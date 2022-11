Prima di Henry Cavill e The Witcher: 5 attori che hanno lasciato le loro serie tv di successo

Come tutti sappiamo Henry Cavill ha lasciato The Witcher, ma questa non è certo la prima volta che un attore protagonista ha deciso di abbandonare una serie tv di successo.

Come annunciato da Henry Cavill lo scorso 29 ottobre, la star ha deciso di non riprendere la parte di Geralt di Rivia nella quarta stagione di The Witcher: Liam Hemsworth erediterà il ruolo del protagonista, come in seguito confermato da Netflix e dall'attore stesso.

A proposito del suo abbandono Cavill ha affermato: "Il mio percorso come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure e, ahimé, poserò il mio medaglione e la mia spada per la stagione 4. Al posto mio, il fantastico Liam Hemsworth prenderà il ruolo del Lupo Bianco. Come accade con i più grandiosi personaggi letterari, passo il testimone con il rispetto per il tempo trascorso nell'interpretare Geralt e l'entusiasmo nel vedere come si approccerà Liam a questo uomo così affascinante e pieno di sfumature. Liam, questo personaggio ha una tale profondità, goditi la possibilità di immergerti in lui e di scoprire cosa puoi trovare".

The Witcher 2: Henry Cavill in una foto della serie Netflix

Henry Cavill era già una star prima di diventare Geralt di Rivia in The Witcher e, con la notizia del suo imminente ritorno nel franchise di Superman, quello che sappiamo per certo è che nessuno dovrebbe preoccuparsi per lui o per la sua carriera. Ad ogni modo, un attore che abbandona il ruolo del protagonista in una serie tv di successo è sicuramente un evento piuttosto raro nella storia della televisione; d'altro canto, le star che sono state sostituite da nuovi attori, spesso nei panni di nuovi personaggi, sono molteplici e i risultati di queste decisioni sono stati diametralmente opposti in base alle diverse circostanze.

1. Steve Carrell - The Office

Steve Carell e Rainn Wilson in una scena dell'episodio Prince Family Paper di The Office

The Office è stato un enorme successo televisivo che è durato per nove stagioni, ma solo sette di queste sono state capitanate da Steve Carell nei panni di Michael Scott. James Spader ha preso il suo posto a partire dall'ottava stagione e nella nona e ultima stagione dello show il ruolo del leader è stato abbandonato al fine di dare più spazio agli altri membri del cast, ormai profondamente amati da milioni e milioni di fan. L'effetto che questa decisione avrebbe avuto sulla carriera di Carrell era piuttosto ovvio sin dall'inizio, specialmente se consideriamo il notevole successo sul grande schermo che l'attore aveva precedentemente ottenuto con svariate sue pellicole: nessuno nutriva il minimo dubbio a proposito della sua carriera e tutti erano certi del suo futuro successo. Carell ha dimostrato di essere in grado di lasciarsi alle spalle la commedia e il personaggio di Scott ed è stato persino nominato per un Academy Award da quando ha detto addio a The Office.

The Office: i 10 migliori episodi

2. Ruby Rose - Batwoman

Batwoman: Ruby Rose e Camrus Johnson in una scena della serie

La storia di Ruby Rose nei panni di Batwoman, una serie creata da Caroline Dries andata in onda sul canale the CW, non è stata invece altrettanto longeva: l'attrice, che inizialmente era stata scelta per interpretare l'omonimo della DC Comics, ha recitato nello show soltanto per la prima stagione prima di essere sostituita da una nuova Batwoman, Ryan Wilder di Javicia Leslie.

La Rose ha ricevuto critiche negative sui social media dal giorno in cui è stata scelta per la parte di Batwoman: la DC Comics aveva deciso di reintrodurre il personaggio caratterizzandolo come "lesbica e di origine ebraica" e svariati utenti online hanno attaccato l'attrice per non essere ebrea e per essere fluida e di conseguenza "non abbastanza gay". Ruby ha abbandonato Twitter e ha disattivato i commenti sul suo account Instagram dopo le critiche per poi lasciare la serie il 19 maggio 2020. La Rose ha continuato a recitare da quando ha lasciato Batwoman, anche se i suoi ruoli da allora sono stati marginali e i progetti sempre di tipo Video on demand.

3. Mark Harmon - NCIS

Mark Harmon e Rocky Carrol nell'episodio 'Capitol Offense' della serie tv Navy NCIS

NCIS - Unità anticrimine va in onda da due decenni e, sebbene lo show abbia visto svariati membri del cast andare e venire nel corso degli anni, il ruolo principale di Leroy Jethro Gibbs, interpretato da Mark Harmon, ha sempre guidato il team fino alla diciannovesima stagione, quando il ruolo del leader è stato ufficialmente affidato ad Alden Parker (Gary Cole). Dopo 19 stagioni, la decisione di Harmon di lasciare NCIS ha organicamente portato la serie verso la sua proverbiale fine: è stato recentemente rivelato che Harmon se ne sarebbe andato prima se avesse potuto farlo senza danneggiare o, addirittura, mettere fine allo show. L'attore non ha recitato in nessun altro film o serie TV da quando ha lasciato NCIS e per questo motivo è comprensibile dedurre che la sua scelta sia stata dettata dalla necessità di dedicarsi al relax e alla sua famiglia.

4. Rob Lowe - West Wing - Tutti gli uomini del Presidente

West Wing - Tutti gli uomini del presidente: una foto del cast

Il cast di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente era composto da attori caratteristi piuttosto affermati e star del calibro di Rob Lowe, il quale decise di lasciare lo show di successo dopo soltanto tre stagioni. Secondo quanto riportato all'epoca da alcune testate giornalistiche, proprio come altri membri del cast, Lowe se ne andò dopo che lo studio si rifiutò di alzare il suo stipendio. Il personaggio di Rob inizialmente avrebbe dovuto avere un ruolo più centrale e per questo motivo il suo stipendio era a sei cifre (100.000 dollari), a differenza di altri membri del cast che guadagnavano "soltanto" 75.000 dollari ad episodio.

Il successo ottenuto dalla serie permise a Rob Lowe di recitare prima nel pluripremiato Thank You for Smoking e, a partire dal 2006, in Brothers & Sisters - Segreti di famiglia, nel ruolo del senatore Robert McCallister. In seguito la star ha anche interpretato l'agente governativo Chris Traeger nella serie statunitense Parks and Recreation e il capitano dei vigili del fuoco Owen Strand in 9-1-1: Lone Star.

West Wing: 10 motivi che ne fanno (ancora oggi) la migliore serie network di sempre

5. Shelley Long - Cin cin

Richard Gere e Shelley Long in una scena di Dottor T e le donne

Cin cin è stata una delle sitcom più popolari di tutti i tempi: candidata 117 volte all'Emmy Awards, la serie ha vinto ben 28 volte, tra cui 4 nella categoria "Miglior serie tv commedia". Gran parte della trama delle prime stagioni era concentrata sulla relazione tra Sam e Diane, interpretati rispettivamente da Ted Danson e Shelley Long: inutile dire che questa caratteristica dello show divenne un grosso problema per gli sceneggiatori quando l'attrice decise di abbandonare la sitcom nel 1987. I creatori di Cin Cin decisero di sostituire la Long con Kirstie Alley e, anche se inizialmente non erano sicuri che avrebbe funzionato, lo show continuò ad avere successo andando in onda fino al 20 maggio 1993, per un totale di 11 stagioni televisive e 270 episodi. La Long in seguito recitò in In campeggio a Beverly Hills, il suo progetto cinematografico di maggior successo fino al ruolo di Carol Brady ne La famiglia Brady.