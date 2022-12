That Dirty Black Bag: Paramount+ presenta la nuova serie con Guido Caprino

Il 25 gennaio 2023 arriva in esclusiva su Paramount+ la nuova serie originale That Dirty Black Bag, un dramma che combina la leggendaria ironia dello "spaghetti western", rivoluzionandola in chiave moderna per rendere omaggio ai grandi classici del genere.

That Dirty Black Bag: Dominic Cooper e Douglas Booth in una scena

Un altro giorno a GreenVale, dove i campi sono secchi, l'aria è pesante e l'acqua è una risorsa preziosa: è in questa città che si svolge la storia di That Dirty Black Bag. Una storia di otto lunghi giorni che racconta l'incontro e lo scontro tra due uomini: McCoy ((Dominic Cooper, "Mamma Mia!", "Preacher" e "Agent Carter") uno sceriffo apparentemente incorruttibile ma dal passato oscuro, e Red Bill (Douglas Booth, "The Riot Club", "Mary Shelley", "Great Expectations") sporco e taciturno cacciatore di taglie, intrappolato in un desiderio di vendetta che non può essere soddisfatta, alla ricerca di coloro che hanno ucciso la sua famiglia.

Durante il loro viaggio, si ritroveranno a combattere l'uno accanto all'altro per sopravvivere. Nel groviglio della loro spietata battaglia, altri destini sono inconsapevolmente coinvolti: quello di GreenVale, una città di frontiera senza futuro; quello di Steve (Christian Cooke, "Barkskins", "Ordeal by Innocence", "The Art of More"), un agricoltore che sogna di veder rifiorire la città; quello di Eve (Niv Sultan, "Tehran", "Eilat", "She Has It"), un'ex prostituta dall'esistenza dorata che per ritrovare se stessa perderà tutto; Bronson (Guido Caprino, "Fai Bei Sogni", "Il Miracolo", "1992", "1993", "1994"), un uomo il cui passato è inestricabilmente legato ai nostri protagonisti.

Il passato torna a perseguitare tutti questi personaggi. Perché tutti loro nascondono un segreto, un angolo oscuro dell'anima, un girone infernale in cui dovranno tornare attraverso questo viaggio dantesco nato dallo scontro tra i due protagonisti. Una serie che racconta di cacciatori di taglie, banditi e sanguinose vendette: anime solitarie spinte da grandi passioni come la fede, l'amore, la vendetta. Non ci sono eroi e nessuno è invincibile. Qui i predatori vengono predati.