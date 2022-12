Party Down 3: nell'esilarante teaser del revival svelata la data di uscita

Party Down, la celebre commedia targata Starz, si prepara a tornare per la sua stagione 3 grazie al via libera al revival. La data d'uscita è stata accompagnata da un teaser trailer dedicato.

Il breve video non regala interessanti anticipazioni, svelando però il giorno previsto per il debutto sugli schermi americani.

Per chi non lo sapesse, la terza stagione di Party Down andrà in onda a partire da venerdì 24 febbraio. Nel teaser, pubblicato in accompagnamento alla notizia, possiamo dare un'occhiata al ritorno del suo cast originale (Adam Scott, Jane Lynch, Ken Marino, Megan Mullally, Martin Starr e Ryan Hansen) intento a festeggiare con champagne e coriandoli insieme a Scott Harry che nel finale ripete il suo famoso tormentone: "Are we having fan yet?".

La storia di Party Down ruota attorno a una squadra disordinata di aspiranti attori e presunti professionisti del catering a Los Angeles. Nella terza stagione li ritroveremo 10 anni dopo gli eventi precedenti, quando "la maggior parte del team è andata avanti". La sinossi però ci anticipa che "dopo una riunione a sorpresa la banda si troverà nuovamente a sopportare e feste casuali e gli ospiti stravaganti in tutta la città".

I creatori originali di Party Down Rob Thomas, John Enbom, Dan Etheridge e Paul Rudd tornano tutti come produttori esecutivi nel revival di sei episodi, con Enbom come showrunner.