Enola Holmes 3: proposte di matrimonio, scomparse e misteri nel trailer

Arriverà a luglio in streaming su Netflix il film Enola Holmes 3, il nuovo capitolo della storia della giovane investigatrice interpretata da Millie Bobby Brown.

Nel trailer condiviso ora online si possono vedere molte anticipazioni riguardanti la storia e i misteri che dovrà risolvere la protagonista.

Cosa racconterà Enola Holmes 3

Nel nuovo film, diretto da Philip Barantini (Adolescence), la protagonista interpretata da Millie Bobby Brown si ritrova lontana da Londra, a Malta, dove i sogni personali e professionali si scontrano nel caso più intricato e pericoloso che abbia mai affrontato.

Nel trailer di Enola Holmes 3 si assiste alla proposta di matrimonio che sorprende la ragazza, al momento in cui Sherlock viene rapito, e ai problemi che la giovane deve affrontare nel giorno delle nozze.

Chi recita nel sequel

Nel film, oltre alla protagonista Millie Bobby Brown, recitano inoltre Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Himesh Patel.

La storia, come confermato dal trailer, proseguirà quindi dal cliffhanger che ha concluso il secondo capitolo, di cui abbiamo parlato nella spiegazione del finale di Enola Holmes 2, in cui Moriarty riesce a evadere di prigione e dileguarsi. Svelato il mistero della cospirazione legata all'avvelenamento della fabbrica, Enola Holmes ha aperto una sede a Londra per la sua nuova agenzia investigativa. Nel frattempo, Sherlock ha trovato un nuovo coinquilino, il dottor John Watson, e il suo acerrimo nemico, Moriarty, è evaso di prigione.