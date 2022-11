Heartstopper: Kit Connor dopo il coming out forzato riceve il sostegno dei colleghi

Il coming out forzato, sui social media, di Kit Connor ha dato molto da riflettere al settore e ai fan, con le prime reazioni di sostegno da parte dei colleghi dell'attore. In questi giorni la star di Heartstopper ha rivelato la sua bisessualità pubblicamente, riportando di essere stato costretto a farlo sul suo profilo Twitter: "Ritorno per un minuto. Sono bi. Congratulazioni per aver costretto un diciottenne a fare coming out da solo. Penso che alcuni di voi abbiano perso il senso stesso della serie. ciao".

La serie tv in questione si basa su una graphic novel creata da Alice Oseman, e racconta anche di questo, incentrandosi sulla storia di Nick e Charlie, due ragazzi che cercano di definire la propria identità attraverso la loro amicizia.

Proprio la Oseman è stata una delle prime a rispondere al tweet di Kit dicendogli che: "Non capisco davvero come le persone possano guardare Heartstopper e poi passare il loro tempo a speculare sulla sessualità del prossimo, giudicandolo in base agli stereotipi. Spero che tutte quelle persone siano imbarazzate come non mai. Kit sei fantastico".

Anche Kizzy Edgell, che interpreta Darcy in Heartstopper, ha risposto: "Ti voglio bene, mi dispiace che questa situazione sia stata così disgustosamente dura per te. Sei stato trattato davvero ingiustamente".

Il successo di Heartstopper, e il successivo rinnovo per altre due stagioni, dovrebbe confermare un certo tipo di sensibilità all'interno del suo pubblico, che in questo caso è mancata del tutto.