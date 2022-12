Loki 2, l'attrice de Il Trono di Spade Kate Dickie nel cast della serie Marvel: chi interpreterà?

Iniziano a trapelare nuove informazioni sulla seconda stagione di Loki, una delle serie di maggior successo del MCU su Disney+: a quanto pare, infatti, nel cast dei nuovi episodi vedremo anche una star de Il Trono di Spade, Kate Dickie.

Tremate, tremate... Un nuovo villain è arrivato. Almeno secondo il sito Deadline, che riporta l'ingresso di Kate Dickie nel cast della seconda stagione di Loki indicandola come probabile antagonista dei prossimi episodi (è ancora tutto incerto, ma sul web si parla già di una possibile variante di Sylvie).

Nota ai più per essere l'interprete di Lysa Arryn, la sorella di Catelyn, nelle prime stagioni della popolare serie di HBO Il trono di spade, l'attrice scozzese è apparsa anche in produzioni come Small Axe, Inside Man, The Northman e Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Le riprese della seconda stagione di Loki sono già terminate, e sono tante le speculazioni su ciò che vedremo nel nuovo corso della serie Marvel.

Intanto, vi ricordiamo che Justin Benson e Aaron Moorhead sono i registi e produttori della nuova stagione, con Eric Martin Head Writer e produttore dello show. Oltre a Tom Hiddleston, del cast della prima stagione vedremo tornare Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Eugene Cordero e Tara Strong, ai quali si aggiungerà anche la new entry Rafael Casal.