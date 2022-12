True Detective 4: Night Country, primo sguardo alla serie con Jodie Foster

HBO offre un primo sguardo alla quarta stagione di True Detective, intitolata Night Country e capitanata da Jodie Foster, in un trailer dedicato alle nuove serie in arrivo nel 2023.

Primo sguardo a True Detective 4: Night Country nel trailer dedicato alle nuove serie in arrivo nel 2023. Tra gli show più attesi spicca la quarta stagione della serie antologica di culto che vede l'arrivo di Jodie Foster in veste di protagonista.

La nuova stagione, orfana del suo creatore Nic Pizzolatto, vede nel cast anche Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc e Joel D. Montgrand. Tra i vari cambiamenti in atto, si segnala la presenza di Issa López e dell'acclamato Barry Jenkins alla guida dei nuovi episodi che abbandoneranno l'afa degli stati del Sud per spostarsi in Alaska.

Il nuovo True Detective: 5 importanti differenze rispetto alla prima stagione

Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) devono affrontare il loro passato e le oscure verità che giacciono sotto il ghiaccio artico.

Al momento True Detective: Night Country non ha ancora una data di uscita.