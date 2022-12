1923, Helen Mirren e Harrison Ford hanno accettato al buio: "Non abbiamo neanche letto il copione"

Helen Mirren ha recentemente rivelato cosa l'ha spinta ad accettare il ruolo della protagonista di 1923, il nuovo prequel di Yellowstone: tra le motivazioni principali dell'attrice c'era indubbiamente la reunion con Harrison Ford e la fiducia nei confronti della visione di Taylor Sheridan.

1923: Helen Mirren sul set della serie

Le due stelle del cinema avevano già interpretato una coppia sposata nel lontano 1896, sul set di Mosquito Coast di Peter Weir. Durante una recente intervista di Variety, la Mirren ha affermato: "Non conoscevo molto bene l'intera vicenda, avevo soltanto visto 1883. Quell'epoca della storia americana mi ha sempre affascinato molto."

"Il fatto che Harrison sarebbe stato coinvolto è stato fondamentale per me. Entrambi ci siamo impegnati senza aver neanche letto il copione. Non sapevamo per cosa stavamo firmando, non conoscevamo i dettagli. Avevamo fiducia nelle straordinarie capacità di scrittore di Taylor [Sheridan] e abbiamo fatto un salto nel buio", ha concluso l'attrice premio Oscar.

1923: Helen Mirren ed Harrison Ford in una foto promozionale

Durante un'altra intervista lo stesso Harrison Ford ha confermato le parole dell'attrice su 1923: "Sono stato molto impegnato con il lavoro ultimamente e, non avendo tempo per recuperare tutto, ho pensato che fosse più importante vedere 1883 perché è temporalmente più vicino al nostro show rispetto alla storia di Yellowstone. Adoro il lavoro che sta facendo Kevin, ma per me era importante concentrarmi su 1883, che è stato molto utile per capire il modo in cui hanno raccontato la storia".