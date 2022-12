Disney+ conferma solo 3 serie Marvel in arrivo nel 2023

I contenuti dei Marvel Studios in arrivo su Disney+ nel 2023 saranno meno consistenti rispetto al passato. Dopo un'annata record nel 2022, per l'anno a venire lo streamer Disney conferma l'arrivo di solo tre serie Marvel.

In un post sul blog online, Disney+ Giappone ha rivelato tre progetti di streaming MCU che arriveranno sul servizio il prossimo anno. si tratta di Secret Invasion, della seconda stagione di Loki e di Ironheart.

Secret Invasion

Destinato a essere il primo progetto Disney+ dei Marvel Studios del 2023, Secret Invasion arriverà sul servizio questa primavera. La serie thriller interpretata da Samuel L. Jackson porterà alla luce un'invasione di Skrull mutaforma, portando in primo piano un'importante domanda: i personaggi di questo show sono davvero chi dicono di essere?

Loki 2

In uscita in estate, la seconda stagione di Loki sarà il primo show ad arrivare al secondo anno tra tutte le proprietà live-action dell'MCU su Disney+. La serie vedrà il Dio dell'inganno di Tom Hiddleston, di Mobius di Owen Wilson e Sylvie di Sophia Di Martino attraversare il Multiverso Marvel ancora una volta con l'arrivo del nuovo arrivato Ke Huy Quan.

Ironheart

Dopo il debutto in Black Panther: Wakanda Forever, la Riri Williams di Dominique Thorne avrà la sua serie standalone che potrebbe arrivare il prossimo autunno. Lo show seguirà la giovane intenta a venire a patti col suo ruolo di supereroina e col fatto di essere una delle menti più brillanti del MIT.

Secret Invasion, rivelato il vero ruolo di Emilia Clarke nella serie Marvel? Gli ultimi rumor

Che cosa manca dalla lista?

L'annuncio dell'uscita nel 2023 di Secret Invasion e dei nuovi episodi di Loki non è una sorpresa, ma tre serie sembrano un po' pochine dopo l'abbuffata del 2022. Quali show mancano all'appello nella lista giapponese? stando a quanto anticipato al San Diego Comic-Con, la seconda stagione di Marvel's What If...? dovrebbe arrivare nella primavera del 2023, Echo dovrebbe uscire in estate, X-Men 97 in autunno e Agatha: Coven of Chaos dovrebbe seguire il prossimo inverno. L'assenza di questo titoli dalla lista giapponese lascerebbe pensare che al momento le finestre di uscita di questi show non siano ancora certe. Restiamo in attesa di ulteriori conferma da parte di Disney+.