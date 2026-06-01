Marilyn - C’era una volta Hollywood, recensione: com'è nata una leggenda

Sky non avrebbe potuto scegliere data migliore per programmare il documentario in tre episodi Marilyn - C'era una volta a Hollywood. Il 1 giugno cade infatti il centenario dalla nascita di Norma Jeane Mortenson, nota ai più col nome d'arte di Marilyn Monroe, icona assoluta del cinema, tra le attrici più popolari della settima arte e ancora oggi simbolo e rappresentante assoluta di uno Star System forse in declino. Ma come nasce questo mito? Come è diventata Marilyn Monroe una timida ragazza californiana? E soprattutto che prezzo ha dovuto pagare per raggiungere quelle vette di popolarità, fama e successo?

Da Norma Jeane a Marilyn Monroe

Uno scatto della diva di Hollywood

Queste le domande del documentario in onda su Sky e in streaming su NOW, e non è un caso che il titolo originale sia un più esplicito Dream Girl - The Making of Marilyn Monroe, perché è dalle origini che inizia questo cammino, dai primi passi di una Norma Jeane bambina, le prime esperienze, i primi contatti e il contesto in cui tutto questo avveniva. È una fase interessante del documentario, perché questo racconto è accompagnato da una serie di immagini e testimonianze in grado di tratteggiare lo scenario dell'epoca e rappresentano un valore aggiunto per l'appassionato cinefilo che di quel mondo si nutre con curiosità. Un dietro le quinte della Hollywood classica in cui Norma Jeane muoveva i primi passi per diventare la Marilyn Monroe che abbiamo imparato a conoscere e trovare un riconoscimento di cui aveva bisogno.

Un lavoro approfondito

Uno scatto di Marilyn Monroe

Questa selezione di contenuti è frutto di dieci anni di ricerca e coinvolge figure vicine all'attrice, da familiari mai intervistati prima a esperti in ambito psicologico per provare a tratteggiare un ritratto che non sia solo artistico di Marilyn Monroe, dipinta almeno in parte come ragazza vulnerabile dall'infanzia segnata da abusi e abbandoni. Fragilità che hanno influito in qualche modo sulla sua determinazione a voler avere successo a tutti i costi, forse per un sentimento di riscatto, forse per la voglia di superare i limiti personali, anche se il prezzo pagato ha finito per essere molto elevato.

Decostruire il mito di Marilyn Monroe

Marilyn - C'era una volta a Hollywood prova a proporre un ritratto diverso, nuovo, dell'attrice, non legato solo alle sue immortali interpretazioni, ma anche al percorso che hanno portato a esse. La bambina che è stata prima di diventare l'icona di tante immagini scolpite nella nostra mente. Si calca forse un po' troppo la mano su questo fronte, inseguendo anche alcuni risvolti più scandalistici o sensazionalistici, ma lo spaccato è comunque di grande interesse per lo spettatore: al netto di dover ripulire il racconto e le informazioni da alcuni dettagli che spingono troppo in tal senso, è molto interessante l'idea di guardare alla figura di Marilyn nel contesto degli anni in cui è emersa diventando l'icona che tutti conosciamo e amiamo.

Una foto dell'icona del cinema

Andando a spulciare tra testimonianze e immagini, infatti, si può entrare in contatto con alcuni aspetti della personalità e professionalità dell'attrice che si muovono paralleli ai film, che sia il rapporto con alcuni dei registi e altri artisti con cui ha lavorato o l'attenzione che prestava alla cura della sua immagine. Al netto di un documentario non del tutto riuscito e a fuoco, la figura di Marilyn Monroe riesce a emergere sempre e comunque, perché più grande di qualunque racconto parziale se ne possa fare.