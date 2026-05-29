Netflix mette a dura prova Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis nel trailer di Physical Italia

Netflix svela le prime immagini del reality estremo tratto da Physical Italia: da 100 a 1: tra prove fisiche, tensione e resistenza, Pellegrini, Canalis e altri VIP si sfidano nell'arena del Lingotto.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1, la prima edizione italiana dell'amatissimo format coreano Physical: 100, prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile in esclusiva su Netflix dall'11 settembre con nuovi episodi ogni venerdì.

Il reality mette alla prova 100 concorrenti in una competizione fisica estrema fatta di resistenza, forza, agilità e strategia. Nell'arena del Lingotto, ogni gerarchia viene azzerata: campioni olimpici, sportivi professionisti, creator e volti dello spettacolo dovranno affrontare prove al limite per conquistare la vittoria finale.

Quando escono gli episodi di Physical Italia: da 100 a 1

Netflix ha svelato anche il calendario ufficiale delle uscite:

Episodi 1, 2 e 3: venerdì 11 settembre

Episodi 4 e 5: venerdì 18 settembre

Episodi 6 e 7: venerdì 25 settembre

Finale: venerdì 2 ottobre

Una parte del cast di Physical Italia

Da Federica Pellegrini a Elisabetta Canalis: tutti i VIP confermati nel cast

Tra i concorrenti di Physical Italia: da 100 a 1 figurano grandi nomi dello sport e dell'intrattenimento italiano:

Federica Pellegrini

Jury Chechi

Tania Cagnotto

Mirco Bergamasco

Elisabetta Canalis

Luis Sal

Alvise Rigo

Il cast comprende anche atleti provenienti da discipline meno convenzionali come Hyrox, football americano, skeleton, lotta e Calcio Storico Fiorentino. I partecipanti hanno un'età compresa tra i 22 e i 60 anni.

Cos'è Physical Italia: da 100 a 1 e come funziona il reality Netflix

Physical Italia: da 100 a 1 è l'adattamento italiano ufficiale di Physical: 100, il fenomeno globale sudcoreano diventato un cult internazionale grazie al mix tra spettacolo, sopravvivenza e competizione atletica. Il meccanismo resta fedele all'originale: 100 concorrenti entrano nell'arena e affrontano una serie di "quest", prove fisiche sempre più dure che eliminano progressivamente i partecipanti.

Dopo ogni sconfitta, il concorrente deve distruggere il calco in gesso del proprio busto, simbolo della sua eliminazione. L'obiettivo finale è decretare quale sia il fisico più completo, combinando potenza, resistenza, agilità e forza mentale.

Physical Italia, la Sala dei Busti (Crediti: Lucia Iuorio/Netflix)

Perché Physical Italia potrebbe diventare il nuovo fenomeno reality di Netflix

Con un cast trasversale, prove spettacolari e una produzione ambiziosa, Physical Italia: da 100 a 1 punta a replicare il successo internazionale del format coreano. L'incontro tra sportivi professionisti, creator e personaggi televisivi promette dinamiche imprevedibili e un forte impatto social già dal debutto del trailer.

Il trailer di Physical Italia anticipa sfide estreme e tensione nell'arena del Lingotto

Nel trailer ufficiale emergono subito le atmosfere spettacolari che hanno reso celebre il format originale coreano: prove brutali, sfide di resistenza estrema e la celebre Sala dei Busti, dove ogni concorrente mette simbolicamente in gioco il proprio orgoglio.

Qui non contano i titoli conquistati in passato, ma la capacità di superare i propri limiti. Solo uno dei 100 partecipanti riuscirà ad arrivare fino in fondo.