaggio.

Henry e Sam - Lamar Johnson e Keivonn Woodard

The Last of Us: personaggi

Henry è un personaggio secondario in The Last of Us, trattandosi di uno dei sopravvissuti di Hartford. Lui e suo fratello Sam lasciano la città dopo che i militari abbandonano la zona in quarantena, e vengono trovati da Joel ed Ellie mentre si stanno nascondendo da un gruppo di cacciatori. I due rivelano di essere diretti a ovest per unirsi ai Fireflies, ma sfortunatamente nel gioco muoiono; non sappiamo se avranno lo stesso destino nella serie, ma verranno interpretati da Lamar Johnson e Keivonn Woodard.

Altri personaggi presenti nella serie di The Last of Us

The Last of Us: una scena

Nonostante la serie live-action di The Last of Us sarà molto probabilmente fedele alla narrativa del videogioco, ovviamente il mondo originale verrà espanso, presentando nuovi personaggi che non erano presenti nella storia. Tra gli attori annunciati abbiamo infatti Jeffery Piere, Bran Leland, Natasha Mumba e Melanie Lynskey, i quali interpreteranno ruoli inediti per la saga.

Questo è tutto per quanto riguarda i personaggi confermati nella serie di The Last of Us. Cosa ne pensate dei casting?